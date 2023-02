En cualquier casa es imprescindible contar con un sistema que pueda detectar la presencia de fuego y alertar sobre la misma. Para ello, es imprescindible contar con un buen detector de humo como el Brennenstuhl Connect WRHM01 , que te permitirá saber si hay algún tipo de combustión cercana y hará sonar una alarma.

Estos dispositivos están especialmente diseñados para captar las partículas residuales de la combustión, y otros gases de forma bastante efectiva.

¿Cuáles son los mejores detectores de humo del mercado?

Encontrar un buen detector de humo no siempre es fácil, en especial porque el sistema que escojas debe detectar de forma eficaz cualquier emisión procedente de una combustión. Es por este motivo que, hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones que hemos encontrado en el mercado. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Detector de humo Brennenstuhl Connect WRHM01

Detector de humo Brennenstuhl Connect WRHM01

Sin duda alguna este es uno de los mejores detectores de humo que encontraremos en el mercado, y que tiene conexión wifi. Emite una alerta de inmediato con una potencia de 85dB en cualquier lugar en caso de incendio y de desarrollo de humo. Además, te mantendrá informado incluso si te encuentras fuera de casa, gracias a que tiene un sistema wifi que te notificará de inmediato a tu smartphone sobre la presencia de humo.

Es compatible con cualquier tipo de enrutador y no requiere de un hub para funcionar. Se conecta mediante la red de 2.4GHz, y tiene un diseño compacto y discreto que se puede instalar en cualquier lugar. Funciona con 2 pilas AA LR6, las cuales vienen incluidas en el dispositivo. Su instalación se recomienda a por lo menos 50 centímetros de paredes y lámparas en una posición horizontal para que su funcionamiento sea óptimo.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "funciona a la perfección, es fácil de instalar y su app es muy fácil de usar". Por otra parte, destacan que "se conecta muy rápido, el sonido que tiene es muy fuerte y llegan notificaciones al móvil cuando detecta humo o calor excesivo".

2. Detector de humo Hekatron Genius Plus Edition

Detector de humo Hekatron Genius Plus Edition

Este es un detector de humo que es ideal tanto para oficinas como para hogares, y que tiene una gran sensibilidad en su detección. Ofrece un tono de alarma que es bastante llamativo y fuerte, lo que permite que se pueda escuchar fácilmente. Incorpora una batería de litio que tiene 10 años de duración, y una luz LED de color verde, rojo o naranja, dependiendo del ambiente. Es óptimo para la instalación en habitaciones porque se silencia desde las 21 hasta las 7 horas.

Cuenta con una frecuencia de alarma que está optimizada para personas mayores y niños, porque dispone de una banda de frecuencias bastante amplia. Incluye su taco de montaje para la fijación con 1 o 2 agujeros, 1 almohadilla adhesiva y sus instrucciones de instalación. Tiene un sistema de autodiagnóstico permanente, por lo que únicamente tendrás que hacer una prueba al año para verificar su funcionamiento adecuado.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "la instalación es absolutamente fácil, es un buen producto y funciona según lo esperado". También destacan que "funciona bastante bien, la batería dura 10 años si se realiza una prueba al año, si se hacen pruebas más frecuentemente la vida útil de la batería se verá reducida significativamente".

3. Detector de humo Smartwares RM250

Detector de humo Smartwares RM250

Si estás buscando detectores de humo para un espacio amplio de tu hogar, no cabe duda de que esta será una gran opción. Recibirás un total de 4 detectores de alta calidad, que funcionan durante 1 año con la pila incluida. Tiene una alarma fuerte de 85dB, y un botón de prueba que permite verificar el estado de funcionamiento del mismo.

Este modelo incorpora un indicador de batería baja, para que puedas saber exactamente cuándo es necesario reemplazar la batería. Además, es un modelo que es muy fácil de instalar y limpiar, y su vida útil máxima es de 10 años. Funciona mediante un sensor óptico que evitará las falsas alarmas, y su mantenimiento es realmente sencillo simplemente utilizando un paño húmedo y una aspiradora de forma bianual.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es muy fácil de instalar, siendo ideal para cumplir con todas las normas si se tiene licencia turística para tu casa". Además, destacan que "tiene una muy buena relación calidad-precio, funciona perfectamente, y es bastante sensible".

