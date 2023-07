Cuando vamos a grabar vídeos y queremos que sean de calidad, tenemos que asegurarnos de que no se mueva el móvil, apoyándonos en algún elemento que aporte una gran estabilidad al móvil. Para lograrlo, necesitarás un buen estabilizador de móvil como el DJI OSMO Mobile 6 , que te permitirá grabar unas escenas perfectas reduciendo el movimiento.

Los saltos indeseados o movimientos bruscos pueden arruinar por completo cualquier tipo de capturas de vídeos. Sin embargo, al momento de elegir este tipo de accesorios nos encontramos con muchas opciones diferentes entre las cuales escoger.

¿Cuáles son los mejores estabilizadores de móvil del mercado?

Encontrar un buen estabilizador de móvil, no siempre será fácil, en especial porque existen muchas opciones diferentes en el mercado entre las cuales escoger. Es por este motivo que, hoy hemos seleccionado únicamente las mejores 9 opciones que hemos encontrado en el mercado para que puedas tomar una decisión de compra acertada:

1. Estabilizador de móvil DJI OSMO Mobile 6

Estabilizador de móvil DJI OSMO Mobile 6

Sin duda alguna este es uno de los mejores estabilizadores de móvil que podrás encontrarte en el mercado, y que ofrece estabilización en 3 ejes. Su tecnología compensa los movimientos no deseados lo que te permitirá capturar vídeos con calidad cinematográfica. Es muy fácil de usar simplemente se debe desplegar y encajarlo magnéticamente y se iniciará la aplicación DJI Mimo.

Con su tecnología ActiveTrack 5.0, permite mejorar y mantener en el centro del encuadre todos los objetos. Esto hace que sea un modelo perfecto para cuando quieres contar una historia, puesto que te permitirá conseguir siempre un encuadre perfecto. Este modelo es muy compacto y ligero, por lo que se puede llevar a cualquier parte. Además, cuenta con un sistema de control intuitivo, con una rueda lateral que ajusta el enfoque y el zoom.

Son muchas las opiniones positivas as que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es un estabilizador obligatorio para todos los aficionados a los vídeos creativos o para grabar el resultado o el proceso de trabajo". Por otra parte, destacan que "es un buen producto funciona bastante bien, y funciona mejor con dispositivos iOS que con Android". Es una gran opción a tener en cuenta, siendo muy útil y el sistema de seguimiento que tiene que es excelente.

Ver precio

2. Estabilizador de móvil Insta360 Flow

Estabilizador de móvil Insta360 Flow

Este es un estabilizador de móvil que es compatible tanto con dispositivos Android como iOS, pero en los dispositivos Android no todas las funciones están disponibles. Cuenta con un sistema Deep Track 3.0, que permite tener un seguimiento impulsado por IA de nueva generación, manteniendo a los sujetos en el plano y enfocados con una gran precisión. Las capturas serán siempre fluidas gracias a su sistema de estabilización de 3 ejes, lo que cancela las vibraciones del pulso de principio a fin.

Por otra parte, este modelo incorpora un selfie stick, trípode y batería externa, para que puedas comenzar a crear sobre la marcha de una forma fantástica. Su despliegue es muy rápido, en un minuto lo tendrás listo para utilizarlo. Además, su batería es de 2900mAh lo que le confiere una durabilidad de hasta 12 horas por carga, para que puedas conseguir siempre una gran utilidad del mismo.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es bastante compacto, permite hacer grabaciones rápidas, y su rango de movimiento no es muy amplio, pero cumple por completo con su objetivo". También destacan que "es compacto, ligero, fácil de poner en marcha, y el trípode y extensión incorporados son destacables para evitar llevar elementos innecesarios". Esta es una gran opción a tener en consideración, en especial porque es muy compacto.

Ver precio

3. Estabilizador de móvil Zhiyun Smooth 5 Professional

Estabilizador de móvil Zhiyun Smooth 5 Professional

Se trata de un estabilizador de móvil que es muy compacto, lo que hace que sea un equipo muy fácil de llevar a todas partes. Cuenta con un motor en la parte posterior para que no se bloquee durante la filmación, y se tiene una gran libertad de movimiento sin importar el plano. Se puede tener una experiencia de grabación fantástica, gracias a que sus motores funcionan con un algoritmo mejorado.

