Mantener tu cocina completamente ordenada es siempre una prioridad, para que puedas acceder fácilmente a todo lo que necesites y cocinar cómodamente. Para facilitar el orden en tu cocina lo mejor es tener un organizador de sartenes como el Joseph Joseph 85167 , que te permita mantenerla despejada y con el que tendrás las sartenes siempre accesibles.

Este es un producto que es muy fácil de usar y te puede facilitar el acceso a los utensilios al momento de cocinar.

¿Cuáles son los mejores organizadores de sartenes del mercado?

Encontrar un buen organizador de sartenes puede ser una tarea compleja, porque existen demasiados modelos en el mercado. Para facilitar tu elección hoy te traemos las mejores opciones que sin duda te serán de gran utilidad en tu cocina y te permitirán mantener todo bien organizado. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Organizador de sartenes Joseph Joseph 85167

Organizador de sartenes Joseph Joseph 85167

Sin duda alguna este es uno de los mejores organizadores de sartenes que podremos encontrarnos en el mercado actual. Es ideal para guardar cualquier tipo de ollas, tapas y moldes para horno, lo que garantizará que tendrás siempre una gran versatilidad. Viene con un total de 7 separadores metálicos antiarañazos que son completamente ajustables, y que vienen con una ranura para las asas de las sartenes.

Su estructura es completamente ajustable y se puede expandir desde los 30,5cm hasta un máximo de 56cm dependiendo de lo que quieras organizar. Es muy fácil de montar y de ajustar, y podrás tener acceso a todos los utensilios de cocina que pongas en ellos de una forma muy rápida y eficiente.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "viene con una base de plástico duro que es extensible, se adapta bastante bien al tamaño que necesitas y tiene una muy buena capacidad". Por otra parte, destacan que "es muy funcional, se adapta bien y encaja con las medidas de las sartenes y demás, siendo una muy buena compra a tener en cuenta". Este es un modelo que es muy práctico, que cumple por completo con su función y lo podrás montar en función de las necesidades específicas que tengas.

2. Organizador de sartenes DecoBros RK-038-1

Organizador de sartenes DecoBros RK-038-1

Este es un modelo de organizador de sartenes que es ideal para el armario o la encimera, y que permite tener una gran organización. Puedes organizar fácilmente sartenes y tapas, y tiene una capacidad para 5 elementos. Puede ser utilizado tanto de forma vertical como de forma horizontal, por lo que no tendrás ningún tipo de inconvenientes por el espacio. Además, viene con los tornillos de montaje para que puedas instalarlo fácilmente donde prefieras.

Se debe tener en cuenta que la capacidad horizontal es de tan solo 4 sartenes, por lo que se recomienda la instalación vertical. Tiene un acabado de color bronce, lo que hace que combine a la perfección con cualquier cocina. Se puede utilizar únicamente para sartenes o tapas, puesto que este modelo no es ajustable.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un muy buen producto para almacenar sartenes pesadas de hierro fundido en un espacio pequeño tanto vertical como horizontalmente". También destacan que "ahorra mucho espacio en el armario, y hace que las ollas más usadas sean fáciles de agarrar". Es sin duda una gran opción a tener en cuenta para organizar las sartenes en la cocina y tenerlas siempre a la mano.

3. Organizador de sartenes Toplife

Organizador de sartenes Toplife

Se trata de un modelo que cuenta con una longitud que es ajustable, con lo que podrás conseguir una longitud máxima de 60cm. Puedes ajustarla libremente dependiendo del espacio que tengas en tu cocina. Tiene 10 divisores y 8 almohadillas de nylon para evitar cualquier tipo de daños a tus sartenes. Los divisores se pueden colocar dependiendo del tamaño de la olla, y permite el almacenamiento de hasta 10 sartenes al mismo tiempo, y es un modelo antideslizante para evitar que tus utensilios de cocina se vayan a caer.