4. Detector de humo Isafenest LZ-1906

Detector de humo Isafenest LZ-1906

Este es un modelo que cuenta con un sensor fotoeléctrico avanzado y un diseño de detección de humo de 360 grados. Permite detectar con gran precisión los niveles de humo peligrosos en tan solo unos segundos, sin dar falsas alarmas. Cumplen con la norma europea EN14604, que garantizará una vida útil de hasta 10 años del dispositivo, y cuenta con una batería reemplazable de 9V, la cual puede durar en funcionamiento de forma continua hasta por 5 años.

Tiene una alarma de batería baja, que te ayudará a saber cuándo es el mejor momento para reemplazarla. No requiere ningún tipo de cableado, y se pueden instalar de una forma muy fácil y segura con tornillos, tapones de anclaje y soportes de anclaje que vienen incluidos. Cuenta con una alarma de 85dB de potencia, y una luz indicadora roja que alertará fácilmente. Está fabricado en ABS y PC ignífugo para garantizar su óptimo funcionamiento, y lo puedes encontrar en paquete por 2 o individual.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "son unos buenos detectores de humo, con su botón de test, y funcionan a la perfección con una construcción bastante robusta". Por otra parte, destacan que "es muy sencillo de instalar, funciona a las mil maravillas y detecta el humo justo, sin llegar a ser demasiado sensibles ni muy poco". Es una muy buena opción a considerar, en especial porque recibirás un total de 2 detectores de humo de buena calidad.

5. Detector de humo SEBSON GS506

Detector de humo SEBSON GS506

Se trata de un detector de humo que incorpora una batería de litio de larga duración de 10 años, y un sistema de soporte magnético. Cuenta con un sistema de alarma fuerte, que permite hacer sonar el dispositivo cuando se detecta cualquier tipo de fuego. El detector realiza un autotest cada 30 a 40 segundos, que se notará con un leve destello del LED para garantizar que está funcionando correctamente.

Cuenta con certificación EN14604, y su fuente de alimentación es una batería de 9V. Es muy fácil de montar sin necesidad de utilizar herramientas, tornillos o tacos. Además, puedes encontrarlo de forma individual o en paquetes de varias unidades hasta un total de 12 piezas dependiendo de los espacios que necesites proteger.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "funciona bastante bien, cuando el humo empieza el volumen de la alarma es tremendo". También afirman que "es muy cómodo de instalar y de mantener gracias a su soporte magnético, y cumple con todos los requisitos".

6. Detector de humo ELRO FS1805

Detector de humo ELRO FS1805

Este es un detector de humo que funciona con una batería alcalina de 9V que le permite funcionar durante 5 años de forma ininterrumpida. Cuenta con un sensor óptico que permite ofrecer una protección bastante fiable sin ningún tipo de sustancias radiactivas.

Viene con un kit de instalación con imán y con etiquetas adhesivas, lo que permite que se pueda hacer una instalación sin ningún tipo de tornillos. Cuenta con un botón de prueba para probar su funcionamiento, y un práctico indicador de batería baja. Su alarma tiene una potencia de 85dB, lo que hace que se pueda escuchar fácilmente, y puedes encontrarlo en paquete por 2 o por 6 unidades.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "se puede probar si funcionan, se instala fácilmente y viene con las pilas, siendo un muy buen producto". Además, destacan que "es un dispositivo que es bastante sensible, y no permite nada de humo, con un pitido que es bastante potente". Este es un modelo de muy buena calidad, que es fácil de instalar y que tiene una muy buena sensibilidad.

7. Detector de humo HEIMAN HS1SA

Detector de humo HEIMAN HS1SA

Se trata de un detector de humo que se destaca por tener una excelente relación calidad-precio, y que cuenta con certificaciones CE, RoHS y SGS. Vienen con una batería de litio DC3V, que tiene una vida útil de hasta 10 años, ofreciendo una protección ininterrumpida y confiable, durante las 24 horas los 7 días de la semana.

Tiene un modelo que es muy compacto, y que es muy fácil de instalar mediante una cinta adhesiva 3M para pegarlo sin causar ningún tipo de daño. Permite detectar incendios ocultos y de combustión lenta, con un sensor fotoeléctrico que permite detectar incendios de combustión rápida. Su alarma tiene una potencia de 85dB lo que permite conseguir una gran versatilidad. Está fabricado en material plástico ABS ignífugo que permite conseguir una protección completa para este dispositivo.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "tiene un funcionamiento que es sencillo, ofrece unos excelentes resultados y la instalación es muy sencilla". Por otra parte, destacan que "es un pequeño artefacto que es bastante sensible al humo, que te despertará". Ese es un modelo que es muy fácil de instalar, es discreto y el ruido que produce es muy alto.

