Cada vez son más los ordenadores que no tienen integrado un lector para todo tipo de tarjetas, por lo que es un accesorio que debemos comprar por separado. Por este motivo, puede ser necesario un lector de tarjetas USB como el Rocketek TK-CR7-EU , que nos ofrece múltiples ranuras para leer todo tipo de tarjetas y acceder a su contenido fácilmente.

Básicamente un lector de tarjetas USB permite tanto leer como copiar los datos que se encuentran en las mismas desde un ordenador o dispositivo móvil.

¿Cuáles son los mejores lectores de tarjetas USB del mercado?

Encontrar un buen lector de tarjetas USB no siempre es fácil, porque existe mucha variedad de opciones en el mercado actual. Es por ello que hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones que he encontrado en el mercado actual.

Lectores de tarjetas USB:

1. Lector de tarjetas USB Rocketek TK-CR7-EU

Lector de tarjetas USB Rocketek TK-CR7-EU

Sin duda alguna este es uno de los mejores lectores de tarjetas USB que encontraremos en el mercado, y que se destaca por ser un modelo 7 en 1. Funciona con una interfaz USB 3.0, que permite leer y escribir simultáneamente en cinco tarjetas al mismo tiempo, eliminando el esfuerzo de enchufar y quitar. Se pueden leer todo tipo de tarjetas con capacidades de hasta 2TB de almacenamiento. Las velocidades de transferencia son de hasta 480MBps, lo que permite una gran eficiencia en las transferencias.

Tiene indicadores de funcionamiento separados para cada una de las tarjetas que se mantiene encendido y parpadea durante la transmisión de datos. Soporta un intercambio en caliente y no necesita ningún tipo de instalación de controladores. Es compatible con Mac OS, Linux, Chrome OS y todas las versiones de Windows desde XP en adelante. Es un modelo muy ligero y se conecta mediante un cable USB tipo A.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "el lector de tarjetas es muy bueno, y no hay que estar quitando el USB cada vez que extraes una memoria". Por otra parte, destacan que "cumple con las expectativas, funciona bastante bien, es fácil de usar, es ideal para pasar fotos y vídeos de la cámara al PC". Esta es una muy buena opción a considerar en especial porque tendrás un total de 7 lectores en un solo dispositivo.

2. Lector de tarjetas USB Lexar Multi Card 2 in 1

Lector de tarjetas USB Lexar Multi Card 2 in 1

Este es un lector que permite mejorar el flujo de trabajo gracias a que cuenta con una interfaz de velocidad 3.1. Es compatible tanto con tarjetas SD como microSD, al mismo tiempo que utiliza velocidades de hasta 312MB/s. Es una muy buena opción a tener en cuenta para la transferencia muy rápida tanto de fotos como de vídeos de múltiples tarjetas.

Tiene la capacidad de leer varias tarjetas de forma simultánea, y permite la transferencia de archivos entre tarjetas en ranuras diferentes por lo que aporta una gran versatilidad. Es compatible tanto con puertos USB 3.1 como 2.0, por lo que podrás tener un gran rendimiento a la hora de utilizarlo. Soporta tarjetas SD, SDHC, SDXC, microSD y microSDHC.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es muy rápido a la hora de copiar los archivos y funciona bastante bien". También destacan que "es perfecto para llevar en la mochila del ordenador para pasar las fotos de la cámara para tus copias de seguridad".

3. Lector de tarjetas USB Zedela T-DKQ-L-002

Lector de tarjetas USB Zedela T-DKQ-L-002

Se trata de un modelo que permite la lectura y escritura simultánea de 5 tarjetas, lo que permite brindar una transferencia de datos que es mucho más eficiente y ahorra mucho tiempo. Tiene un chip de alto rendimiento que proporciona unas velocidades de transferencia de datos rápidas y eficientes hasta los 5GBps, siendo compatible tanto con USB 3.0 y 2.0.

Es compatible con la gran mayoría de las tarjetas que nos encontramos en la actualidad en el mercado, para que podamos tener la máxima versatilidad posible. Es un modelo 7 en 1, que tiene diferentes puertos para que se pueda tener la máxima compatibilidad. Se puede utilizar en todos los sistemas operativos, y simplemente es enchufar que no requiere controlador.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, destacando que "el lector viene con cable de conexión USB, es pequeño, rápido y soporta muchos formatos de tarjetas diferentes". Además, destacan que "funciona perfectamente, es fácil de usar y tiene múltiples puertos que pueden sacarnos de apuros".

