No cabe duda de que en algunas ocasiones a la hora de regar tu jardín o para hacer labores de limpieza es difícil llegar a algunos lugares. Por este motivo, lo mejor es contar con unas buenas lanzas de riego extensibles o telescópicas porque son unas herramienta de alta calidad que te permitirán llegar a los lugares más inaccesibles. Nuestra favorita es la GARDENA Premium 18336-20 , porque ofrece las mejores características y una gran calidad.

A la hora de comprar una lanza de riego te encontrarás con muchas opciones diferentes a tener en cuenta, y no siempre es fácil tomar una decisión de compra. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente las que mejor relación calidad-precio tienen y que te brindarán siempre un gran rendimiento.

¿Cuál es la mejor lanza de riego extensible?

Una lanza de riego es una herramienta muy útil en cualquier hogar, pero debes elegir un modelo que combine ergonomía, comodidad y buenos materiales. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente las mejores opciones que encontrarás en el mercado, para que puedas escoger un modelo que se ajuste por completo a tus necesidades.

Estas son las mejores lanzas de riego extensibles o telescópicas tras nuestro análisis:

1. Lanza de riego GARDENA Premium 18336-20

Lanza de riego GARDENA Premium 18336-20

Es sin duda alguna la mejor opción que te encontrarás en el mercado, y que es fácilmente ajustable en cuanto a su presión. De esta forma, se puede tener una ducha suave para regar tus plantas o un chorro a presión para que puedas hacer cualquier tipo de limpieza en tu hogar. Cuenta con un sistema antiheladas para protegerlo contra los daños causados por el frío.

Es bastante robusta y tiene un cabezal de ducha de muy alta calidad con un cuerpo bastante resistente para evitar que se rompa fácilmente. La cantidad de agua se puede graduar y bloquear en el nivel que desees. También se puede graduar fácilmente mediante el gatillo para que elegir la presión del agua de una forma cómoda dependiendo de la fuerza que ejercerás con tu mano.

Este modelo tiene muchas opiniones positivas por parte de los usuarios que la han comprado, asegurando que "es un modelo de muy buena calidad, y que cumple sobradamente con su función, y es un modelo muy práctico para regar las macetas". También afirman que "tiene muy buena calidad, siendo muy útil y te permite ahorrar agua mientras que riegas las macetas". Existen varios modelos diferentes entre los cuales escoger, desde el más básico hasta el más avanzado dependiendo de lo que necesites.

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2. Lanza de riego GARDENA Classic 18332-20

Lanza de riego GARDENA Classic 18332-20

Se trata de un modelo económico, y que tiene un mango bastante largo para que puedas llegar a cualquier parte. Cuenta con un sistema de chorro suave, que te permitirá conseguir un sistema de regado óptimo para cualquier maceta o superficie. Es totalmente resistente a las heladas, y será totalmente resistente ante cualquier tipo de daños producidos por el frío.

Está diseñada con materiales de buena calidad, y te permitirá conseguir un rendimiento bastante bueno a la hora de regar tu jardín. No estropeará las plantas, y permite bloquear la cantidad de agua que quieras. Gracias a su gatillo, podrás regular la presión fácilmente con tu mano y así conseguir la mayor versatilidad a la hora de regar tus plantas.

Los clientes que han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto, afirmando que "tiene una muy buena calidad, es bastante práctica y ofrece un gran alcance". Por otra parte, aseguran que "la calidad de este modelo es bastante buena, aunque al ser el modelo más básico puede perder un poco de agua por la alcachofa". Es un modelo que combina calidad y resistencia, para que consigas el máximo rendimiento posible.

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3. Lanza de riego Kärcher 2.645-157.0

Lanza de riego Kärcher 2.645-157.0

Este es un modelo de muy alta calidad que cuenta con un sistema de regulación muy eficiente, que te permitirá regular el caudal fácilmente con tu mano. Además, ofrece una función de apagado o encendido lo que te permitirá tener el control total sobre tu lanza de riego. Tiene también 6 modos diferentes de aspersión dependiendo de lo que necesites.

