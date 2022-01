Cuando hablamos de practicar deportes, no cabe duda de que monitorear tu frecuencia cardíaca es algo fundamental. Para ello, es básico contar con una buena banda de frecuencia cardíaca pectoral como la Garmin HRM-Run , porque de esta forma podrás asegurarte de controlar siempre cómo va tu corazón mientras te ejercitas.

Pero, en el mercado nos encontramos muchas opciones diferentes, lo que hace que la elección de una o de otra no sea tan fácil de tomar. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente las mejores opciones que podrás encontrarte en el mercado, con la finalidad de que puedas conseguir un dispositivo de muy buena calidad.

¿Cuál es la mejor banda de frecuencia cardíaca pectoral?

A pesar de la gran variedad de bandas de frecuencia pectoral que nos encontramos en el mercado, no todas son iguales ni te ofrecerán la misma precisión. Por este motivo, hoy he seleccionado únicamente las 8 mejores opciones. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Banda de frecuencia cardíaca pectoral Garmin HRM-Run

Banda de frecuencia cardíaca pectoral Garmin HRM-Run

Es sin duda uno de los mejores monitores de frecuencia cardíaca que nos encontramos en el mercado. Esta tiene una correa que es blanda y un módulo pequeño y ligero, lo que permitirá que puedas utilizarla con la máxima comodidad posible y que no tengas que preocuparte en absoluto por la comodidad. Te ayuda proporcionando datos en tiempo real para la cadencia, el tiempo de contacto con el suelo y la oscilación vertical siempre que se empareje con un reloj.

La correa es completamente ajustable, lo que permite que se adapte fácilmente al tamaño de tu cuerpo. Se puede mantener firmemente ajustada a tu cuerpo para que no se vaya a caer durante la actividad física. Te permitirá mejorar la precisión para la medición de la frecuencia cardíaca y está especialmente diseñada para mejorar la forma de correr. Es resistente al agua hasta 5ATM y la duración de su batería es de aproximadamente 1 año si se utiliza por 1 hora al día.

Son muchas las opiniones positivas que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es una banda que es muy buena en cuanto a métricas y los datos que aporta, además de que es muy cómoda y de alta calidad". Por otra parte, destacan que "es una banda que te ofrece mucha información sobre carreras, y la precisión del pulsómetro es la idónea". Esta es una banda de nivel avanzado que te permite conseguir una gran precisión en la medición de la frecuencia cardíaca.

Ver precio

2. Banda de frecuencia cardíaca pectoral Suunto Smart SS050579000

Banda de frecuencia cardíaca pectoral Suunto Smart SS050579000

Esta es una correa que es muy ligera, con un ajuste que es muy cómodo y que tiene un tamaño reducido para usarla en todas tus prácticas deportivas. Ofrece una medición de la frecuencia cardíaca muy precisa y la variabilidad de la misma. Tiene un peso muy ligero, por lo que puedes llevarla de una forma muy cómoda, además viene con memoria R-R, lo que permite tener las grabaciones de los datos de la frecuencia cardíaca sin necesidad de llevar el reloj.

Funciona con la App Spotrs Tracker que es compatible tanto con dispositivos iOS como Android. Cuenta con una batería que te ofrece una duración de hasta 500 horas, y es compatible con Bluetooth Smart que consume muy poca cantidad de energía. El material con el que está fabricada es poliuretano lo que permite que puedas conseguir una gran comodidad y ofrece una resistencia térmica de -20°C hasta los 60°C.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "es un modelo que se ajusta perfectamente, y que va muy bien para las carreras, aunque no funciona para natación porque no detecta la FC". También destacan que "va a la perfección, y se conecta rápidamente, además de que detecta la frecuencia cardíaca muy bien". Es una correa que ofrece un ajuste perfecto y que te permite tener un monitoreo de la frecuencia cardíaca óptimo.

Ver precio

3. Banda de frecuencia cardíaca pectoral Polar H9

Banda de frecuencia cardíaca pectoral Polar H9

Se trata de una banda de frecuencia cardíaca pectoral que cuenta con un sensor que es muy fiable y de calidad para todas tus sesiones deportivas. Está diseñado para que puedas tener un excelente monitoreo de la frecuencia cardíaca, y es un referente en el mercado. Cuenta con excelentes opciones de compatibilidad, puesto que se conecta fácilmente tanto a smartwatches como a relojes deportivos tanto Polar como Garmin.

Cuenta con tecnología bluetooth y ANT+, lo que te permitirá tener la máxima comodidad. Gracias a este dispositivo podrás hacer tus entrenamientos cardiovasculares mucho más efectivos, y de esta forma averiguar tu consumo calórico exacto. Gracias a las aplicaciones de fitness, se puede conseguir una gran comodidad al usarlo, y te permitirá utilizarlo para el entrenamiento que necesites de una forma óptima. Es resistente al agua hasta 30 metros, y viene con una batería recargable que tiene una duración de hasta 400 horas.

