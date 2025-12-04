¿Cómo se escribe "Rehúso" o "reúso"? La RAE lo explica

Una duda que a menudo pasa desapercibida, pero que puede cambiar por completo el sentido de una frase, vuelve a llamar la atención: ¿es lo mismo escribir "rehúso" que "reúso"? Aunque su pronunciación es idéntica y ambas palabras están correctamente escritas, la Real Academia Española nos recuerda que tienen significados totalmente diferentes y no deben confundirse.

Por un lado, "rehúso", con h, significa rechazar, negarse o no aceptar algo. Es la forma verbal de "rehusar", tal como explica la RAE. Aquí algunos ejemplos que ilustran su uso: "Rehúso continuar la discusión en esos términos". "La dirección rehúsa firmar el contrato hasta revisar los cambios".

"Reúso", sin h, se refiere a volver a utilizar un objeto o materia

Por otro lado, "reúso", sin h, se refiere a volver a utilizar un objeto o material. Es el verbo "reusar", que se está volviendo cada vez más común en contextos relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad. Algunos ejemplos son: "Siempre reúso los frascos de vidrio para guardar especias".

"El reúso del agua es clave en zonas de sequía". Ambas palabras llevan tilde para marcar el hiato entre la "u" y la "o", pero su escritura cambia radicalmente el significado: una implica rechazo y la otra, reutilización.

Esta confusión es especialmente común en titulares, mensajes en redes sociales y textos administrativos, donde un simple añadido (o la falta) de la h puede alterar por completo el mensaje.