Es una gran opción para regar cualquier tipo de superficie sin importar si es pequeña o mediana. Funciona perfectamente con todos los sistemas de clic disponibles lo que le permitirá conseguir un gran rendimiento. Su diseño ergonómico te permite tener una gran comodidad a la hora de utilizarla, lo que te permitirá regar durante largas jornadas sin afectar en absoluto tu comodidad.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "tiene muy buenas funciones, tiene una buena presión, y no gotea en absoluto". También aseguran que "se pueden regar las plantas de distintas formas y puedes ajustarla tanto para que salga un chorro delicado para un bonsái como un chorro con mucha presión". Es un modelo que tiene muy buena calidad, y coste bajo y que aporta una gran comodidad.

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4. Lanza de riego Draper DRA25467

Lanza de riego Draper DRA25467

Esta es una lanza telescópica que te permite tener una gran versatilidad a la hora de utilizarla, en especial para el riego. Es ideal para el riego de cestas colgantes o para cualquier tipo de bordes que sean de difícil acceso, lo que la convierte en una opción bastante práctica. Ofrece un total de 7 patrones de riego para que elijas el que mejor se ajuste a lo que vas a hacer con la lanza.

Es un modelo ajustable lo que te permite extenderla entre 900-1300mm, lo que te aportará una gran comodidad a la hora de usarla. Además, tiene un diseño ergonómico para un agarre totalmente firme y efectivo. Es muy fácil de utilizar, y simplemente tendrás que conectarla en tu manguera y podrás comenzar a usarla de inmediato.

Las reseñas que tiene este modelo en su mayoría son positivas afirmando que "tiene una gran relación calidad-precio, para que puedas regar todo lo que necesites sin ningún tipo de inconvenientes". Por otra parte, afirman que "es ideal para regar cestas colgantes, pero también es perfecto para las plantas del jardín". Es una gran opción si quieres conseguir el máximo rendimiento posible en tu lanza de riego y a un precio bastante bueno.

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5. Lanza de riego Silverline 371756

Lanza de riego Silverline 371756

Es una gran alternativa que puedes tener en cuenta, en especial si buscas diferentes modos de ajuste de los chorros. Ofrece un total de 9 chorros diferentes para que escojas el que mejor se ajuste a lo que buscas. Tiene una cabeza giratoria y un mango en goma para evitar que se resbale mientras que la estás utilizando.

El flujo de agua es totalmente ajustable, e incluye un conector de ½ pulgada a ¾ pulgadas. Puede soportar una presión media de 4 a 5 bares, lo que hace que sea un modelo altamente eficiente y resistente. Tiene una longitud de 770mm, lo que te permitirá conseguir una gran comodidad y un excelente alcance a la hora de utilizarla.

Este modelo tiene muy buenas opiniones por parte de los usuarios que lo han comprado, afirmando que "tiene una gran utilidad, y permite llegar a cualquier lugar de una forma tranquila sin ningún tipo de esfuerzo". Además, afirman que "cumple por completo con su función para regar tanto plantas como bonsáis siendo una buena lanza de riego". Es un modelo que tiene una buena calidad, teniendo en cuenta el precio ajustado que tiene.

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6. Lanza de riego Bonsai

Lanza de riego

Actualmente es muy común encontrarse en nuestros jardines árboles bonsái, en especial porque son muy decorativos. Sin embargo, estos no los puedes regar con cualquier tipo de pistola de riego, y por este motivo, es fundamental que escojas una lanza de riego para ello. Esta es una gran opción, en especial porque es altamente resistente y versátil.

Está fabricada en acero inoxidable y con un acabado exterior en cromo, lo que le confiere un aspecto realmente muy atractivo. Además, ofrece una presión de riego bastante suave para que puedas cuidar adecuadamente tus plantas, mediante el efecto de lluvia muy fina. Gracias a esto podrás conseguir que el sustrato quede perfectamente regado y no tendrás ningún tipo de inconvenientes.

Es un modelo que tiene muy buenas reseñas por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es una lanza bastante sencilla, y que cumple por completo con su función". Además, afirman que "es una gran opción si necesitas regar bonsáis sin maltratarlos y puede servir para otras plantas de tu jardín". Es un modelo bastante robusto y que tiene una gran durabilidad, lo que te permitirá conseguir un gran rendimiento.

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7. Lanza de riego Matabi Garden-Ferr 892

Lanza de riego Matabi Garden-Ferr 892

Esta es una lanza de pulverización de agua, pensada especialmente para conseguir un gran rendimiento, y que permite manejar una gran presión. Está fabricada en aluminio de una gran calidad lo que le confiere una gran durabilidad.