Las reseñas que tiene este modelo por parte de quienes lo han creado son muy positivas, asegurando que "es preciso, la App Polar Beat es el complemento perfecto para tu entrenamiento, y es muy cómoda de llevar". Además, destacan que "es justo lo que necesitas, tiene varias conexiones, conectándose a la máquina BH y por Bluetooth al móvil". Es un modelo de muy alta calidad al mismo tiempo que un buen precio.

Ver precio

4. Banda de frecuencia cardíaca pectoral Garmin HRM Dual

Banda de frecuencia cardíaca pectoral Garmin HRM Dual

Este es un modelo de banda de frecuencia cardíaca que te permitirá tener una medición muy precisa de la frecuencia cardíaca. Cuenta con una conectividad ANT+, y con tecnología Bluetooth, lo que permitirá que puedas conseguir la máxima comodidad posible a la hora de utilizarlo. Puedes obtener unos datos muy precisos de frecuencia cardíaca en tu dispositivo Garmin, en las aplicaciones de entrenamiento o en los equipos de fitness que sean compatibles.

Tiene una cinta que es blanda y que es muy cómoda de llevar, es completamente ajustable y la duración de la batería es de hasta 3,5 años. El módulo de frecuencia cardíaca se puede quitar del cinturón para que puedas lavarlo fácilmente. Puede funcionar en un rango de temperatura entre los -5°C y los 50°C.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es una banda que ofrece una gran comodidad, y que es bastante precisa y dinámica con los datos que aporta". Por otra parte, destacan que "este modelo es muy innovador, y es básicamente un rastreador de fitness independiente, siendo ideal para quienes no quieren llevar un reloj". Es una banda que es muy completa y que resulta muy cómoda al utilizarla.

Ver precio

5. Banda de frecuencia cardíaca pectoral Atletica A5

Banda de frecuencia cardíaca pectoral Atletica A5

Se trata de una banda de frecuencia cardíaca pectoral, que medirá por completo la intensidad de tu entrenamiento, para que puedas correr o practicar cualquier tipo de deporte. Tiene 2 electrodos, que permiten medir la frecuencia cardíaca, así como el pulso y las calorías quemadas, con un máximo de latidos por minuto.

Este modelo tiene tres estándares de conexión diferentes, mediante una conexión de 5.3kHz, ANT+ y por bluetooth 5.0. Es un modelo que es muy ligero, que pesa tan solo 54 gramos, y que cuenta con un procesador de muy alta calidad. Este modelo tiene una compatibilidad universal, por lo que se puede conectar a todos los smartphones, aplicaciones, relojes o cualquier dispositivo de las marcas más reconocidas. Está completamente libre de sustancias dañinas o que puedan causar irritación en la piel y tiene un total de 3 años de garantía.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "se conecta muy rápidamente a cualquier dispositivo y simplemente se debe poner en el pecho y automáticamente verás la frecuencia cardíaca en el dispositivo". También destacan que "tiene un funcionamiento perfecto, y se conecta rápidamente con cualquier dispositivo y con las diferentes Apps".

Ver precio

6. Banda de frecuencia cardíaca pectoral CooSpo

Banda de frecuencia cardíaca pectoral CooSpo

Este es un monitor de frecuencia cardíaca en tiempo real que te permitirá tener un control total de tu entrenamiento y de las calorías quemadas. Tiene conectividad mediante Bluetooth 4.0, y ANT+, lo que permite emparejarlo con múltiples dispositivos de una forma realmente sencilla. Es compatible con la mayoría de las aplicaciones populares para entrenamiento, y te permite conseguir siempre la máxima precisión.

Tiene una correa ajustable de 25 a 36 pulgadas, lo que permite que se adapte a la perfección a tu cuerpo. Se empareja de una forma muy rápida, lo que permitirá que puedas monitorear tus entrenamientos de inmediato. Además, la banda está fabricada en materiales que son suaves y cómodos de llevar, lo que te permitirá conseguir la máxima comodidad.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo tienen reseñas muy positivas al respecto, asegurando que "es un sensor compatible completamente con Garmin, y las lecturas son muy precisas por un precio que es mucho más bajo que el modelo original". Por otra parte, afirman que "se conecta fácilmente a las aplicaciones y a las máquinas de ejercicios de una forma bastante sencilla". Es un modelo que es muy cómodo, fiable y con una muy buena relación calidad-precio.

Ver precio

7. Banda de frecuencia cardíaca pectoral Moofit HR6

Banda de frecuencia cardíaca pectoral Moofit HR6

Se trata de una banda de frecuencia cardíaca pectoral, que viene con conectividad bluetooth y ANT+, y que se empareja con todo tipo de dispositivos fácilmente. Permite monitorear de forma muy precisa la frecuencia cardíaca, así como el consumo de calorías en tiempo real. Es un modelo muy preciso que permite tener siempre los datos más precisos a la hora de entrenar.

