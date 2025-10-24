¿"Monologuista" o "monologista"?: La RAE aclara cómo se escribe correctamente

La duda es más común de lo que parece, sobre todo desde que los espectáculos de humor y los programas de televisión popularizaron la figura del "monologuista". Sin embargo, la forma correcta, según la Real Academia Española (RAE), es "monologuista", escrita con "gu", y no "monologista", que se considera incorrecta.

Según la RAE, el motivo es puramente ortográfico: en español, el sonido /g/ que precede a las vocales "e" o "i" se representa con el dígrafo "gu", como en palabras "guitarra", "seguimiento" o "bloguero". Por tanto, la palabra derivada de "monólogo" mantiene esa estructura y se escribe "monologuista".

Ejemplos correctos serían: "El monologuista arrancó carcajadas del público durante toda la función" o "Muchos cómicos jóvenes se inician como monologuistas en bares y teatros pequeños".

#ConsultasDeLaSemana | ¿Es «monologuista» o «monologista»? Es «monologuista», pues el fonema /g/ se representa con el dígrafo «gu» ante las vocales «e», «i»: «guiso», «bloguero», «monologuista». pic.twitter.com/Vo4k4M16WP — RAE (@RAEinforma) October 23, 2025

Por el contrario, la forma "monologista", aunque fonéticamente suene similar, no sigue las reglas de escritura del español y no está registrada en el Diccionario de la lengua española (DLE), tal y como explica la RAE.

En resumen, la única forma válida es "monologuista", con "gu", una palabra que ha pasado del ámbito teatral al humor televisivo sin perder ni una letra por el camino.