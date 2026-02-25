Las mejores mesas plegables de cocina para tener más comodidad en espacios pequeños

En una cocina existen diferentes muebles que no pueden faltar, pero en algunos casos la falta de espacio es un obstáculo a superar cuando tenemos una cocina pequeña. Para ello, una buena opción son las mesas plegables de cocina como la BIM Furniture HOMI Mini 10 , que te permitirá tener una gran versatilidad y comodidad en la cocina.

Algunas de estas mesas pueden venir con sillas, pero no siempre estarán incluidas en el paquete, por lo que puede que tengas que comprarlas por separado.

¿Cuáles son las mejores mesas plegables de cocina del mercado?

Encontrar una buena mesa plegable de cocina no siempre es fácil, y muchas tienen unos precios que son bastante elevados por lo que se saldrán de la mayoría de presupuestos. Es por este motivo que, hoy hemos seleccionado únicamente las mejores opciones que hemos encontrado en el mercado para ti. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Mesa plegable de cocina BIM Furniture HOMI Mini 10

Mesa plegable de cocina BIM Furniture HOMI Mini 10

Sin duda alguna esta es una de las mejores mesas plegables de cocina que podrás encontrar en el mercado actual. Esta cuenta con 40cm de ancho y con una parte desplegada mide 100cm, pero con las dos partes desplegadas mide 160cm. Su altura es de 75cm, lo que hace que sea ideal para la gran mayoría de situaciones y espacios, y tiene un color roble que es de muy buen gusto para cualquier tipo de cocina. Su fabricación se realiza en una placa laminada de 16mm, lo que hace que sea muy resistente.

Además, incluye un armario con cajón en la mitad, lo que permite que sea mucho más práctica y funcional. Es ideal para adaptarse a todas las cocinas, y cuando está plegada puede servirte como estantería. Cuando está plegada ocupa muy poco espacio, por lo que no tendrás que preocuparte en absoluto por guardarla. Está disponible en dos colores para que puedas seleccionar la que mejor se ajuste a tus necesidades.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es una mesa que es muy práctica, se puede desplegar uno o ambos lados, dependiendo del uso que le vas a dar en el momento". Por otra parte, afirman que "es una mesa que es muy espaciosa, y que tiene un acabado que es muy bonito". Esta es una gran opción a considerar siendo una mesa ovalada que es práctica para cualquier tipo de espacios.

Ver precio

2. Mesa plegable de cocina MOMMA HOME Londres

Mesa plegable de cocina MOMMA HOME Londres

Esta es una mesa muy práctica y que cuenta con unos acabados de gran calidad, para ofrecer siempre la máxima practicidad posible. Cuenta con un diseño que es muy moderno y elegante, por lo que es muy fácil que combine con cualquier tipo de espacio en la cocina. Esta crea un ambiente único que te permite conseguir siempre una gran comodidad al momento de utilizarla.

Su estructura está fabricada en metal, y su parte superior está fabricada en cristal templado, lo que permite tener una gran versatilidad con esta mesa. Su sistema extensible es muy fácil de manipular, lo que permitirá que puedas conseguir siempre una gran comodidad. Esta mesa está disponible en color blanco o morado, para que escojas la que mejor vaya con tu estilo de decoración en tu cocina.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es ideal para los espacios pequeños, es muy fácil de montar, y la mesa es muy estable al mismo tiempo que bonita". También afirman que "llega bien embalada, el cristal llega perfecto, y es una mesa que es muy elegante".

Ver precio

3. Mesa plegable de cocina HOMCOM

Mesa plegable de cocina HOMCOM

Se trata de una mesa que cuenta con 2 alas abatibles, que es muy fácil de plegar y desplegar por lo que tendrás una gran comodidad. Es ideal para los espacios limitados, y tiene una capacidad para hasta 6 personas, gracias a que cuenta con patas de soporte para desplegarla y que quede perfecta. Cuenta con una estructura que es muy resistente, y soporta un total de hasta 20KG de peso sin ningún tipo de limitaciones.

Este modelo es muy fácil de limpiar, y solo bastará con pasar un paño húmedo para dejarla completamente limpia. Cuenta con un total de 2 estantes en el centro que proporcionarán un espacio de almacenaje extra que quedará protegido cuando las dos solapas se encuentren abajo. Es una mesa ideal para los espacios reducidos y su diseño en color blanco hace que se adapte por completo a cualquier espacio.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es una mesa que es muy práctica para espacios pequeños, ocupa poco espacio y pueden caber hasta 8 personas cuando está desplegada". Además, destacan que "ocupa poco espacio una vez que está plegada, es ideal si se necesita una mesa grande en un espacio pequeño".

Ver precio

4. Mesa plegable de cocina Homely DALLAS

Mesa plegable de cocina Homely DALLAS

Esta es una mesa plegable de cocina que cuenta con un diseño que es sencillo y moderno, con unas líneas que son puras y elegantes. Se adapta por completo a cualquier espacio y necesidades, y tiene un mecanismo que es manual extensible. Puedes elegir entre tres tamaños dependiendo de si abres no abres las alas, abres una o si abres las dos, con lo cual se puede obtener una mesa redonda.

