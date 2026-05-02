A la hora de ejercitarse en casa nos encontramos con muchas alternativas diferentes entre las cuales escoger, como bicicletas estáticas, pesas o cintas de correr. Pero existe una muy buena herramienta para trabajar nuestro cuerpo de forma muy variada como son las Kettlebells como las Sveltus 1110 , que nos permitirán tener un gran entrenamiento para fortalecer todo nuestro cuerpo: brazos, piernas, espalda y core.

Existen diferentes modelos de este tipo de pesas, algunas vienen con un peso fijo y otras se pueden ajustar de acuerdo a nuestro nivel. Sin embargo, la gran variedad de opciones que existen en el mercado hace que no sea tan sencillo escoger un modelo que se ajuste por completo a nuestras necesidades.

¿Cuáles son las mejores Kettlebells o pesas rusas del mercado?

Encontrar unas buenas Kettlebells o pesas rusas no siempre es fácil, en especial porque no todas las opciones son de la misma calidad. Es por este motivo que hoy hemos escogido únicamente las mejores opciones que hemos encontrado en el mercado para que puedas escoger fácilmente. ¡Vamos con la lista!:

1. Kettlebells de carga variable Sveltus 1110

Kettlebells de carga variable Sveltus 1110

Sin duda alguna esta es una de las mejores Kettlebells que podremos encontrar en el mercado si buscamos impulsar nuestra masa muscular. Esto especialmente, porque permite un fortalecimiento adoptado a todas nuestras necesidades de una forma realmente práctica. Su principal ventaja es que permite trabajar con un total de 7 niveles de peso diferentes sin tener que cambiar de pesa porque únicamente con una pesa bastará.

Se puede adaptar en un peso desde los 4 hasta los 18KG, y se pueden encontrar diferentes pesos para que se pueda incrementar el peso. Tienen un diseño que es muy práctico, y que permite ajustarlo de una forma realmente sencilla. Incorpora un sistema de seguridad bastante sólido para que no se vayan a caer los discos y evitar así tener accidentes.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "la pesa está muy bien construida, es sólida y tiene un sistema para la fijación de los discos que es muy firme". Por otra parte, destacan que "es muy completa, los discos son de diferentes tamaños, siendo muy robusta y segura". Es una opción muy práctica, con la que podremos ajustar el peso en base a nuestras necesidades de una forma muy cómoda.

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2. Pesas rusas Msports Neopreno

Pesas rusas Msports Neopreno

Este es un modelo que es adecuado para el uso profesional, que puede ser utilizado tanto para ejercitarse en casa como en gimnasio. Cuentan con un núcleo metálico robusto, para garantizar un entrenamiento completamente seguro y un comportamiento óptimo. Viene con un recubrimiento de neopreno de muy alta calidad, por lo que es fácil de lavar y es suave en el piso, por lo que no producirá ningún tipo de daños. Además, es higiénicamente perfecto e inodoro, por lo que la pesa se mantendrá en óptimas condiciones por mucho tiempo.

Está especialmente pensada para los ejercicios de cuerpo completo, promoviendo la interacción funcional de los músculos, por lo que el cuerpo se podrá mover como una unidad funcional. El mango está fabricado en hierro de alta calidad, lo que permitirá que se pueda conseguir una gran durabilidad. Se pueden encontrar en diferentes pesos desde los 2 hasta los 30KG, cada una de las cuales tiene un color diferente para que puedas diferenciarlas fácilmente.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es de muy buena calidad, el peso es el correcto, aunque lo mejor es poner cinta de agarre en el asa porque esta es lisa y no rugosa". También destacan que "está fabricada en un buen material y tiene un muy buen revestimiento para amortiguar los golpes en el suelo". Es una muy buena opción, y que incorpora un poster con diferentes ejercicios que puedes hacer con estas pesas.

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3. Kettlebells JOWY Ajustable

Kettlebells JOWY Ajustable

Se trata de una pesa rusa ajustable, que puedes graduar desde los 2,5KG hasta los 18KG, y que está fabricada en hierro fundido de alta calidad. Las placas de la misma están diseñadas para una fijación rápida, y con una gran seguridad. Ofrece una gran estabilidad y un gran control de todos los movimientos, lo que facilitaré en gran medida el uso.

