Llegan dos nuevos días en los que podrás ahorrar a lo grande, puesto que la Fiesta de Ofertas Prime te permitirá ahorrar mucho dinero. Estas ofertas van a estar disponibles desde las 00:00 horas del 10 de octubre hasta las 23:59 horas del del 11 de octubre. Las ofertas estarán disponibles durante 48 horas en las que podrás tener ahorros exclusivos si eres cliente Prime.

Grandes marcas harán descuentos en la Fiesta de Ofertas Prime, por lo que sin duda es un momento perfecto para ahorrar dinero. Si aún no eres cliente Prime, puedes solicitar una prueba de 30 días haciendo clic aquí , y así no te perderás ninguna de las ofertas que estarán disponibles para ti.

Entre tantas ofertas puede llegar a ser difícil escoger alguna que se ajuste a lo que estás buscando. Es por ello que te invitamos a que sigas leyendo y encontrarás las mejores alternativas entre las cuales escoger como el ordenador portátil gaming MSI Katana 15 , que tendrá un excelente descuento.

Las 10 ofertas imperdibles para aprovechar la Fiesta de Ofertas Prime

A pesar de todas las ofertas que encontramos, algunas son más destacadas que otras. Hoy te traemos las 10 ofertas que puedes aprovechar para sacar el mayor partido posible a esta temporada de ofertas y que puedas conseguir productos con grandes descuentos. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Ordenador portátil Gaming MSI Katana 15

Si estás pensando en comprar un ordenador gaming bien sea para jugar o para hacer tareas de trabajo que son muy pesadas no puedes perder esta gran oferta. Este es un ordenador de gran rendimiento, que cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas Full HD y una tasa de refresco de 144Hz.

En su interior nos encontramos con un procesador Intel Core i7- 12650H, acompañado de una memoria RAM DDR5 de 16GB en 2 slots de 8GB. En cuanto a almacenamiento nos encontramos con un SSD de 512GB de cuarta generación, lo que ofrecerá un gran rendimiento. Su tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070 GDDR6 con 8GB de memoria podrá correr cualquier juego actual, o cualquier programa de diseño o edición de vídeos de forma muy fluida.

2. Altavoz inteligente wifi Amazon Echo Pop

Este es un altavoz inteligente bluetooth que incorpora Alexa, y que tiene un diseño que es muy compacto y ofrece un sonido muy potente. Es ideal para las habitaciones pequeñas o espacios reducidos, y es muy potente. Puedes controlar la reproducción de música desde tus plataformas favoritas simplemente con la voz, y también se puede conectar a tu móvil mediante bluetooth para que reproduzcas música directamente desde el mismo.

Permite además controlar otros dispositivos inteligentes de tu hogar como las luces o enchufes siempre que sean compatibles. Puedes personalizar sus funciones de una forma sencilla, y cuenta con una barra de luz azul que se iluminará cuando le dices al dispositivo "Alexa". Tiene un botón para desactivar los micrófonos electrónicamente por lo que tendrás total privacidad y está disponible en diferentes colores para que puedas elegir el que mejor se ajuste a tus espacios.

3. Ordenador portátil ASUS M515UA-EJ486W

Si buscas comprar un ordenador portátil para llevar a todas partes y que cumpla las tareas de ofimática básicas, no cabe duda de que este es una gran opción. Es ideal para estudiantes o para quienes quieran tener una herramienta de trabajo práctica. Tiene una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas que permite tener una excelente visualización.

En su interior nos encontramos con un procesador AMD Ryzen 7 5700U, acompañado con una memoria RAM de 16GB en formato SO-DIMM DDR4. En cuanto a almacenamiento nos encontramos con un SSD M.2 de 512GB para tener un buen rendimiento. Además, con su tarjeta gráfica integrada AMD Radeon Graphics, podrás ejecutar la mayoría de programas básicos sin ninguna limitación.

4. Batería de cocina de 4 piezas WMF Quality One

Puedes aprovechar la fiesta de ofertas Prime, para que puedas renovar tu cocina con esta excelente batería de cocina. Cuenta con un total de 5 cacerolas, cuatro de las cuales tienen tapa para una cocción más eficiente. Están fabricadas en acero inoxidable Cromargan 18/10, con un acabado pulido satinado que es muy resistente a las rayaduras.

Es completamente apto para el lavavajillas, siendo también aptas para el horno hasta 180°C sin ningún inconveniente. Se pueden usar en todo tipo de cocinas incluidas las de inducción o las de vitrocerámica. Con su base patentada Transtherm, se puede lograr una distribución uniforme del calor para tener unos resultados homogéneos. Sus asas están aisladas del calor gracias a su tecnología Cool+ y las tapas son de cristal resistente, con una apertura de vapor para evitar la formación de vacío.

