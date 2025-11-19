¿Es correcto decir "írseme"? La RAE lo deja claro

La consulta sorprende porque a primera vista "írseme" parece una palabra extraña, pero la norma es clara: sí es válida. La combinación "írseme", como en "la marca tardó en írseme", es correcta en español y está formada por el infinitivo "ir" junto a los pronombres "se" y "me", tal y como recoge la Real Academia Española de la Lengua (RAE).

Este tipo de formas, aunque a veces generan rechazo por su apariencia, responden a la estructura habitual de los verbos pronominales con pronombres enclíticos. Igual que se acepta "decírselo" o "quedársenos", también se admite "írseme". El uso es sencillo: se emplea cuando algo "se te va", "se te escapa" o sucede de manera involuntaria.

Ejemplos naturales del español cotidiano:

"No me di cuenta y se me fue el tren."

"La oportunidad parecía tan cerca y, de repente, se me fue."

Según la RAE, la construcción "írseme" muestra precisamente esa acción que se escapa de las manos, tanto en el plano literal como figurado.

En resumen, puedes escribir "írseme" sin miedo: es una forma válida, coherente con las reglas de los pronombres enclíticos y reconocida en el uso real del idioma. ¿Quieres una entradilla o titulares tipo Discover para acompañar esta noticia?