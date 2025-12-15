Menú
El Amazfit T-Rex 3 Pro no es solo un smartwatch deportivo, es una herramienta profesional para deporte extremo, outdoor y entrenamiento avanzado. Diseñado para hombres que buscan resistencia, precisión y autonomía real, este reloj combina materiales premium, tecnología GPS de última generación y una de las mejores pantallas AMOLED del mercado.

Si practicas montaña, trail, running, CrossFit, buceo, esquí o simplemente quieres un reloj robusto que lo aguante todo, este modelo juega en otra liga.

¿Para quién es el Amazfit T-Rex 3 Pro?

Este reloj es ideal si:

  • Practicas deportes exigentes o outdoor

  • Buscas máxima resistencia y precisión GPS

  • Necesitas gran autonomía

  • Quieres un smartwatch completo sin pagar precios desorbitados

Smartwatch deportivo Amazfit T-Rex 3 Pro

smartwatch-deportivo-amazfit-t-rex-3-pro.jpg
Smartwatch deportivo Amazfit T-Rex 3 Pro

Diseño ultrarresistente con materiales de alta gama

El T-Rex 3 Pro destaca desde el primer vistazo por su diseño militar y robusto, pensado para resistir condiciones extremas:

  • Cristal de zafiro ultra resistente a golpes y arañazos

  • Bisel y botones de aleación de titanio, ligeros y duraderos

  • Certificaciones de resistencia y sumergible hasta 10 ATM (45 m)

  • Disponible en 44 mm y 48 mm, adaptándose a diferentes muñecas

Es un reloj pensado para acompañarte tanto en una expedición de montaña como en el uso diario, sin renunciar a una estética potente y premium.

Pantalla AMOLED de 3000 nits: visibilidad perfecta en cualquier entorno

Uno de los grandes puntos fuertes del Amazfit T-Rex 3 Pro es su pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas, con un brillo máximo de 3000 nits, ideal para exteriores:

  • Lectura perfecta bajo sol directo

  • Colores intensos y negros profundos

  • Alta definición y excelente fluidez

Ya sea en alta montaña, playa o ciudad, la pantalla se mantiene clara y nítida en todo momento.

GPS de doble banda y mapas offline: orientación profesional

Este reloj incorpora GPS de banda dual con seis sistemas satelitales, ofreciendo una precisión sobresaliente incluso en zonas complicadas:

  • Bosques densos

  • Ciudades con edificios altos

  • Rutas de montaña y trail

Además, incluye mapas offline, rutas de ida y vuelta, recálculo automático y mapas específicos para esquí, lo que lo convierte en un aliado perfecto para actividades outdoor sin depender del móvil.

Más de 180 modos deportivos y entrenamientos avanzados

El Amazfit T-Rex 3 Pro cubre prácticamente cualquier disciplina deportiva:

  • Running, trail, ciclismo y natación

  • CrossFit, fuerza y entrenamientos funcionales

  • Entrenamiento HYROX

  • Deportes de montaña, nieve y buceo

Todo ello acompañado de métricas avanzadas de rendimiento, resistencia y recuperación, pensadas tanto para deportistas amateurs como avanzados.

Sensor BioTracker: control total de tu salud y rendimiento

Gracias a su sensor BioTracker, el reloj ofrece monitorización precisa de:

  • Frecuencia cardíaca 24/7

  • Entrenamiento y recuperación

  • Actividad diaria y carga física

Puede combinarse con la Helio Strap para un seguimiento aún más detallado del rendimiento y la recuperación, ideal para entrenamientos intensivos.

Autonomía sobresaliente: hasta 25 días de batería

Uno de los aspectos más valorados por los usuarios es su autonomía real:

  • Hasta 25 días de uso

  • Ideal para viajes largos, rutas de varios días o expediciones

  • Menos dependencia del cargador

Un punto clave frente a muchos smartwatches que apenas duran uno o dos días.

Funciones inteligentes que marcan la diferencia

El T-Rex 3 Pro no se queda solo en el deporte:

  • Llamadas por Bluetooth con micrófono y altavoz

  • Notificaciones inteligentes

  • Pagos sin contacto con Zepp Pay (NFC)

  • Control por voz y respuestas desde Android

  • Linterna integrada bicolor (blanca, roja y modo turbo) con señal SOS

Todo gestionado desde Zepp OS, un sistema fluido y optimizado.

