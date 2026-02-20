Pixelar, la forma preferida por la RAE frente a pixelear y pixelizar

Difuminar un rostro, ocultar una matrícula o alterar una fotografía para que no se distingan ciertos detalles son prácticas habituales en la comunicación digital. Aplicaciones de mensajería, redes sociales y medios de comunicación incorporan herramientas para ello, y esa extensión del uso ha llevado también a plantear dudas sobre cuál es el verbo adecuado en español.

La segunda edición del Diccionario de dudas establece que pixelar es la forma preferible para aludir a la acción de modificar una imagen haciendo visibles los píxeles que la componen. Esta opción se impone a otras variantes que también circulan, como pixelear o pixelizar.

La definición académica

El verbo procede de píxel —admite igualmente la grafía pixel—. El Diccionario de la lengua española lo define como "alterar una imagen, haciendo que se vea en píxeles grandes poco nítidos".

La descripción delimita su sentido en el ámbito tecnológico y audiovisual, donde se emplea para reducir la nitidez de una parte concreta de una imagen.

Variantes con menor uso

En informaciones recientes pueden leerse expresiones como "La función para pixelear imágenes en WhatsApp ha comenzado a llegar a los usuarios", "Una cinta ambientada completamente en el mundo pixeleado" o "Pixelizar una imagen es uno de los métodos más comunes para ocultar la identidad de alguien".

Aunque estas formas están correctamente construidas, el Diccionario panhispánico de dudas precisa que gozan de menos uso y, por tanto, no son las preferidas en el español general.

La misma pauta afecta a los participios y adjetivos derivados: pixelado es la forma recomendada frente a pixeleado o pixelizado.