RR. SS., no RRSS: así se abrevia correctamente «redes sociales»

La abreviatura correcta de la expresión redes sociales es RR. SS., con mayúsculas, puntos y un espacio entre ambos elementos. Sin embargo, en textos informativos es frecuente encontrar la forma RRSS, que no se ajusta a la norma ortográfica del español.

En noticias y titulares aparecen a menudo ejemplos como «La alcaldesa valora positivamente limitar las RRSS a menores» o «Cree que la medida no busca proteger a los menores en RRSS». Estas grafías, aunque habituales, no son correctas desde el punto de vista normativo.

La confusión se debe en parte a la influencia del uso informal y de la escritura rápida en entornos digitales, donde tienden a eliminarse los puntos y los espacios propios de las abreviaturas tradicionales.

Qué dice la Ortografía de la lengua española

La Ortografía de la lengua española, obra académica de referencia, establece que el plural de las abreviaturas formadas por truncamiento extremo —es decir, aquellas creadas únicamente a partir de las letras iniciales de una expresión— se construye duplicando esas letras.

Además, estas abreviaturas deben conservar un punto abreviativo tras cada bloque y un espacio intermedio. Por tanto, la forma adecuada es RR. SS., y no RRSS.

Aunque redes sociales es una denominación común que se escribe en minúsculas, su abreviatura se ha fijado en el uso con mayúsculas, siguiendo el mismo criterio que otras expresiones similares.

Es el caso de DD. HH., abreviatura de derechos humanos, que mantiene las letras duplicadas, los puntos y el espacio, a pesar de que la expresión desarrollada no se escribe con mayúsculas iniciales.

El uso correcto de las abreviaturas no es una cuestión menor en el lenguaje informativo. Una grafía ajustada a la norma aporta claridad, coherencia y rigor, y evita que formas incorrectas acaben asentándose por mera repetición.

En el caso de redes sociales, la recomendación es clara: RR. SS., siempre con puntos y espacio, es la única abreviatura válida en español.