8. Detector de humo X-Sense XS01

Detector de humo X-Sense XS01

Este es un modelo que es muy compacto y poderoso, con un diseño elegante y que ofrece una alarma de alta calidad. Cuenta con una batería incorporada que dura durante 10 años con una capacidad para ofrecer una protección 24/7 para el hogar y la familia. Está aprobado por TÜV y cumple con el estándar EN 14604, ofreciendo la mejor durabilidad, calidad y seguridad.

Ofrece una alerta de batería baja que permite saber cuándo se debe reemplazar la unidad. Además, cuenta con un filtro a prueba de insectos para evitar que se disparen falsas alarmas. Su alarma tiene un volumen de 85dB, en un diámetro de 3 metros, y está fabricado con material ABS mejorado. Puedes encontrarlo en paquetes de 3 o de 6 piezas, dependiendo de tus necesidades.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es de un tamaño mini, que es muy eficaz y la alarma es ensordecedora". También destacan que "tiene un buen sonido, es pequeño pasando desapercibido, pero para instalarlo hay que taladrar el techo". Es un modelo fácil de instalar, probado y que funciona a la perfección.

9. Detector de humo X-Sense SD11

Detector de humo X-Sense SD11

Si estás buscando un detector de humo barato, esta es una gran opción a considerar, en especial porque es un modelo de muy buena calidad. Cuenta con un sensor fotoeléctrico de última generación, que cuenta con un conjunto de circuitos inteligentes avanzados, detectando con precisión niveles peligroso de humo en unos segundos. Cuenta con un bajo consumo de energía, por lo que su batería incluida puede durar hasta 10 años.

Se monitorea de forma automática e informa de cualquier tipo de fallas o de la batería baja en el sistema. Está fabricado en ABS de alta calidad, ignífugo, lo que permite que se pueda conseguir una gran versatilidad. Tiene una alarma ruidosa de 85dB, que permite alertar fácilmente cuando detecta humo. Cumple con la certificación TÜV y con la norma EN14604.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es muy recomendable para la seguridad del hogar, responde muy rápido a la aparición de humo, y hay que tener mínimo uno en cada habitación". Además, destacan que "es necesario en las cocinas, funciona a la perfección y tiene una muy buena calidad".

Recomendaciones para escoger un buen detector de humo: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar un detector de humo, tendrás que fijarte en algunos aspectos para tomar una buena decisión. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Funciones

La gran mayoría de estos dispositivos permiten la detección de diferentes tipos de incendios, reaccionando a partículas que forman el humo y emiten un aviso. No suelen detectar más que el humo, pero algunos pueden llegar a reaccionar al vapor del agua hirviendo o de un baño.

Otros dispositivos, cuentan con funciones extra como la detección de gases que son mucho más avanzados y permiten detectar los escapes de gas. Muchos de estos dispositivos incorporan luces LED que se encienden para avisar tanto con sonido como con una alerta visual.

Fuente de alimentación

Estos dispositivos son de bajo consumo, y pueden funcionar durante años sin necesidad de que se cambie la batería. Algunos modelos funcionan con pilas AA o AAA, que permiten que funcionen durante varios años, y que se pueden cambiar.

Por otra parte, hay dispositivos que pueden funcionar hasta por 10 años ininterrumpidamente, pero estos cuando se agota la batería hay que cambiarlos. Normalmente los dispositivos avisarán con un margen de 30 días de margen antes de que se apaguen.

Instalación

Este es uno de los aspectos más importantes puesto que dependerá en gran medida del tipo de detector. La instalación suele ser sencilla, puesto que muchos modelos vienen con algún tipo de cinta que se pega en el techo para sostener al detector.

Por otra parte, también nos encontramos con modelos que pueden ser más complejos que necesitarán taladrar para su instalación.

Sensibilidad y nivel de ruido

Si un detector muy sensible se disparará con cualquier humo, por lo que puede ser un problema si se dispara con el humo que se produce al cocinar o al usar un cigarrillo. Por este motivo, debes asegurarte de comprar un modelo que no sea demasiado sensible, porque puede acabar por ser un problema por las falsas alarmas.