5. Plancha de pelo ghd original styler

Para conseguir un peinado de nivel profesional, no cabe duda de que esta plancha para el pelo es una gran opción. Cuenta con placas cerámicas de última generación con un recubrimiento gloss que permite tener siempre un peinado perfecto. Maneja una temperatura óptima de peinado de 185°C, para obtener unos resultados perfectos sin maltratar tu melena.

Cuenta con un barril redondeado y placas flotantes, lo que hace que se pueda deslizar fácilmente por el cabello. Además, se pueden crear todo tipo de estilos de una forma realmente sencilla. Se puede usar con todo tipo de pelos, y es muy liviana para que puedas manipularla con total libertad. Sin duda es una gran herramienta para tu cabello, y que puedes aprovechar por el precio bajo que tiene.

6. Tablet Lenovo Tab M10

Si estás pensando en comprar una tablet nueva y que tenga un buen rendimiento, sin duda esta es una gran opción para ti. Cuenta con una amplia pantalla de 10,1 pulgadas, y una resolución de 1920x1200 píxeles, para que puedas visualizar todo de forma muy clara. Cuenta con un procesador Unisoc T610 octa core, y una frecuencia principal de hasta 1,8GHz, lo que te garantizará que tendrás siempre un excelente rendimiento.

Además, cuenta con una memoria RAM de 3GB, soldada, y un almacenamiento de 32GB que se pueden expandir hasta los 2TB gracias a una tarjeta micro SD. Permite realizar múltiples tareas a la vez sin ningún tipo de inconvenientes, y viene con una tarjeta gráfica integrada ARM Mali-G52 3EE, que te permitirá ejecutar juegos y aplicaciones en tu tablet sin ningún tipo de limitaciones.

7. Freidora sin aceite Russell Hobbs SatisFry 27170-56

Para comer mas sano y al mismo tiempo delicioso, no cabe duda de que esta freidora de aire es una gran opción. Viene con un total de 10 programas preconfigurados, que permiten cocinar una gran variedad de alimentos de forma rápida. Sus programas simplificarán el proceso de cocción, y brindarán siempre resultados consistentes de forma rápida. Cuenta con una capacidad de 8L que es ideal para toda la familia, y tiene un diseño que es bastante compacto.

Tiene un indicador sonoro que te avisará a la mitad del ciclo de cocción para los alimentos que necesitan ser volteados, para conseguir una cocción uniforme. Su sistema de temperatura es regulable, para que puedas conseguir una temperatura ideal hasta los 220°C. Puedes cocinar todo tipo de alimentos con una gran precisión, y ofrece un sistema de apagado automático que te dará una gran comodidad y seguridad. Todos sus controles son táctiles, y es muy fácil de limpiar, por lo que será de gran ayuda en tu cocina.

8. Secador de pelo BaByliss

Conseguir un acabado en tu pelo como de salón de belleza puede ser muy sencillo gracias a este secador de pelo de nivel profesional. Es ideal para aprovechar la fiesta de ofertas Prime, y cuenta con un motor digital sin escobillas, por lo que generará menos ruido. Tiene una potencia total de 2200W, y genera una corriente de hasta 91km/h para que tu pelo pueda secarse de una forma muy rápida.

Está equipado con tecnología iónica con la que se puede neutralizar de forma sencilla la electricidad estática. Se puede ajustar en dos velocidades, y tres temperaturas diferentes, para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Además, tiene un difusor con boquilla concentradora estrecha, para que puedas conseguir el peinado ideal para cualquier ocasión. Si tienes risos, gracias a su difusor especial para rizos podrás tener un peinado perfecto en todo momento.

9. Dispositivo de streaming Amazon Fire TV Stick con Alexa

Si tienes un televisor viejo y quieres darle una nueva vida para convertirlo en un Smart TV, no cabe duda de que el Fire TV Stick con Alexa es la mejor solución. Con este dispositivo podrás disfrutar de streaming de alta calidad. Además, tendrás sonido de calidad gracias a la compatibilidad con Dolby Atmos: con sistemas de sonido compatibles, siente cómo cobran vida las escenas gracias al audio envolvente Dolby Atmos en títulos seleccionados.

Podrás tener acceso a todas las plataformas de streaming desde un solo lugar, como Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN, Atresplayer, Mitele y más. Su mando ofrece control por voz gracias a la integración con Alexa, y se puede controlar fácilmente el encendido, apagado y volumen del televisor con un solo mando. Es muy fácil de configurar, es compacto y discreto, por lo que simplemente tendrás que conectarlo a tu televisor, conectarlo a internet y empezar a disfrutar de entretenimiento sin límites.