Se encuentra fabricado en hierro fuerte, que es muy resistente al agua y que es duradero, no es fácil de deformar o de oxidar. Además, tiene una apariencia de bronce, lo que hace que sea más elegante en tu cocina. Es un modelo que podrás poner en cualquier espacio de tu cocina y ajustarlo con facilidad, y puede ser usado también para almacenar platos o tablas de cortar.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "las sartenes se mantienen en orden y el acceso a ellas es muy fácil, cumple perfectamente con su función y se pueden poner a distancias diferentes". Además, afirman que "las sartenes no se rozan entre ellas ni pierden el antiadherente, es un muy buen organizador para un set de ollas completo". Esta es una gran alternativa para organizar tus sartenes, porque se adaptará por completo a tus espacios y a tus necesidades.

4. Organizador de sartenes Housolution P723314101323

Organizador de sartenes Housolution P723314101323

Este es un estante que cuenta con una gran capacidad, por lo que será ideal para cocinas grandes y permite contener hasta 13 ollas, tapas y platos. Es un modelo extensible, pero también se pueden usar por separado los dos estantes de almacenaje, para que puedas tener una mayor comodidad al almacenar tus sartenes. Puedes ajustar sus separadores dependiendo del grosor de las ollas, lo que lo hace muy conveniente para almacenar diferentes tamaños de utensilios sin limitaciones.

Sus separadores están diseñados con una forma de U, para que se pueda poner el asa de la sartén en la ranura, así como las asas de las tapas evitando que se caigan. Se encuentra fabricado en hierro resistente que es duradero, no es fácil de deformar, es antihuellas, con tratamiento anti óxido y con una gran vida útil. Es un modelo que es muy fácil de montar, y todos los accesorios que necesitas los recibirás en el paquete.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "el estante es bastante bueno, muy útil y tiene un muy buen precio, siendo muy fácil de adaptarlo a lo que necesitas". Por otra parte, afirman que "permite mantener todo ordenado en el cajón, y es un sencillo organizador de sartenes que podrás tener en casa". Es un modelo que se puede ajustar a tu gusto, y permite jugar mucho con la colocación.

5. Organizador de sartenes Metaltex Canyon Cooper

Organizador de sartenes Metaltex Canyon Cooper

Si estás buscando un organizador de sartenes barato, no cabe duda de que esta es una opción bastante buena que debes tener en consideración. Es un soporte de sobremesa que te permitirá mantener tus sartenes ordenadas de forma vertical. Cuenta con un total de 4 alturas, para que puedas almacenar hasta 4 sartenes sin ningún tipo de inconvenientes.

Su fabricación es en metal, con un recubrimiento Polytherm, que le brinda un acabado cobre de alta calidad. Es muy resistente al óxido, calor y a los golpes, lo que permitirá que puedas conseguir siempre la máxima practicidad posible.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es pequeño, guarda bien las sartenes, pero es pequeño por lo que tiene una capacidad que es limitada". Además, afirman que "es ideal para que todo en el armario quede estético, y permite ahorrar mucho espacio". Esta es una excelente opción si estás buscando una alternativa barata para organizar tus espacios en la cocina.

Consejos para comprar un buen organizador de sartenes: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un organizador de sartenes debes fijarte en algunos aspectos que te resultarán de gran utilidad. Dentro de los principales que debes tener en cuenta estarán:

Tamaño

Debes considerar la cantidad de sartenes que vas a almacenar para que puedas comprar un modelo que se ajuste a tus necesidades. Algunos modelos son ajustables, por lo que no te servirán únicamente para sartenes, también podrás poner tus olas en estos modelos simplemente ajustándolos.

Además, algunos modelos pueden ser extensibles lo que hace que puedas tener más espacio de almacenamiento en caso de ser necesario. Por otra parte, algunos modelos son totalmente fijos, por lo que debes fijarte muy bien en este aspecto al momento de comprar.

Materiales de fabricación

Lo ideal es optar por modelos que sean altamente resistentes y que estén fabricados en buenos materiales. Las mejores opciones suelen ser los materiales como el metal que pueden aguantar el peso fácilmente.

También debes fijarte en que el material sea fácil de limpiar y que no se vaya a arañar o a oxidar con el uso. Para ello, lo más recomendable es optar por modelos metálicos que tengan un tratamiento especial anti óxido para que su durabilidad sea buena.

¿Qué es un organizador de sartenes?