Por otra parte, debes asegurarte de que el detector incorpore una alarma de 85dB, lo cual es un nivel de ruido bastante efectivo. Nunca compres un detector de humo con un nivel de ruido más bajo, porque no generará suficiente ruido en caso de cualquier emergencia, y podrían no despertarte si la emergencia es nocturna.

¿Qué es un detector de humo?

Un detector de humo es una alarma que se encarga de detectar la presencia de humo en el aire, emitiendo una señal acústica en caso de incendio de un hogar. Existen dos tipos, los cuales son iónicos y ópticos, siendo ambos sensibles a los humos de combustión.

Los sensores están conectados a los sistemas centrales que permiten activar las alarmas visuales o sonoras. Si es un equipo para el uso en el hogar suelen funcionar mediante baterías de forma independiente, y así se puede conseguir la máxima practicidad posible.

¿Para qué sirve un detector de humo?

Los detectores de humo sirven para evitar cualquier tipo de accidente que se pueda producir con fuego en un hogar o edificio. En todo caso, estos ayudarán a emitir una alarma en caso de que se detecte humo o gases provenientes de la combustión que estén fuera de cierto rango que indicarán un incendio.

En España no es obligatorio instalar este tipo de dispositivos en el hogar, aunque si es bastante recomendable porque pueden llegar a salvar vidas. Por otra parte, la normativa NTP 215, informa sobre el uso de detectores de humo en lugares de trabajo, aunque no impone su uso como obligatorio.

Para que estos dispositivos funcionen correctamente deben cumplir con las normativas europeas y las normativas internacionales de calidad, garantizando así que cumplan con los máximos estándares de calidad.

Recomendaciones para la correcta instalación de detectores de humo

Para la instalación de este tipo de sistemas de protección para el hogar, se deben seguir algunas recomendaciones prácticas dentro de las que están:

La temperatura del techo no debe ser superior a los 37,8°C, en caso de temperaturas altas tendrás que escoger un modelo homologado para temperaturas superiores.

Evita instalar muy cerca de la cocina, porque se disparará constantemente.

Nunca instales el detector en un lugar que tenga fuertes vibraciones.

La humedad puede afectar al funcionamiento.

Es aconsejable instalar un detector de humos cada 60m2.

Si los techos son muy altos, se deben instalar más detectores para una correcta detección de humos.

¿Cuál es el mantenimiento que requiere un detector de humo?

Estos sistemas requieren de un mantenimiento que asegurará un correcto funcionamiento. Si es un dispositivo fotoeléctrico requiere más cuidados, porque al tener dispositivos ópticos que captan variaciones de luz, será necesario que se mantengan limpios en todo momento.

Por este motivo, es imprescindible limpiar constantemente los detectores de humo, porque el polvo, humedad y acumulación de la suciedad puede ser un inconveniente. Además, se debe comprobar la vida de la batería, para asegurarse de que funciona correctamente, y puedes hacer una prueba de funcionamiento con el botón de prueba por lo menos una vez al año.

Inconvenientes que puede tener un detector de humo

Los detectores de humo no suelen generar muchos inconvenientes, y son equipos que te pueden salvar la vida ante cualquier incendio. Sin embargo, si no escogemos un modelo de buena calidad podremos tener falsas alarmas de forma constante, que pueden llegar a ser muy molestos.

Esto puede deberse a una mala calidad del detector o simplemente por una instalación incorrecta, por lo que es importante instalarlo de forma adecuada. Las baterías pueden llegar a ser un inconveniente, en especial si duran muy poco o si requieren comprobaciones periódicas que pueden causar inconvenientes.

¿Dónde se debe instalar un detector de humo?

Es importante comprar un detector de humo que esté homologado, y que cumpla con las normativas europeas. El mejor sitio para instalar estos dispositivos es en el centro del techo, especialmente porque en las esquinas no circula suficiente aire por lo que la detección no será la adecuada.

Para evitar falsas alarmas, es importante que no se instalen sobre las cocinas, en especial porque pueden dar muchas falsas alarmas. En estos casos, puedes poner detectores de temperatura, que pueden ayudar a detectar cualquier riesgo de incendio que pueda generarse en estos espacios.