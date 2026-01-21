La RAE aclara si tras un punto de abreviatura debe escribirse mayúscula

La Real Academia Española (RAE) ha aclarado hoy una duda ortográfica habitual: si después de un punto de abreviatura es obligatorio continuar con mayúscula. La respuesta es no. Tras un punto abreviativo no se escribe necesariamente mayúscula, ya que ese punto no cumple la función de signo de puntuación.

Según explica la RAE, el punto que acompaña a las abreviaturas forma parte de la propia abreviatura y no equivale a un punto y seguido ni a un punto y aparte. Por ello, lo normal es continuar el texto con minúscula, salvo que el punto de la abreviatura coincida con el final del enunciado.

Cuando la abreviatura no cierra el enunciado

Si la abreviatura aparece en medio de una frase, se debe continuar con minúscula, igual que ocurriría si no hubiera abreviatura.

Ejemplo:

Llegó a las 8 a. m., hora en que se fue.

En este caso, el punto de a. m. no tiene valor de cierre del enunciado, por lo que la palabra siguiente mantiene la minúscula.

Cuando la abreviatura cierra el enunciado

Si la abreviatura coincide con el final de la oración, no se añade un segundo punto: el punto abreviativo cumple también la función de punto final. En ese caso, la oración siguiente sí debe comenzar con mayúscula.

Ejemplos:

Vino a las 8 a. m. Ve a verla.

La reunión será el 15 de dic. La siguiente, el 20.

Aquí, la mayúscula no se debe a la abreviatura en sí, sino a que el enunciado ha terminado.

La clave para no equivocarse

La RAE resume la norma de forma clara: el punto de la abreviatura no obliga a escribir mayúscula, salvo cuando ese punto coincide con el cierre del enunciado. No se trata, por tanto, de un punto de puntuación, sino de un elemento gráfico propio de la abreviatura.