Está especialmente diseñada para mantenerse de pie sobre cualquier superficie sin que se vea dañada, y es ideal para el cambio de principiante a experto. Es ideal para ejercitar todas las partes del cuerpo de una forma eficaz, y son muy recomendables para mantener un óptimo estado de salud. Es un producto fabricado con altos estándares de calidad para evitar que se vayan a tener problemas con la pesa.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es ideal para el entrenamiento en casa, ocupa poco espacio y la progresión de diferentes pesos es perfecta". Además, afirman que "es perfecta para entrenar sin necesidad de tener una de cada peso, el cambio de discos es rápido y una vez bloqueado es bastante seguro". Es una pesa ajustable que tiene una excelente relación calidad-precio, y que es completamente regulable.

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4. Pesas rusas METIS Colores

Pesas rusas METIS Colores

Estas son unas Kettlebells que están disponibles en diferentes pesos desde los 4KG hasta los 20KG de peso para que puedas escoger las que mejor se ajusten a tus necesidades. Son perfectas para personas de todas las edades, y cada color corresponde a una pesa diferente, para una fácil identificación. Se encuentran fabricadas en hierro fundido con un exoesqueleto de neopreno colorido y resistente que permite reducir los impactos contra el suelo.

Su diseño de agarre es ergonómico, y es antideslizante, para garantizar el máximo confort y seguridad durante las rutinas de entrenamiento. Son muy fáciles de limpiar, por lo que se puede conservar la higiene en todo momento, y permite desarrollar todo tipo de ejercicios de una forma bastante cómoda.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son de muy buena calidad, y el neopreno que las recubre es muy resistente". Además, aseguran que "el producto cumple por completo con su función, son de una muy buena calidad y tienen muy buen precio".

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Kettlebells Amazon Basics KB-20KG

Se trata de unas pesas rusas que tienen una excelente relación calidad-precio, y que podremos encontrar en diferentes pesos dependiendo de nuestras necesidades. Son perfectas para una gran variedad de ejercicios tanto de entrenamiento como de resistencia. Están fabricadas con hierro fundido sólido y de alta calidad que permite tener una resistencia fiable y duradera en todas las situaciones.

La superficie de las mismas viene pintada lo que permite tener una mayor durabilidad, y ofrece una protección total contra la corrosión. Su asa es amplia con relieve, lo que permite garantizar un agarre seguro y cómodo, y se podrá utilizar con tan solo una o dos manos. Está disponible en tamaños desde los 4KG hasta los 20KG, por lo que existe una opción para cada uno de los niveles de entrenamiento.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "son mucho más económicas que otras, con los acabados justitos, pero cumplen por completo con su funcionalidad". Por otra parte, afirman que "es todo en una pieza sólida, no tiene piezas de plástico por lo que no se rompe fácilmente". Esta es una pesa rusa que está bien equilibrada, y el precio es bastante adecuado.

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6. Kettlebells Body Revolution

Kettlebells Body Revolution

Se trata de un modelo que tiene una gran calidad, y que está disponible en diferentes tamaños para que escojas el que mejor se adapte a tus necesidades. Puedes encontrar desde 2KG hasta 28KG, para que selecciones la que mejor se ajuste a tu nivel de entrenamiento. Tienen un recubrimiento de neopreno que envuelve un núcleo de hierro fundido resistente que permite proteger los pisos y reducir el ruido de impacto, siendo muy duraderos.

Es perfecto para desarrollar los músculos, mejorar la fuerza funcional y la resistencia atlética mediante una gran variedad de movimientos. Tiene unas manijas grandes de hierro fundido que permiten mejorar en gran medida el agarre, la estabilidad y el control de toda una gama de movimientos. Pueden permanecer parados sobre cualquier superficie plana, y son perfectas tanto para el uso en el gimnasio como en casa.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es muy buena pesa rusa, facilita el agarre en ejercicios particulares, y su mango es muy cómodo a través del mango". También afirman que "estas pesas son perfectas y estaban en perfectas condiciones y el revestimiento de neopreno hace que sean menos ruidosas en el suelo". Esta es una opción bastante buena, porque tienen una gran resistencia y durabilidad.

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7. Pesas rusas UPFIT

Pesas rusas UPFIT

Si estás buscando un accesorio sencillo, económico y eficaz para mantenerte en forma, la mancuerna Kettlebell UPFIT de 2 kg es la opción perfecta. Con un diseño compacto, un mango ancho y ergonómico y una fabricación en hierro fundido, te permite realizar entrenamientos completos de fuerza, cardio y movilidad sin necesidad de grandes equipos.