Es un modelo que es muy cómodo de usar, con una correa para el pecho que está hecha de tela y que no se deslizará al moverse. Cuenta con una batería reemplazable de tipo CR2032, y que tiene una duración de entre 10 a 12 meses. Está diseñado para soportar el agua con certificación OPX7, pero no es apto para nadar puesto que no es sumergible. Es compatible con todas las aplicaciones de fitness más comunes.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo, asegurando que "los materiales de fabricación de este modelo son de gran calidad, y la cinta se ajusta a la perfección sin que se mueva para hacer ejercicio". Por otra parte, destacan que "la banda de pecho es muy cómoda y se ajusta a la perfección, además de que se conecta de una forma muy rápida".

Ver precio

8. Banda de frecuencia cardíaca pectoral Magene H303

Banda de frecuencia cardíaca pectoral Magene H303

Si estás buscando una banda de frecuencia cardíaca pectoral barata, no cabe duda de que esta será una gran opción. Genera los datos de la frecuencia cardíaca de una forma precisa, gracias a su algoritmo que permite eliminar las interferencias que puede producir el movimiento y la sudoración. Cuenta con una luz LED intermitente, que permite confirmar la frecuencia cardíaca y la conexión, para que te mantengas enfocado en el ejercicio.

Es compatible tanto con conectividad ANT+, así como con bluetooth, garantizando siempre una transmisión muy estable de los datos. Está fabricado con materiales que son muy duraderos, y tiene una resistencia al agua IP67, pero no es apto para nadar. La duración de la batería de este modelo es de 1000 horas en promedio.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "cumple por completo con su función y se enlaza fácilmente a cualquier dispositivo de entrenamiento compatible". También destacan que "tiene una muy buena calidad-precio, y se sincroniza en segundos sin ningún tipo de inconveniente". Es un modelo perfecto para practicar cualquier tipo de deporte.

Ver precio

Consejos para comprar una banda de frecuencia cardíaca pectoral: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar una banda de frecuencia cardíaca pectoral, tendrás que fijarte en algunos puntos importantes para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Dimensiones y peso

Al hacer ejercicio se debe conservar la máxima comodidad posible, por lo que llevar elementos demasiado pesados o grandes puede llegar a ser incómodo. Lo ideal es que estos dispositivos tengan un peso alrededor de los 50 gramos o incluso menos, porque así apenas notarás que lo llevas puesto.

Además, debes asegurarte de que la banda sea del largo adecuado para que se ajuste a tu cuerpo. Por este motivo, siempre será mejor que compres un modelo que sea ajustable, porque te permitirá tener la mayor versatilidad posible.

Autonomía y tipo de batería

Es importante fijarse en la autonomía que tienen este tipo de dispositivos la cual se mide en horas. Por lo general con un uso de 1 hora diaria estos dispositivos suelen aguantar entre 1 o 2 años sin necesidad de cambiar la batería.

Debes asegurarte de que el dispositivo cuente con una batería que sea reemplazable para ofrecerte la máxima comodidad. Algunos incluso vienen con baterías que son recargables, lo cual será una gran solución, aunque en su mayoría no cuentan con este tipo de baterías.

Conectividad

Es importante que el dispositivo se conecte fácilmente a los dispositivos que usas normalmente para entrenar. En todo caso, debes tener en cuenta que la mayoría de los dispositivos vienen con conexiones duales tanto ANT+ como bluetooth.

Antes de comprar este tipo de dispositivos, tienes que asegurarte de que se podrá conectar con los dispositivos que usas para entrenar. De esta forma, no tendrás problemas de conexión con el dispositivo que vayas a utilizar.

Registro de los datos

Llevar el registro de los datos es algo fundamental en este tipo de dispositivos, porque de esta forma podrás tener un monitoreo completo de tu estado físico. Esto te permitirá saber si estás entrenando demasiado en un mes, o si debes sacar algo más de tiempo para hacer ejercicio.

Esta es una característica clave si quieres cumplir con tus objetivos de entrenamiento, en especial porque te permitirá conseguir la máxima comodidad.

¿Qué es una banda de frecuencia cardíaca pectoral?

Las bandas de frecuencia cardíaca pectoral, son unos accesorios que suelen estar hechos de tela suave y elástica que se colocan rodeando el pecho. Son dispositivos que vienen con un sensor que permite el monitoreo de la frecuencia cardíaca directamente en el pecho y que ofrece una gran precisión.