Es ideal para utilizarla como pieza de repuesto para pulverizadores de mochila, consiguiendo así un gran rendimiento en los mismos. Tiene un sistema que te permitirá ajustar fácilmente el tamaño de la gota y podrás conseguir así el máximo rendimiento. Es compatible tanto con la Matibi Súper Agro, como con la Super Green.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto, asegurando que "es un instrumento ideal y que permite un ajuste bastante sencillo, para que puedas tener la máxima precisión posible en la pulverización". También afirman que "es ligera, y no pierde agua lo que permite que puedas tener un gran rendimiento". Es ideal si ya tienes una mochila de pulverización para usarla como repuesto o para cambiar la que viene de fábrica.

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8. Lanza de riego Dimartino 4598N3 Bertani

Lanza de riego Dimartino 4598N3 Bertani

Es una lanza de pulverización que permite que puedas tener un gran rendimiento, en especial porque está fabricada en materiales de la más alta calidad. Esto te permitirá tener una herramienta que tendrá una gran durabilidad y que no tendrás que cambiarla rápidamente. Esto debido a que cuenta con una gran robustez.

Es muy fácil de utilizar, y está recomendada para el uso tanto en interiores como en exteriores. Su bomba está fabricada en plástico, y permite una pulverización de agua a alta presión de una forma bastante efectiva y cómoda. Además, es ideal para alcanzar los espacios de difícil acceso y así conseguir un gran rendimiento.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, afirmando que "es un modelo perfecto si buscas una lanza telescópica para regar tus plantas". Además, aseguran que "permite conseguir una gran comodidad, y se puede utilizar como repuesto, o para que puedas comprar una pistola telescópica para plantas de alta calidad". Se destaca porque es muy fácil de usar, y porque se acopla a la perfección a cualquier necesidad de riego que puedas tener.

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Qué lanza de riego extensible elegir: lo que debes saber antes de comprar una

Antes de que te decidas por un modelo en concreto debes tener en cuenta algunos puntos que serán fundamentales para que escojas la que mejor se ajuste a tus necesidades. Dentro de los puntos principales a tener en cuenta están:

Empuñadura

Esta siempre debe ser ergonómica, porque de esta forma podrás sujetarla con facilidad a la hora de regar tus plantas o de realizar cualquier tipo de tarea de limpieza. En la empuñadura siempre te encontrarás con el gatillo que te permitirá regular la presión del agua, y es muy importante a la hora de escoger un modelo que se ajuste a lo que buscas.

Algunos gatillos tienen un sistema de bloqueo, lo que te permitirá que puedas conseguir una gran comodidad a la hora de usarlos. En todo caso, no tendrás que mantener la presión durante todo el proceso de riego, lo que te permitirá tener la máxima comodidad posible.

Poste de la lanza

Debes tener en cuenta la longitud del poste de la lanza de riego, porque dependiendo de esta podrás llegar a las plantas más alejadas o a las partes altas sin dificultad. Por lo general esta suele llegar a medir hasta 90 centímetros, pero algunas pueden llegar a ser incluso de hasta 2 metros en algunos modelos.

Algunas tienen el tubo ajustable, lo que te permitirá graduarla dependiendo de las necesidades que puedas tener y así tendrás una mayor comodidad.

Cabezal

El cabezal es algo fundamental a tener en cuenta, porque así podrás tener diferentes tipos de chorros de agua. En algunos modelos el cabezal se puede ajustar en diferentes modos para conseguir la mayor versatilidad posible. Así, podrás seleccionar el tipo de riego que necesitas y lograrás regar todas tus plantas de una forma efectiva.

También debes tener en cuenta que existen modelos diseñados para la alta presión, y estos permiten limpiar con facilidad las superficies exteriores de tu hogar. Pero debes tener mucho cuidado a la hora de regar las plantas para evitar cualquier tipo de inconvenientes.

Material

Puedes encontrarte lanzas de riego plástico, acero o aluminio, dependiendo del material será el peso que tendrá la lanza que escojas. En todo caso, las más livianas suelen ser las de plástico, pero también son las menos resistentes.

Si quieres un modelo más resistente, lo mejor es que busques un modelo que sea metálico, en especial porque así conseguirás el máximo rendimiento.

¿Qué es una lanza de riego extensible?

Se trata de una herramienta que se puede utilizar para regar las plantas de tu jardín sin necesidad de realizar desplazamientos incómodos o estiramientos. Gracias a estas podrás regar fácilmente como si tuvieras un grifo cerca de la maceta, incluso si las plantas están alejadas o tienen un difícil acceso.