Permite la incorporación de la luz de relleno magnética que permite obtener una gran iluminación en todas las capturas a ambos lados de las abrazaderas. Es posible cambiar los colores utilizando filtros de luz, pero la luz de relleno no viene incluida. Tiene un panel de control muy fácil de utilizar, y que permite tener todas las funciones al alcance de tu mano, garantizando así que tendrás una gran comodidad al utilizarlo.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un modelo muy bueno, cumple con todo lo que se necesita, y es un modelo que es muy sólido con unos materiales muy buenos". Además, destacan que "pesa poco, es un equipo portátil, se conecta muy fácil con el móvil, y es muy estable por lo que la calidad del vídeo es perfecta". Este es un modelo que es muy fácil de manejar, en especial porque todos los botones están al alcance de tu mano.

Ver precio

4. Estabilizador de móvil Hohem iSteady Mobile Plus 3 ejes

Estabilizador de móvil Hohem iSteady Mobile Plus 3 ejes

Es un modelo muy moderno de estabilizador de móvil, que viene con un sistema antivibración que permite realizar tomas multi escena increíblemente estable. Se adapta por completo a los movimientos de forma profesional, lo que permite que las imágenes y los vídeos nunca queden movidos. Su sistema de 3 ejes, hace que sea ideal para la creación de vídeos y con la App Hohem Joy, podrás crear vídeos de nivel profesional muy fácilmente.

Cuenta con un Modo Inception, el cual permite girar el teléfono verticalmente 360°, por lo que se puede conseguir siempre una gran experiencia. Además, cuenta con un amplio rango de rotación de 600°, lo que te permitirá que no tengas ninguna limitación al crear contenidos. También incluye un modo deportivo, y su batería tiene una duración de hasta 13 horas de funcionamiento, por lo que puedes usarlo por un largo tiempo para la grabación.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "la estabilización que ofrece es muy buena, las opciones de la App son muy buenas y tiene una duración de la batería que es muy larga". Por otra parte, destacan que "es uno de los mejores estabilizadores de teléfonos móviles, y su cuerpo es duro y tiene muchas opciones diferentes para tus capturas".

Ver precio

5. Estabilizador de móvil DJI Osmo Mobile SE

Estabilizador de móvil DJI Osmo Mobile SE

Se trata de un estabilizador de móvil que es portátil, plegable y magnéticamente rápido, lo que permite acoplar y desacoplar tu teléfono fácilmente. Cuenta con el sistema ActiveTrack 5.0, que permite seguir al objetivo manteniéndolo en el plano, aunque se mueva. Es compatible con la aplicación DJI Mimo, que cuenta con ShotGuides, que permiten evitar cualquier tipo de limitaciones, para que puedas conseguir unas capturas increíbles.

El estabilizador tiene tres ejes, y cuenta con un algoritmo de control de última generación. Además, compensa todo tipo de temblores en tiempo real, ofreciendo vídeos completamente fluidos. Podrás conseguir unas grabaciones siempre perfectas, y tiene un sistema que permite comprobar el nivel de la batería de forma muy cómoda. Además, tiene diferentes modos de captura para que puedas obtener unas tomas dinámicas y siempre perfectas.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "este es un modelo de excelente calidad, tiene una app bastante buena para usar y hacer vídeos, y se puede hacer de todo con este aparato". También destacan que "es un producto muy fácil de usar, muy útil y ofrece una muy buena estabilización de imagen".

Ver precio

6. Estabilizador de móvil Hohem iSteady X

Estabilizador de móvil Hohem iSteady X

Este es un modelo que se destaca por ser muy ligero, porque únicamente pesa 259g, y es plegable, por lo que se puede llevar a todas partes. Cuenta con 3 ejes de estabilización, y es compatible con los smartphones iOS y Android, siendo compatibles la gran mayoría de modelos actuales de móviles. Cuenta con un sistema Anti-Shake 3.0, que permite eliminar por completo las sacudidas de pantalla para obtener un vídeo claro y muy estable.

Incorpora una batería que le permitirá conseguir una autonomía de hasta 8 horas en modo de espera, y cuenta con un total de 5 modos diferentes de trabajo. Permite intercambiar rápidamente entre modo vertical y horizontal, para tener la máxima practicidad posible. Está compuesto por materiales de muy alta calidad, y es un dispositivo que tiene una garantía de 12 meses, por lo que puedes tener una gran tranquilidad.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es ideal para principiantes, cuenta con una excelente relación calidad-precio, y es compatible con móviles hasta las 6,5 pulgadas". Además, destacan que "funciona a la perfección, se requiere de tiempo de aprendizaje para acostumbrarse a usarlo, pero al final se consigue una gran estabilidad". Permite conseguir una gran calidad en todos tus vídeos, por lo que podrás hacer unas capturas de nivel profesional.

