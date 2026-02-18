"Suspense" o "suspenso": la RAE dicta sentencia

En la portada de algunas novelas puede leerse la expresión "novela de suspenso", una fórmula menos habitual para muchos lectores en España, acostumbrados a ver la grafía inglesa suspense. Esta diferencia no responde a un error, sino a una cuestión de uso.

Según recoge la Real Academia Española, el Diccionario panhispánico de dudas incluye ambas palabras con el mismo significado cuando se refieren al género literario o cinematográfico basado en la tensión narrativa.

Dos grafías con el mismo sentido

El término suspense mantiene la forma inglesa original. Suspenso es la adaptación al español. En el ámbito del cine y la literatura, las dos designan relatos que mantienen la expectación sobre el desenlace.

Por tanto, expresiones como "película de suspense" o "novela de suspenso" son correctas desde el punto de vista normativo. No se trata de un error ni de una incorrección gramatical.

Diferencia de uso según el país

La clave está en la preferencia geográfica. En España se emplea mayoritariamente "suspense", mientras que en Hispanoamérica es más frecuente "suspenso".

Esta distribución responde al uso consolidado en cada zona. En el ámbito editorial español se ha mantenido la grafía inglesa, mientras que en muchos países americanos ha ganado terreno la forma adaptada.

Qué señala la Academia

El Diccionario panhispánico de dudas no impone una forma única para todo el ámbito hispanohablante. Se limita a constatar el empleo mayoritario en cada región y a confirmar la validez de las dos grafías.

Así, una editorial española puede optar por "novela de suspense" sin que resulte extraño para sus lectores, y en América es habitual encontrar "novela de suspenso" en portadas y reseñas.