4. Lector de tarjetas USB UGREEN 50706

Lector de tarjetas USB UGREEN 50706

Este es un lector de tarjetas 2 en 1 que se puede utilizar tanto con el ordenador como con el móvil, porque viene con conexión tipo C y tipo A. Ofrece velocidades USB 3.0, y su funcionamiento es completamente Plug and Play por lo que bastará con conectarlo para que comience a funcionar. Viene con 2 ranuras para tarjetas, que permiten leer ambas tarjetas al mismo tiempo, lo que permite ahorrar en los tiempos en las diferentes tarjetas que utilices.

Ofrece una alta velocidad de 5GBps, que permite transferir una película HD de 1GB en menos de 5 segundos, lo que hace que sea muy rápido. Soporta memorias de hasta 512GB tanto en tarjetas SD como TF. Es un modelo que es compacto, con una carcasa en aluminio de buena calidad que le da un acabado elegante, y su tamaño es pequeño. Además, es muy fácil de transportar en el llavero, bolso, billetera, entre otros.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es un lector de un tamaño que es reducido, fácil de transportar, siendo un lector que es muy robusto y de alta calidad". Por otra parte, destacan que "es un excelente producto con una transferencia de datos rápida, y sirve para la conexión al móvil como para el ordenador". Es un modelo que es muy práctico, y se puede usar fácilmente con un teléfono móvil.

5. Lector de tarjetas USB BENFEI 000328

Lector de tarjetas USB BENFEI 000328

Se trata de un lector de tarjetas que funciona tanto con el ordenador como con el móvil, gracias a que tiene puerto USB tipo C como Tipo A 3.0. Ofrece una gran velocidad para un acceso a los datos de alta velocidad en 4 tipos de tarjetas diferentes al mismo tiempo. Es una solución muy buena que permite transferencias de hasta 104MB/s en modo UHS-I.

Viene con un chip IC avanzado integrado que permite manejar la velocidad de transferencia para que sea lo más óptima posible. Sin embargo, este no puede leer las 4 tarjetas al mismo tiempo para conseguir una velocidad estable cuando se está realizando la lectura de las tarjetas. Es compatible con todo tipo de sistemas operativos, y viene con una garantía de 18 meses, por lo que no tendrás que preocuparte en absoluto porque el dispositivo deje de funcionar.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones que son muy positivas, asegurando que "resulta muy práctico, tiene una gran relación calidad-precio, es fácil de utilizar y es muy ligero". Además, destacan que "funciona perfectamente, lee todo lo que indica, funciona bastante bien y es un modelo muy útil". Es bastante cómodo porque trae un cable de una buena longitud, y lo mejor es que funciona con un puerto USB tipo C para velocidades realmente rápidas.

6. Lector de tarjetas USB UGREEN 20250

Lector de tarjetas USB UGREEN 20250

Este es un lector que permite la lectura y transferencia de datos de dos tarjetas de memoria de forma simultánea. Soporta todo tipo de tarjetas SD y microSD, lo que permite ahorrar mucho tiempo a la hora de hacer tus transferencias. Viene con una interfaz de alta velocidad USB 3.0, que permite alcanzar velocidades de hasta 5GBps. Soporta tarjetas de memoria de una capacidad máxima de hasta 256GB, lo que permitirá tener una gran versatilidad.

Es compatible con todos los sistemas operativos sin necesidad de instalar ningún tipo de drivers. Está equipado con un cable de 15cm, que permite dejar espacio para otros puertos USB en su PC. El modelo es muy compacto y liviano, por lo que es muy fácil de transportar en viaje. Está fabricado con blindaje triple que proporcionará una mejor protección contra la interferencia electromagnética y de radio.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "la relación calidad-precio es muy buena, cumple con su cometido y está fabricado en un buen material". También afirman que "es muy bueno y fácil de usar, funciona bastante bien y deja leer la tarjeta SD y microSD al mismo tiempo".