Se encuentra fabricada en madera lacada y MDF, que es de color blanco, lo que permite que se ajuste a la perfección a todos los estilos de decoración. El montaje de esta mesa es realmente sencillo y viene con todas las instrucciones para realizarlo. Al estar completamente desplegada la mesa tendrá unas medidas de 90x90cm, haciendo que sea perfecta para los espacios pequeños y puede ofrecer suficiente espacio para hasta 4 personas.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo asegurando que "es una mesa que tiene un material que es de buena calidad, es muy fácil de montar y es perfecta para cualquier espacio". Por otra parte, destacan que "es práctica y bonita para los espacios reducidos, no es muy grande y pueden comer hasta 4 personas en ella".

Ver precio

5. Mesa plegable de cocina ASTIMESA Ala caída

Mesa plegable de cocina ASTIMESA Ala caída

Se trata de una mesa de cocina extensible la cual cuenta con un ala que se puede plegar fácilmente para ahorrar espacio. El tamaño de la mesa es de 80x40cm cuando se encuentra plegada, y una vez que se despliega el ala es de 80x60cm. Es un modelo que es muy práctico para cualquier espacio, y que permite tener un poco más de espacio sin ningún esfuerzo. En todo caso, esto permite que puedas conseguir siempre la máxima practicidad posible.

El marco de la mesa se encuentra fabricado en metal, lo que hace que sea muy robusta y duradera. Por otra parte, el material superior es vidrio templado, para dar un acabado resistente y que al mismo tiempo es fácil de limpiar. Es un modelo muy práctico para espacios reducidos, y se encuentra disponible en diferentes colores para que puedas escoger el que mejor se ajuste a tus espacios.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy importantes al respecto, asegurando que "es un modelo que es práctico, es bonito, y queda muy elegante en la cocina". También destacan que "se puede usar en espacios pequeños, es bastante estable, y es un modelo que es muy fácil de montar".

Ver precio

6. Mesa plegable de cocina MOMMA HOME Set mesa y 2 sillas

Mesa plegable de cocina MOMMA HOME Set mesa y 2 sillas

Este es un conjunto de mesa extensible que viene con 2 sillas que tienen un acabado de alta calidad y que te permiten tener una gran practicidad en todos tus espacios. La mesa cuenta con un diseño que es muy moderno y elegante, adaptándose por completo a cualquier espacio en el que la quieras instalar. Tiene dos alas, las cuales se pueden desplegar o plegar dependiendo de las necesidades de espacio que tengas.

Su sistema plegable es manual y es muy fácil de manipular, lo que te permitirá conseguir siempre una gran practicidad. Las sillas vienen a juego con la mesa, para que tengas unos espacios combinados a la perfección. Todos los muebles requieren de armado, aunque es bastante fácil el proceso. Esta mesa está disponible en dos colores diferentes para que puedas escoger el que mejor se adapte a tus necesidades personales.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es una mesa muy bonita, ideal para espacios pequeños y cumple a la perfección con su función". Además, afirman que "el montaje es bastante fácil, es un juego de cocina bastante práctico y bonito, siendo bastante buena para el precio que tiene". Es una gran opción a considerar, en especial porque también te incluye las sillas y no únicamente la mesa.

Ver precio

7. Mesa plegable de cocina TEMAHOME 2050A2100X00

Mesa plegable de cocina TEMAHOME 2050A2100X00

Se trata de una mesa plegable de cocina que se destaca por tener una excelente relación calidad-precio. Ocupa muy poco espacio porque se puede plegar por completo bajando sus dos alas y así quedará muy compacta adaptándose a la perfección a cualquier espacio. Viene con 2 patas giratorias, que permiten tener una gran versatilidad al momento de utilizarla.

Su fabricación es en paneles de partículas de melamina de 16mm, que permiten que sea resistente, al mismo tiempo que es fácil de limpiar. Cuenta con una gran capacidad cuando se encuentra desplegada y se encuentra disponible en varios colores para que escojas el que mejor vaya con tus necesidades.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo asegurando que "es una mesa muy práctica, económica, con una calidad de materiales bastante buena siendo una mesa bastante duradera y que es fácil de armar". Por otra parte, destacan que "es una mesa muy fácil de montar, es ideal para cualquier espacio, y lleva muy poco tiempo montarla".

Ver precio

Consejos para comprar una buena mesa plegable de cocina: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar una mesa plegable de cocina tendrás que fijarte en algunos aspectos que te permitirán tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Material

Es importante fijarse en el material de fabricación de este tipo de mesas, porque en función de esto será la resistencia que tendrán y la durabilidad. Ten en consideración que las más comunes son las mesas fabricadas en tableros de melamina o MDF que pueden ser muy resistentes.

Además, este tipo de mesas se destacan porque se pueden limpiar muy fácilmente y podrás conseguir siempre una gran durabilidad. Sin embargo, también existen otros materiales como la madera o el metal, que son una buena opción si buscas resistencia y elegancia.