10. Ordenador de sobremesa ASUS Vivo AiO V241EAK-WA009W

Para el uso en el hogar, contar con un ordenador All in One puede ser de gran ayuda, en especial si no tienes demasiado espacio disponible. Este ordenador en oferta se destaca por contar con una pantalla de 23,8 pulgadas, con una resolución Full HD, lo que te permitirá tener una visualización perfecta de todo lo que necesites ver.

Su procesador es un Intel Core i5-1135G7 y una memoria RAM DDR4 de 16GB, que permite conseguir siempre una gran velocidad de procesamiento. Su almacenamiento es de 512GB en un SSD M.2 NVMe lo que ofrecerá un gran rendimiento. En cuanto a su tarjeta gráfica nos encontramos con una Intel Iris Xe Graphics, que es ideal para todas las tareas de ofimática de la vida diaria que puedas necesitar.

¿Cuándo se celebra la Fiesta de Ofertas Prime de octubre 2023?

El evento conocido como el Amazon Prime Day, este año ha sido bautizado con el nombre de la Fiesta de Ofertas Prime. Como ya habíamos mencionado serán dos días de ofertas que serán el 10 y 11 de octubre de 2023, durante los cuales podrás conseguir un gran ahorro en millones de productos.

Estas ofertas serán exclusivas para clientes Prime de Amazon, quienes podrán disfrutar de estas ofertas que son completamente exclusivas. Los precios serán más bajos de lo habitual, por lo que te conviene aprovechar estas ofertas con la finalidad de que puedas ahorrar mucho dinero.

¿Cómo aprovechar mejor la fiesta de ofertas Prime?

Lo mejor para aprovechar la fiesta de ofertas Prime es estar bien preparado, y puedes conseguir el máximo ahorro posible si sigues estos consejos:

Analiza las opciones de entrega: con tu suscripción de Amazon Prime se incluyen envíos rápidos en millones de productos, y puedes elegir las opciones que mejor se adapten a tus necesidades. Para algunos productos podrás elegir el envío en 1 día sin coste adicional, mientras que para otros ofrecen envíos de 2 o 3 días gratuitos. Además, puedes solicitar las entregas el mismo día en Madrid y Barcelona para pedidos que superen los 29€.

con tu suscripción de Amazon Prime se incluyen envíos rápidos en millones de productos, y puedes elegir las opciones que mejor se adapten a tus necesidades. Para algunos productos podrás elegir el envío en 1 día sin coste adicional, mientras que para otros ofrecen envíos de 2 o 3 días gratuitos. Además, puedes solicitar las entregas el mismo día en Madrid y Barcelona para pedidos que superen los 29€. Alertas de ofertas personalizadas: lo mejor para aprovechar la fiesta de ofertas Prime es activar las alertas de ofertas relacionadas con tus búsquedas. De esta forma, recibirás notificaciones push sobre las ofertas disponibles a las que te hayas suscrito.

lo mejor para aprovechar la fiesta de ofertas Prime es activar las alertas de ofertas relacionadas con tus búsquedas. De esta forma, recibirás notificaciones push sobre las ofertas disponibles a las que te hayas suscrito. Apunta la fecha: ten en cuenta que, la fiesta de ofertas Prime estará disponible exclusivamente por 48 horas. Por lo tanto, debes apuntar en tu calendario esta fecha para aprovechar al máximo las ofertas.

Al igual que en otras campañas de Amazon, en esta podremos encontrarnos con ofertas flash que durarán solo unas pocas horas. Por este motivo, es importante mantenerse atentos durante las 48 horas que durará el evento y así conseguirás siempre el mayor ahorro.

¿Cuánto cuesta Amazon Prime y qué ventajas tiene?

Para disfrutar de la Fiesta de Ofertas Prime el único requisito es que estés suscrito al servicio de Amazon Prime. En caso de que aún no seas suscriptor del servicio, puedes solicitar un período de prueba gratuito sin compromiso por 30 días haciendo clic aquí .

Cuando eres usuario prime podrás disfrutar de diferentes beneficios, dentro de los que están:

Envíos gratuitos incluidos en millones de productos.

Suscripciones gratuitas de Music Unlimited.

Promociones de 3x2 si haces la compra semanal en Amazon Fresh.

Descuentos en dispositivos Amazon.

Servicio de Amazon Prime Video incluido.

Ten en cuenta que el coste de la suscripción anual de Amazon Prime es de 49,99 euros. Si optas por el plan mensual esta tendrá un coste de 4,99 euros, pero si eres un suscriptor nuevo, te darán un período de prueba gratuito donde podrás aprovechar todos los beneficios que te ofrece esta suscripción sin tener que abonar nada por el primer mes que tengas la misma.