7. Lector de tarjetas USB Gibot SMXJ0218

Lector de tarjetas USB Gibot SMXJ0218

Se trata de un lector de tarjetas USB que tiene una muy buena relación calidad precio, que viene con un conector estándar USB tipo A y con un conector USB tipo C. Esto hace que el lector sea compatible tanto con el móvil como con el ordenador. Tiene una alta velocidad de transferencia de datos de hasta 5GBps, para administrar los datos de una forma sencilla en todos los dispositivos.

Incluso se puede reproducir vídeos y música directamente desde la memoria externa sin ocupar espacio en el dispositivo. No requiere de ninguna fuente de alimentación porque su funcionamiento es Plug and Play, por lo que no requiere ningún tipo de software adicional. Es compatible tanto con tarjetas SD como microSD, y se puede usar con cualquier dispositivo que tenga compatibilidad con OTG.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es fácil de usar, cumple sobradamente con su cometido, además de que es muy rápido y fácil de usar". Por otra parte, destacan que "es imprescindible, además de que tiene una muy buena calidad, y es un dispositivo que tiene una gran calidad".

8. Lector de tarjetas USB Vanja VJ-CR-01

Lector de tarjetas USB Vanja VJ-CR-01

Este es un modelo que es bastante práctico, y que permite tener velocidades de transferencia bastante buenas porque funciona bajo la interfaz USB 2.0. Además, viene con un conector microUSB, por lo que es compatible con diferentes smartphones que cuenten con este puerto. Funciona tanto con tarjetas SD como microSD, y permite gestionar todos los datos de una forma bastante efectiva, y es compatible con todos los sistemas operativos.

Bastará con ponerlo en un puerto USB y funcionará de forma automática porque no requiere de ningún tipo de drivers. Permite reproducir vídeos o música directamente desde la memoria externa sin ocupar ningún tipo de espacio en el dispositivo. Tiene un tamaño que es bastante compacto, por lo que se puede llevar a todas partes en tu bolsillo.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "va genial, no tiene problemas de reconocimiento y es pequeñito por lo que se puede transportar fácil". Además, destacan que "cumple con su cometido, funciona correctamente y funciona perfecto con la cámara de fotos y dispositivos móviles". Es un modelo bastante compacto y que permite una lectura bastante efectiva, y también se encuentra disponible con puerto USB tipo C.

9. Lector de tarjetas USB SABRENT CR-UMSS

Lector de tarjetas USB SABRENT CR-UMSS

Si estás buscando un lector de tarjetas USB barato y de muy buena calidad, esta es una opción bastante interesante. Permite leer y escribir 2 tarjetas simultáneamente tanto de formato SD como microSD o tarjetas T-Flash. Soporta los sistemas operativos Windows, Linux y Mac, y ofrece una velocidad de transferencia de USB 3.0, con velocidades de transferencia de hasta 5GBps.

Tiene un LED que muestra el proceso de transferencia de datos de forma sencilla y rápida. Su interfaz es Plug and Play por lo que simplemente se debe conectar y no requiere de ningún tipo de instalación de drivers. Está fabricado con material ABS de alta calidad, que hace que sea muy resistente. Este modelo es compatible con ordenadores o tablets que tenga una entrada USB tipo A, puesto que no trae conexión USB tipo C para los móviles.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es ideal para quien no tiene un lector SD en el portátil, y el USB 3.0 simplifica todo de una forma muy efectiva". Además, destacan que "se instala sola, funciona igual al lector de tarjetas del PC, y no da ningún tipo de problemas".

Consejos para comprar un buen lector de tarjetas USB: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un buen lector de tarjetas USB tendremos que fijarnos en algunos aspectos importantes para elegir bien. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Compatibilidad

Normalmente los lectores de tarjetas son compatibles con la gran mayoría de sistemas operativos. Sin embargo, debemos comprobar que sea compatible con el sistema que tenemos en nuestro ordenador, o en el caso de los smartphones que sea compatible con OTG para reconocer el dispositivo.

Normalmente este tipo de dispositivos son de conexión Plug and Play, por lo que los controladores se instalarán de forma automática en la mayoría de sistemas operativos.

Multifunción

Dependiendo del uso específico que le vamos a dar a este tipo de lectores tendremos que fijarnos en que podamos conseguir la máxima versatilidad. Algunos son compatibles con tarjetas SD o microSD únicamente, que son una buena opción para la mayoría de necesidades.