Estos dispositivos normalmente se conectan con diferentes Apps en los diferentes dispositivos, lo que te permitirá tener la máxima versatilidad. Existen en el mercado una gran variedad de opciones, y algunos son compatibles con ciertas aplicaciones mientras que otros son más universales.

¿Para qué sirve una banda de frecuencia cardíaca pectoral?

Este es un dispositivo que se utiliza normalmente para el entrenamiento físico, y que permite tener un monitoreo completo de la frecuencia cardíaca mientras se entrena. Estos dispositivos vienen con sensores que permiten medir la frecuencia cardíaca con un margen de error muy bajo.

De esta forma, se evitarán los posibles errores que pueden surgir cuando te mueves en el entrenamiento, o cuando sudas. Además, estos dispositivos son muy útiles para hacer el cálculo de las calorías que estás quemando mientras que haces ejercicio. De esta forma, será mucho más fácil adaptar las rutinas de entrenamiento a tus necesidades y hacer el seguimiento completo de tu condición física.

Tipos de pulsómetros que existen

La frecuencia cardíaca es el principal parámetro que arrojan los pulsómetros y en el mercado nos encontramos con diferentes dispositivos que cumplen esta función. Dentro de ellos están:

Pulsómetros para running: estos dispositivos han evolucionado mucho y cada vez son más compactos. En la actualidad nos encontramos tanto con relojes como con bandas pectorales que permiten cumplir esta función cuando vas corriendo.

estos dispositivos han evolucionado mucho y cada vez son más compactos. En la actualidad nos encontramos tanto con relojes como con bandas pectorales que permiten cumplir esta función cuando vas corriendo. Pulsómetros para ciclismo: estos equipos normalmente se ponen en la bicicleta, y cuentan con GPS. Estos controlan la cadencia del pedaleo, la energía empleada y las métricas de velocidad. Sin embargo, no monitorean la frecuencia cardíaca menos que se conecten con algún accesorio extra.

estos equipos normalmente se ponen en la bicicleta, y cuentan con GPS. Estos controlan la cadencia del pedaleo, la energía empleada y las métricas de velocidad. Sin embargo, no monitorean la frecuencia cardíaca menos que se conecten con algún accesorio extra. Pulsómetros multideporte: estos son dispositivos todo en uno, los cuales están hechos para resistir las condiciones climáticas. En todo caso, si vas a practicar deportes acuáticos como la natación es importante asegurarse de que la banda pectoral que escojas esté diseñada para este deporte. De lo contrario, el dispositivo podría terminar por romperse.

estos son dispositivos todo en uno, los cuales están hechos para resistir las condiciones climáticas. En todo caso, si vas a practicar deportes acuáticos como la natación es importante asegurarse de que la banda pectoral que escojas esté diseñada para este deporte. De lo contrario, el dispositivo podría terminar por romperse. Pulsómetros para fitness: estos dispositivos son los más básicos, los cuales permiten únicamente el monitoreo de la frecuencia cardíaca sin ningún dato adicional.

Como puedes ver, existen diferentes opciones a escoger, dependiendo del deporte a practicar será mejor escoger uno u otro.

¿Es mejor un monitor de frecuencia cardíaca con banda pectoral o sin ella?

La medición de la frecuencia cardíaca se hace mediante sensores ópticos que permiten tener una gran precisión. Las bandas cuentan con electrodos que emiten impulsos eléctricos que permiten hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca.

Sin embargo, estos tienen la desventaja de que pueden llegar a resultar incómodos a la hora de practicar los deportes. Pero, para ello cada vez existen bandas que son mucho más cómodas y que vienen con elastano, lo que permite que sean mucho más cómodas.

Debes tener en cuenta que, si quieres hacer un seguimiento más preciso de tus rutinas de entrenamiento no cabe duda de que una banda de frecuencia cardíaca pectoral será una mejor elección. Se debe tener en cuenta que, los relojes que vienen con esta funcionalidad suelen ser bastante limitados y si no se ajustan bien pueden dar lecturas erróneas.

Además, con los relojes si corres durante el invierno tendrás el problema de que resultará muy incómodo. Por lo tanto, es más aconsejable contar con una banda para el monitoreo de la frecuencia cardíaca y así podrás tener una mayor comodidad en especial durante el invierno.

¿Cómo usar correctamente una banda de frecuencia cardíaca pectoral?

El uso correcto de una banda pectoral permitirá que puedas conseguir siempre la mayor precisión en su medición. Para que funcionen correctamente, se deben colocar justo debajo del pectoral, algunas requieren de humedecer la zona para que el contacto de los electrodos sea más efectivo.

Sin embargo, los modelos actuales cada vez son más efectivos y por este motivo no es necesario este proceso. Una vez que termines de hacer ejercicio, siempre es bueno lavar la banda para eliminar el sudor, pero asegúrate de quitar el dispositivo de medición porque estos no suelen ser sumergibles.