Los organizadores de sartenes son accesorios para tu cocina, los cuales te permiten almacenar tus sartenes u ollas completamente organizadas. Suelen estar fabricados en materiales resistentes como el metal, y normalmente vienen con varios compartimentos que en algunos se pueden ajustar y en otros no.

Están disponibles en varios tamaños, por lo que puedes encontrar modelos tanto para los cajones como modelos para poner sobre la encimera. En estos organizadores pueden entrar sin problema alguno varias sartenes, y la cantidad que podrás poner dependerá en gran medida de su capacidad.

¿Para qué sirve un organizador de sartenes?

Básicamente al tener un organizador de sartenes en tu hogar, podrás mantener el orden en tu cocina más fácilmente. Este tipo de accesorios están pensados para mantener todo perfectamente ordenado en tu cocina, y que puedas tener acceso fácil a las sartenes o a las ollas cuando vas a cocinar.

Gracias a estos organizadores también puedes proteger las coberturas antiadherentes de tus ollas. Esto gracias a que no se produce ningún tipo de rozaduras que puedan afectar la durabilidad de las mismas, y así tus sartenes y ollas tendrán también una vida útil más larga.

Ventajas que tiene contar con un organizador de sartenes

Tener un organizador de sartenes en tu cocina tiene diferentes ventajas que puedes aprovechar, dentro de las que están:

Permiten ahorrar espacio en tu cocina.

Mantendrás todas tus sartenes ordenadas y a la mano.

Se pueden usar en la encimera de la cocina o en los cajones.

Evitan que tus ollas pierdan el recubrimiento antiadherente fácilmente.

Sin embargo, debes asegurarte de ajustar este tipo de organizadores de forma que puedas conseguir el tamaño adecuado para los utensilios que vas a poner. En caso de que no sea un modelo ajustable, únicamente podrás poner en el organizador sartenes, tapas y platos, porque las ollas normalmente no son compatibles con este tipo de organizadores.

Consejos para ordenar las sartenes en tu cocina

Para que puedas ordenar tu cocina, no cabe duda que los organizadores de sartenes son la mejor opción que podrás encontrar. En todo caso, la clave del éxito estará en:

Si vas a guardar tus sartenes en un cajón asegúrate de medirlo para comprar un modelo que pueda entrar a la perfección en el mismo.

Ajusta el organizador para que quede suficiente espacio entre las sartenes y que no se vayan a rayar entre sí.

En caso de ser necesario puedes comprar más separadores para que puedas organizar mejor para evitar roces entre tus ollas.

Si tienes en cuenta estos consejos, el uso de los organizadores de sartenes para tu cocina será más eficiente. Por lo tanto, podrás conseguir una mayor comodidad y podrás tener todas las sartenes que necesites al alcance de tu mano al momento de cocinar.

¿Qué tipos de organizadores de sartenes son los más recomendables?

Ten en cuenta que para organizar las sartenes en tu cocina nos podremos encontrar con cuatro opciones diferentes:

Ganchos autoadhesivos: estos se pueden poner en la pared o en la cara interna de los muebles, para que puedas organizar tus sartenes dentro de ellos.

estos se pueden poner en la pared o en la cara interna de los muebles, para que puedas organizar tus sartenes dentro de ellos. Rieles: estos organizadores son de pared, y se usan especialmente para colgar las sartenes en ellos.

estos organizadores son de pared, y se usan especialmente para colgar las sartenes en ellos. Ganchos con forma de S: estos ganchos permiten colgar tus sartenes y las tapas de los mismos.

estos ganchos permiten colgar tus sartenes y las tapas de los mismos. Organizadores de cajón o encimera: son los que hemos visto a lo largo de esta selección, y se destacan por ser muy prácticos para organizar tus sartenes sin riesgo a que se vayan a caer.

La mejor solución que puedes tener son los organizadores de cajón o de encimera, porque pueden ser más seguros para tus sartenes. Ten en cuenta que, de los organizadores que funcionan con ganchos o rieles, las sartenes podrían caerse y producir un accidente en la cocina.

Por este motivo, para mantener tus utensilios ordenados y a la mano, lo mejor es tener en cuenta siempre la seguridad. De esta forma, evitarás caer en errores y conseguirás siempre una gran comodidad al momento de usarlos.