Con una valoración de 4,6 estrellas en Amazon, se ha convertido en una de las pesas rusas favoritas para principiantes y entrenamientos funcionales en casa.

La Kettlebell de 2 kg UPFIT es una herramienta imprescindible para quienes quieren empezar en el entrenamiento con pesas rusas o añadir intensidad ligera a sus ejercicios. Fabricada en hierro fundido y con un mango ergonómico, te garantiza comodidad, seguridad y versatilidad.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un producto genial para hacer deporte en casa, y viene con ejercicios que se pueden hacer para todo el cuerpo fácilmente". También destacan que "son perfectas para entrenar, es una buena compra por el precio y tienen muy buena calidad".

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Recomendaciones para escoger unas buenas Kettlebells: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar una Kettlebell o pesa rusa debes fijarte en algunos aspectos que resultarán muy importantes y que deben ser tenidos en consideración. Dentro de los principales estarán:

Materiales

El material jugará un papel muy importante especialmente en el precio que tengan estas pesas, siendo las más comunes las fabricadas en hierro fundido. Sin embargo, estas en ambientes de mucha humedad tienden a oxidarse con facilidad.

Otra opción que se puede considerar es el acero fundido, pero el inconveniente con este material es que las pesas suelen ser muy costosas. Por este motivo, dependerá mucho del presupuesto y de los cuidados que le des a tu pesa, porque en la mayoría de los casos las de hierro fundido son un gran acierto.

Agarre

El tipo de agarre es muy importante, porque es el punto donde haremos la fuerza necesaria para que podamos levantar la pesa. De esta forma, podremos llevar a cabo nuestra rutina de entrenamiento de una forma mucho más cómoda y evitar así lesiones en nuestras manos.

Si no vamos a utilizar guantes, debes fijarte en que las superficies suelen ser rugosas para ofrecer un mejor agarre. Las superficies demasiado lisas pueden causarte problemas a la hora de ejercitarte porque tienden a resbalarse más fácilmente.

Peso

El peso estará determinado por el nivel de entrenamiento que tengas, y es un factor determinante en nuestra compra. Debemos tener en cuenta que para principiantes lo mejor es optar por pesas que tengan un nivel de peso más bajo las cuales pueden estar entre los 2KG y los 10KG.

Sin embargo, si ya eres experto y ya has desarrollado musculatura, debes asegurarte de escoger unas pesas que sean de 10KG en adelante. Pero, si buscas tener definición sin trabajar la musculación tendrás que hacer repeticiones con un peso menor.

Diseño

Algunos modelos vienen con un diseño de una sola pieza y si queremos tener diferentes pesos tendremos que comprar una pesa de cada uno de los pesos. Sin embargo, algunas kettlebells vienen con un diseño de peso ajustable, lo que permitirá tener una mayor versatilidad.

Estos modelos ajustables permiten que se ocupe poco espacio, y en una misma pesa tendrás varios pesos disponibles. En caso de que compres pesas de diferentes pesos, una buena opción es comprarlas de colores porque permitirá identificarlas de una forma mucho más fácil.

¿Qué son las Kettlebells?

Las Kettlebells también conocidas como pesas rusas son un accesorio para el entrenamiento que tienen forma de bala de cañón con una base aplanada. Tienen en su parte superior un asa, que permite el agarre para que sea levantada durante el ejercicio.

Estas originalmente se utilizaban especialmente como contrapeso de balanzas o en la maquinaria agrícola. Sin embargo, estas fueron introducidas en la comunidad atlética rusa y se volvieron un elemento muy popular de entrenamiento.

¿Para qué sirven las pesas rusas?

Las pesas rusas son un complemento que permiten desarrollar múltiples tipos de ejercicios de una forma bastante práctica. Normalmente estas pesas permiten que se ejerciten los músculos de nuestro cuerpo de una forma funcional y que tengamos un ejercicio mucho más eficiente.

Se pueden utilizar en ejercicios de fuerza, resistencia y tonificación, por lo que son unas pesas que son muy versátiles. Son muy prácticas en su uso, y se pueden encontrar opciones para todos los niveles de entrenamiento, lo que permite conseguir una gran practicidad al utilizarlas.

¿Cómo se utilizan las Kettlebells?

