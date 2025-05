"Muy bien" Vienen en tamaños variados, que es lo que necesitaba. Tienen tapón y válvula, lo que hace que no pierdan el vacío. Aunque llevo poco tiempo usándolas, estoy muy contenta y volvería a comprarlas. Estupenda relación calidad-precio. — Inma, 5 estrellas

"Mejor de lo que esperaba"

Anteriormente compré bolsas de otra marca y la verdad que estas me han sorprendido. Las veo más resistentes y, de momento, las que he usado no han perdido el vacío. ¡Merecen la pena!

— Cliente Amazon, 5 estrellas