Sin embargo, si utilizas muchos tipos de tarjetas diferentes, lo mejor es comprar un modelo que sea compatible con múltiples tipos de tarjetas. Mientras más sean la cantidad de tarjetas que pueda leer, más versatilidad se tendrá.

Velocidad de transferencia

Este es un factor que determinará la velocidad en la que los datos serán transferidos a la memoria, y a mayor velocidad será mejor. Lo ideal es que optemos por puertos USB 3.0 que sean muy rápidos, o puertos USB tipo C, que permiten tasas de transferencia altas.

Mientras más tamaño tengan los archivos que vamos a transferir este es un aspecto que será muy importante. Lo mejor será evitar los que vienen con puertos USB 2.0, porque las velocidades de transferencia serán muy bajas.

¿Qué es un lector de tarjetas USB?

Los lectores de tarjetas USB son accesorios que podremos utilizar tanto con el ordenador como con el dispositivo móvil. Técnicamente es un periférico tanto de entrada como de salida de datos, que se pueden almacenar en diferentes tipos de tarjetas.

Muchos aparatos vienen con este tipo de lectores integrados, pero los ordenadores más modernos han prescindido de este tipo de puertos. Permite vincular una o más tarjetas al mismo tiempo con un dispositivo que no tiene este tipo de lector de forma rápida y sencilla.

¿Para qué sirve un lector de tarjetas USB?

Estos dispositivos permiten una transferencia rápida, segura y en muy poco espacio de una forma bastante efectiva. Dependiendo del modelo este puede actuar como un hub o como una regleta, y permite la lectura de diferentes tipos de memorias para aportar la máxima versatilidad posible.

Tipos de lectores de tarjetas USB

Existen varios tipos de lectores de tarjetas USB, los cuales dependen del número y la clase de tarjetas que pueden leer. Algunos lectores son únicos, y permiten la lectura exclusivamente de un único tipo de tarjeta de memoria porque vienen con una sola ranura, y suelen ser los menos prácticos.

Por otra parte, están los multi, que son los más demandados, en especial porque tienen diferentes ranuras para leer diferentes tipos de tarjetas. También nos encontramos con otros lectores que son en serie, y estos únicamente cuentan con varias ranuras, pero de un solo tipo de puerto.

Ventajas que tienen los lectores de tarjetas USB

En la actualidad muchas personas utilizan los servicios en la nube para almacenar sus archivos, pero las tarjetas de memoria también son muy usadas por su tamaño tan compacto. Dentro de las ventajas que tienen los lectores de este tipo de tarjetas nos encontraremos con:

Permite la conexión de las tarjetas en dispositivos que no tienen ranuras.

Podremos leer los diferentes formatos de tarjetas disponibles.

El uso de estos dispositivos es muy sencillo.

Algunos permiten usarlos como memorias USB.

Son compactos y fáciles de transportar.

Sin embargo, este tipo de dispositivos son únicamente necesarios si nuestro ordenador no dispone de las ranuras concretas para las tarjetas que necesitamos. Además, algunos pueden llegar a ser menos eficientes que los lectores que vienen integrados en los dispositivos.

¿Cómo usar correctamente los lectores de tarjetas?

El uso de los lectores de tarjetas es muy sencillo, porque bastará con conectarlos a nuestro dispositivo mediante un cable USB. Posteriormente tendremos que insertar la tarjeta en la que se encuentra el contenido que queremos visualizar o transferir.

Una vez que terminemos de transferir los datos a la tarjeta de memoria, simplemente tendremos que expulsar la tarjeta como si se tratase de un disco duro externo. De esta forma, evitaremos que las tarjetas de memoria terminen dañadas en el proceso.

¿Se pueden usar los lectores de tarjetas USB en el móvil?

Algunos de los lectores son compatibles con los teléfonos móviles, gracias a que incorporan un puerto USB tipo C. Esto puede ser muy útil, si queremos leer otras tarjetas diferentes a las microSD, y simplemente se conectarán en el puerto de carga.

Para que funcione bien con el móvil, debemos asegurarnos de que el lector cuente con la función OTG, o comprar un modelo específico para móvil. De esta forma, podremos leer todos los datos que tengamos almacenados en diferentes tipos de tarjetas y no únicamente en la microSD del móvil.