El uso de este tipo de pesas dependerá en gran medida del ejercicio o de la parte del cuerpo que queramos ejercitar. Sin embargo, su forma de uso es muy básica, porque consistirá en tomarla por el mango con una o con las dos manos.

Para cada uno de los ejercicios existen posiciones específicas que debemos realizar, para que no suframos de ningún tipo de lesiones. Tendremos que asegurarnos de que estamos realizando la postura correcta, y posteriormente levantamos las pesas para hacer las repeticiones necesarias de acuerdo a nuestra rutina de entrenamiento. Hay que tener mucho cuidado con la ejecución de cada movimiento para evitar una lesión grave de los músculos.

Ventajas que tienen las pesas rusas

Existen muchas ventajas de utilizar Kettlebells en nuestras rutinas de ejercicio, dentro de las que nos encontramos con:

Permiten incrementar la fuerza y la resistencia.

Queman grasa de forma eficiente.

Fortalecen los huesos y las articulaciones.

Permiten ejercitar todos los grupos musculares.

Ayudarán a incrementar el equilibrio.

Mejoran la postura.

Incrementan nuestro índice de masa corporal.

Sin embargo, para que podamos aprovechar todas las ventajas que ofrecen este tipo de pesas, tendremos que tener un conocimiento previo de la técnica de levantamiento. Además, las rutinas pueden llegar a ser monótonas, pero se consiguen unos resultados bastante efectivos.

¿Por qué vemos pesas de colores?

Las Kettlebells están disponibles en una gran variedad de colores entre los que podremos escoger. Sin embargo, en la mayoría de las marcas el color va asociado con un nivel de peso que tendrá cada una de las pesas.

Los colores tienen como finalidad que podamos identificar de una forma muy sencilla el peso que tiene cada una de las pesas. Esto porque muchas de estas pesas tienen tamaños similares, por lo que es imprescindible poder identificarlas con facilidad para que elijamos correctamente la que se ajuste a nuestras necesidades.

¿Qué rutinas se pueden realizar utilizando Kettlebells?

La zona del cuerpo que se ejercita más con este tipo de pesas es el tren superior, y a lo largo del tiempo se han creado diferentes tipos de rutinas. A pesar de que existen muchos ejercicios que se pueden realizar, existen algunas rutinas que permiten tener unos resultados muy buenos a la hora de ejecutarlas como son:

Kettlesquarts: permiten ejecutar la zona baja de nuestro cuerpo, porque va enfocada principalmente en las piernas.

permiten ejecutar la zona baja de nuestro cuerpo, porque va enfocada principalmente en las piernas. Slingshot: es una rutina para la zona media del cuerpo.

es una rutina para la zona media del cuerpo. Kettlebell swing: es uno de los más populares porque permite ejercitar los glúteos, isquiotibiales, caderas, espalda, núcleo, deltoides y trapecio.

es uno de los más populares porque permite ejercitar los glúteos, isquiotibiales, caderas, espalda, núcleo, deltoides y trapecio. Halo: se enfoca en el trabajo de hombros, tríceps, bíceps y abdominales.

se enfoca en el trabajo de hombros, tríceps, bíceps y abdominales. Kettlebell Snatch: es un ejercicio que está enfocado en el trabajo de todo el cuerpo en conjunto.

es un ejercicio que está enfocado en el trabajo de todo el cuerpo en conjunto. Hammer curls: este va dedicado especialmente a bíceps y tríceps.

este va dedicado especialmente a bíceps y tríceps. Press francés: permite trabajar los tríceps y el núcleo.

No quiere decir que únicamente estos sean los ejercicios que puedas realizar con las pesas rusas, porque existe una gran variedad de opciones. Algunos modelos incluyen diferentes instructivos con rutinas, o puedes buscar en la web las rutinas que mejor se ajusten al objetivo que quieras conseguir.

¿Son mejores las mancuernas o las kettlebells?

Ambas son una buena opción a la hora de incluirlas en nuestros entrenamientos, pero si debemos decantarnos por alguna opción sin duda las pesas rusas son una mejor opción. Esto debido a que permiten hacer ejercicios que son más dinámicos y funcionales que permitirán ejercitar mejor todas las partes de nuestro cuerpo.

Si bien, las mancuernas permiten generar una gran musculación, son menos funcionales y tienen un mayor riesgo de lesiones. Por su parte, las pesas rusas permiten que el músculo sea más compacto, con más fuerza, lo que hará que los músculos sean más resistentes a las roturas musculares.