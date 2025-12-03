¿Es correcto usar "habemos"? La RAE lo aclara

Una de las dudas más repetidas en el español vuelve a estar en debate: ¿existe realmente la forma "habemos" y puede usarse en alguna situación? La Real Academia Española (RAE) recuerda que su empleo es muy limitado y que, en la mayoría de los casos, resulta incorrecto.

En el español actual, la forma válida para la primera persona del plural del verbo "haber" es "hemos". Por ello, frases como "habemos llegado temprano" o "habemos visto el mensaje" no son aceptables en la lengua culta. La RAE clasifica este uso como un vulgarismo que debe evitarse en contextos formales, especialmente en medios, documentos oficiales o textos académicos.

Es correcto emplear "habemos" con el sentido de "somos"

Tampoco es correcto emplear "habemos" con el sentido de "somos" o "estamos", un error frecuente en el habla popular. El verbo "haber" no funciona para indicar existencia cuando se incluye al hablante. En su lugar, deben utilizarse "ser" o "estar".

Ejemplos correctos serían:

"Somos pocos en el grupo".

"Estamos cuatro en la sala".

Sin embargo, hay una excepción importante: la expresión fija "habérselas con", donde "habemos" sí aparece como forma válida y documentada. Se trata de un giro coloquial que significa enfrentarse a una situación o a alguien.

Ejemplos naturales de este uso:

"Nos las habemos con un problema serio".

"Hoy nos las habemos con un proveedor difícil".

Fuera de esta construcción, la palabra no tiene cabida en el español estándar. La recomendación de la RAE es clara: reservar "habemos" únicamente para ese giro verbal y usar "hemos" en todos los demás casos.