Ver precio

7. Estabilizador de móvil Zhiyun Smooth Q3

Estabilizador de móvil Zhiyun Smooth Q3

Se trata de un estabilizador de móvil que se destaca por tener una excelente relación calidad-precio, con una estructura de 3 ejes para una filmación muy estable y sin sobresaltos. Cuenta con una disposición de botones muy clara y práctica, lo que facilitará el manejo del dispositivo con una sola mano.

La luz de relleno giratoria integrada, cuenta con un botón táctil, que permite iluminar desde todos los ángulos con tres niveles de intensidad ajustables. De esta forma, se puede conseguir siempre un nivel de calidad de tus capturas superior. Por otra parte, con Dolly Zoom, permite crear clips en movimiento de una forma cómoda, y con unas capturas perfectas en tan solo unos sencillos pasos.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "funciona bastante bien, para el precio que tiene cumple por completo con su trabajo, y la batería le dura muchísimo". Por otra parte, destacan que "es muy práctico, tienen muchas funcionalidades, y supera por completo las expectativas". Es una buena opción a tener en cuenta, si buscas un estabilizador de calidad y sin gastar demasiado.

Ver precio

8. Estabilizador de móvil Moza Mini-MX 3 ejes

Estabilizador de móvil Moza Mini-MX 3 ejes

Este es un estabilizador de móvil de muy alta calidad, que cuenta con un algoritmo antivibración Deep Red, para lograr una gran estabilidad en todas las capturas. Cuenta con una capacidad de carga máxima de 280g, y su configuración es muy rápida y sencilla. Permite comenzar a filmar en segundos, simplemente conectándolo a través de bluetooth.

Con la aplicación MOZA Genie se puede conseguir muchas opciones para que puedas crear vídeos de nivel profesional fácilmente. Su diseño plegable, permite que se ajuste por completo a la palma de tu mano, y cuenta con una configuración ergonómica que permite que puedas controlarlo de una forma natural y así obtener la mejor toma posible.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un modelo bastante útil, cuenta con muchas funciones, y se pueden tener unas buenas capturas con cualquier dispositivo". También afirman que "es un estabilizador fantástico, muy completo, compacto y que sus materiales parecen de muy buena calidad".

Ver precio

9. Estabilizador de móvil Qimic X

Estabilizador de móvil Qimic X

Si estás buscando un estabilizador de móvil barato, este puede ser una gran opción, siendo un estabilizador de 1 eje con una mecánica estructural que logra una estabilización inteligente. Viene con un control remoto multifunción, y cuenta con una batería de 920mAh, con un diseño que es muy compacto y liviano ayudando a grabar momentos preciosos en cualquier momento.

Es compatible con móviles iOS 5.0 en adelante y Android 4.3 en adelante, y su estructura magnética facilita la carga. No requiere de ningún tipo de App para su funcionamiento, porque se controla con su control remoto. Está fabricado en aluminio de grado aeronáutico, y se puede extender hasta los 60cm. Tiene un procesador ARM de 32 bits y un algoritmo antivibración que permite que cada imagen quede siempre perfecta.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "tiene muy buenas prestaciones para el precio que tiene, es muy original y su batería es recargable por cable tipo C". Además, destacan que "es muy fácil de usar, ligero para las excursiones y es un artículo muy bueno para el precio que tiene".

Ver precio

Recomendaciones para comprar un buen estabilizador de móvil: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un estabilizador de móvil debes asegurarte de fijarte en algunas características que te permitirán tomar una buena decisión de compra. Dentro de las principales a tener en cuenta estarán:

Peso

El peso dependerá en gran medida de los materiales con los que se fabrica, y los modelos metálicos suelen pesar más que los de plástico. Sin embargo, los modelos metálicos son más aconsejables por su mayor durabilidad, pero siempre debes fijarte bien en el peso que tenga el dispositivo.

Funciones

Cada vez nos encontramos con más funciones en los estabilizadores de móvil, que también encontraremos en los estabilizadores de cámaras profesionales. Una de ellas es la posibilidad de controlar el Zoom a distancia, y conseguir así un gran detalle.

Por otra parte, algunos modelos permiten un enfoque automático, lo que hace que se tenga siempre un enfoque perfecto en todas las tomas. La función de seguimiento de objeto también es muy buena, porque permitirá tener un seguimiento completo de una persona u objeto para que siempre esté perfectamente centrada en la cámara.

Compatibilidad

No todos los modelos son compatibles con todos los móviles, si tienes un dispositivo iOS, la mayoría de estabilizadores de móvil te darán todas sus funciones. Sin embargo, en algunos modelos cuando se utilizan con sistemas Android tendremos funciones limitadas por el sistema.

En todo caso, lo mejor será comprobar si tu móvil es compatible con el modelo en concreto que vas a comprar, porque así evitarás problemas de compatibilidad.