Tamaño

El tamaño es un aspecto bastante importante, porque hay mesas que son bastante compactas las cuales son ideales para dos personas. Sin embargo, dependiendo de tus necesidades es posible que necesites escoger una mesa que sea apta para 4 o 6 personas, las cuales te permiten tener una gran practicidad.

También merece la pena fijarse en el peso que puede soportar la mesa, porque si la mesa es demasiado frágil puede terminar por caerse todo en el suelo. Por lo tanto, hay que fijarse bien en la resistencia de la mesa para evitar cualquier tipo de accidentes.

Sistema de montaje

Normalmente estas mesas vienen desarmadas de fábrica, por lo que será necesario montarlas en casa. Estas mesas suelen tener sistemas de montaje que son sencillos y fáciles de seguir, además de que vienen con las instrucciones y todo lo necesario para su ensamblaje.

Por otra parte, los mecanismos para el plegado y desplegado de la mesa suelen ser manuales, y estos deben montarse con mucho cuidado. Si la mesa se monta de forma adecuada, esta podrá mantenerse en óptimas condiciones por más tiempo y soportará el peso indicado por el fabricante.

Ten en cuenta que, muchas de las quejas de los usuarios se deben a un mal montaje por parte de los mismos. Por este motivo, siempre es recomendable leer cuidadosamente las instrucciones y hacerlo con calma para que todo encaje en su lugar.

¿Qué es una mesa plegable de cocina?

Una mesa plegable de cocina es un mueble que normalmente cuenta con una construcción robusta al mismo tiempo que compacta. Esta suele venir con alas, las cuales se pueden desplegar para aumentar el tamaño de la mesa en base a nuestras necesidades.

Sin embargo, algunas también vienen con un sistema de plegado en las patas y ocuparán poco espacio al momento del almacenamiento. Su superficie por lo general es fácil de limpiar, por lo que simplemente bastará con pasar un paño húmedo sobre la misma para limpiar cualquier tipo de suciedad.

¿Para qué sirve una mesa plegable de cocina?

Los usos que pueden tener las mesas plegables de cocina son muchos, porque son un mueble que es muy práctico. Puedes utilizarlas como una mesa auxiliar en tu cocina bien sea para cocinar o para utilizara como un comedor improvisado de forma rápida.

Al ocupar poco espacio cuando están plegadas no será un problema el almacenamiento de las mismas. Por otra parte, estas mesas pueden ser utilizadas en cualquier espacio de tu hogar, y algunas son de gran tamaño por lo que puedes compartir en estas mesas con familiares o amigos.

Ventajas que tiene una mesa plegable de cocina

Las mesas plegables de cocina pueden tener muchas ventajas interesantes, dentro de las que se destacan:

Son muy cómodas y fáciles de guardar gracias a su mecanismo de plegado.

Algunos modelos se pliegan sobre sí mismos lo que hace que sean muy prácticos.

Se pueden mover a cualquier lugar de una forma fácil y rápida.

Son la mejor solución cuando no se tiene mucho espacio disponible en tu hogar.

Sin embargo, debes considerar que, no todas las mesas son iguales o funcionan de la misma manera, por lo que tendrás que escoger una que se adapte a tus necesidades.

Tipos de sistemas de plegado más comunes

Existen muchos tipos de mesas plegables para cocina en el mercado, sin embargo, los sistemas de plegado más comunes son:

Hojas o asas: este es de los sistemas más populares y funcionales, porque permite ajustar el tamaño de la mesa en función de las necesidades que tengas. Estos sistemas se pliegan sobre sí mismos, y normalmente estas mesas quedan en formato de consola cuando están plegadas por lo que son muy prácticas.

este es de los sistemas más populares y funcionales, porque permite ajustar el tamaño de la mesa en función de las necesidades que tengas. Estos sistemas se pliegan sobre sí mismos, y normalmente estas mesas quedan en formato de consola cuando están plegadas por lo que son muy prácticas. Patas: estas tienen un tablero fijo, y las patas se doblan para guardar la mesa. Estas no son muy populares porque el tablero ocupa bastante espacio, y son menos fáciles de mover.

¿Cómo cuidar tu mesa de cocina plegable?

Para que tu mesa de cocina plegable se mantenga como el primer día, lo ideal es que sigas estas recomendaciones prácticas:

Evita poner demasiado peso sobre la mesa para no estropear el mecanismo de desplegado.

Cuando termines de usarla limpia la superficie con un paño húmedo y en caso de ser necesario seca la superficie.

No excedas el peso máximo recomendado por el fabricante.

Evita producir arañazos en la superficie que pueden ser provocados por los cubiertos que utilizas para comer.

Puedes utilizar un mantel para cuidar la superficie.

Si la superficie es en vidrio evita cualquier tipo de golpes porque se puede romper fácilmente.

Si sigues estos consejos, podrás mantener tu mesa en óptimas condiciones por más tiempo sin ningún tipo de inconvenientes. Este tipo de mesas son muy prácticas en cualquier espacio, sin embargo, si no le das los cuidados necesarios estas mesas pueden romperse fácilmente.

Recuerda que, a diferencia de las mesas fijas, este tipo de mesas son menos resistentes, por lo que hay que tener un cuidado especial con el uso que le vamos a dar para evitar inconvenientes.