Es una herramienta muy útil también cuando tienes cestas colgantes con plantas, para que se puedan regar con una gran comodidad. Dependiendo del largo que tengan podrás llegar más lejos o menos lejos, lo que te permitirá que puedas conseguir el máximo rendimiento.

¿Para qué sirve una lanza de riego?

Una lanza de riego extensible es una herramienta que te permitirá realizar todas las tareas de riego de una forma mucho más cómoda. Estas disponen por lo general de un sistema de sujeción ergonómico, para que puedas graduar la presión, y así usarla para diferentes tipos de actividades.

Son herramientas de muy buena calidad que te permitirán no solo regar las plantas. También podrás lavar el coche usarla para la limpieza de tu hogar, entre muchas otras opciones. Esto te permitirá que tengas una mayor comodidad y que no se te escape ningún rincón porque podrás llegar gracias a esta herramienta.

Tipos de lanzas de riego extensibles

Es importante tener en cuenta que dependiendo del uso que le vas a dar a tu lanza de riego podrás encontrarte con dos modelos diferentes en el mercado. Estas serán:

Lanzas de riego: son las que utilizarás en el jardín, y están pensadas para ofrecer diferentes tipos de aspersión. Estas por lo general funcionarán como una pistola de riego, pero con un mango largo para llegar a todos los espacios posibles.

son las que utilizarás en el jardín, y están pensadas para ofrecer diferentes tipos de aspersión. Estas por lo general funcionarán como una pistola de riego, pero con un mango largo para llegar a todos los espacios posibles. Lanzas de alta presión: están diseñadas especialmente para soportar las altas presiones que se pueden tener con diferentes bombas o equipos de lavado. En todo caso, estas son más difíciles de usar para regar las plantas porque están pensadas especialmente para la limpieza de tu hogar.

Sin importar el tipo de lanza de riego que escojas, lo mejor siempre será elegir un modelo de calidad. De esta forma, podrás asegurarte de que conseguir siempre un gran rendimiento y tendrás una herramienta de alta calidad.

¿Cómo conectar lanza de riego extensible?

La conexión de las lanzas de riego se puede hacer de una forma muy sencilla puesto que se podrá conectar a un grifo de jardín o a una bomba con depósito. En todos los casos, bastará con utilizar los conectores adecuados para establecer la conexión y conectarla fácilmente a la manguera.

Se aconseja que utilices siempre abrazaderas de plástico, en especial porque estas permitirán evitar cualquier tipo de fugas. Su instalación será básicamente igual que la de cualquier pistola de jardín, y siempre debes asegurarte de ajustar muy bien todos los conectores.

La mayoría de los modelos cuentan con un sistema de conexión estándar de ½ pulgada o de ¾ de pulgada. Debes asegurarte de escoger el adaptador adecuado dependiendo del tipo de instalación de agua que tengas, y así conseguirás una instalación correcta de este tipo herramienta para tu jardín, pero debes asegurarte de no dejar fugas porque podrías desperdiciar agua si tienes fugas.

¿Cómo usar una lanza de riego?

Es importante tener claro que para utilizar la lanza de riego debes asegurarte de que esté conectada a alguna fuente de agua, como puede ser el grifo o una bomba con depósito. Una vez conectada debes asegurarte de regular la lanza con la distancia que necesites puesto que la mayoría se podrá ajustar fácilmente.

En el mango de la lanza por lo general encontrarás un regulador de presión, que puede ser en forma de gatillo. Debes ajustar la presión a la que necesites, y así podrás asegurarte de elegir una presión adecuada que no vaya a maltratar tus plantas.

¿Dónde comprar una lanza de riego?

Existen diferentes opciones que puedes tener en consideración a la hora de comprar una lanza de riego para tu hogar. Puedes encontrarlas en almacenes como Alcampo o en Carrefour, pero los precios que encuentras en estos almacenes no son los más competitivos del mercado.

Por este motivo, la mejor opción a la hora de comprar será hacerlo a través de la plataforma de Amazon. Allí encontrarás la mayor variedad de opciones para comprar, y aprovecharás las ventajas de comprar en esta plataforma como sus pecios que no tienen competencia y el sistema de envíos rápidos que te ofrecerá para que recibas tu herramienta para regar el jardín de una forma muy rápida.