Resistencia

Normalmente este tipo de estabilizadores los utilizaremos para actividades al aire libre, y por este motivo, la resistencia será un factor crucial. Siempre debemos asegurarnos de que el modelo que escojamos esté fabricado en materiales altamente resistentes, porque así durará más y podrás hacer tus capturas siempre perfectas.

¿Qué es un estabilizador de móvil?

Un estabilizador de móvil o también conocido como gimbal, consta de un sistema electro-mecánico que permite reducir los movimientos bruscos de las tomas. Son dispositivos que pueden ofrecer una estabilización en 1 o 3 ejes, siendo los últimos los más recomendables, porque permiten obtener unas capturas de mejor calidad.

Básicamente constan de un sistema de motores que están controlados por un algoritmo que dará estabilización en tiempo real. Esto hace que puedas conseguir siempre la máxima practicidad y que así puedas tener unas capturas perfectas siempre.

¿Para qué sirve un estabilizador de móvil?

Básicamente este es un accesorio que tiene el propósito de facilitar la captura de diferentes escenas en vídeo. Se pueden capturar escenas que impliquen un movimiento, como pueden ser seguir personas, objetos o algún traveling, sin que se vaya a tener vibración en los vídeos.

Sin embargo, hacer uso de este tipo de aparatos no siempre es sencillo, porque suelen incorporar muchas funciones. Por este motivo, lo ideal es que te informes muy bien antes de utilizarlo, para que puedas aprender todo lo que necesitas conocer para que puedas usarlo de una forma cómoda.

Ventajas que tiene un estabilizador de móvil

Son muchas las ventajas que puede tener un estabilizador de móvil, dentro de las que nos encontraremos con las siguientes:

Aportan una gran estabilidad a la imagen.

Reducen las vibraciones o los movimientos no deseados.

Permiten realizar movimientos difíciles en las tomas.

Algunos cuentan con enfoque de seguimiento.

Pueden ser fáciles de usar.

Sin embargo, debemos tener en consideración que estos dispositivos requieren de una inversión considerable. Además, debes comprobar que el modelo que vas a comprar sea compatible con el móvil que tienes, porque de lo contrario simplemente no te funcionará correctamente y perderás gran parte de su funcionalidad. y perderás gran parte de su funcionalidad.

Tipos de estabilizadores de móvil

En el mercado nos podremos encontrar con diferentes tipos de estabilizadores de móvil, dentro de los cuales están:

De mano: estos son los más sencillos, y normalmente es a los que más se hace referencia cuando hablamos de este tipo de dispositivos. Son los más básicos, formados por un agarre inferior y opcionalmente uno o dos laterales.

estos son los más sencillos, y normalmente es a los que más se hace referencia cuando hablamos de este tipo de dispositivos. Son los más básicos, formados por un agarre inferior y opcionalmente uno o dos laterales. De hombro: estos cuentan con un arnés que se sujeta en los hombros del operador, y normalmente vemos este agarre en los arneses de cámaras. En los de móviles no son muy útiles o cómodos puesto que son muy grandes, y resultan útiles para grabar en una perspectiva de primera persona.

estos cuentan con un arnés que se sujeta en los hombros del operador, y normalmente vemos este agarre en los arneses de cámaras. En los de móviles no son muy útiles o cómodos puesto que son muy grandes, y resultan útiles para grabar en una perspectiva de primera persona. Trípodes: estos permiten conseguir una gran calidad de imagen, y siempre se colocarán sobre un soporte fijo para que funcionen correctamente.

Cuando hablamos de estabilizadores de móvil, podremos encontrarnos con opciones mecánicas o electrónicas. Los primeros son los más sencillos y utilizan un sistema de contrapesos para mantener la calidad de la imagen.

Sin embargo, los electrónicos cuentan con una tecnología de corrección en 3 o 5 ejes, siendo más complejos y también más costosos. Estos son muy fáciles de usar, y son los que te ofrecerán los mejores resultados en todos tus vídeos.

¿Merece la pena comprar un gimbal para el móvil?

Esta es una decisión que debes tomar por tu cuenta, porque dependerá en gran medida del uso que le vas a dar a tu dispositivo. Si grabas muchos vídeos en movimiento, sin duda alguna merece la pena comprarlo, porque de esta forma quedarán más profesional.

Sin embargo, si no grabas vídeos no tiene ningún sentido que compres un estabilizador de móvil, porque no lo necesitarás. Ten en cuenta que, este dispositivo apenas será útil para hacer fotografías, por lo que lo más recomendable es comprarlo únicamente en el caso en el que hagas vídeos de forma regular.