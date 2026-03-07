Frank Sinatra en Torremolinos: altercado, detención y multa de 25.000 pesetas en 1964

Un informe policial de 1964 que ha difundido el Archivo Histórico Provincial de Málaga recoge la sanción que se le impuso al cantante y actor Frank Sinatra por su conducta en la sala de fiestas del Hotel Pez Espada de Torremolinos. Por el incidente, la Policía lo multó con 25.000 pesetas.

En los años sesenta, la Costa del Sol empezó la transformación que la ha convertido en un destino turístico mundial. En concreto, las localidades de Marbella y Torremolinos, que eran pequeños pueblos de pescadores, atrajeron a visitantes de todas partes y, sobre todo en aquella época, sedujeron a los primeros hippies que visitaban España.

De las suecas en topless a las estrellas de cine de Hollywood, Torremolinos también acogió el rodaje del filme El coronel Von Ryan (Von Ryan's Express), del director Mark Robson. En la película actuaban Raffaella Carrà, Trevor Howard y Frank Sinatra. Este último, que no era ajeno a los excesos, acudió a la sala de fiestas del Hotel Pez Espada, un alojamiento lujoso y moderno. Allí se encontró con la actriz cubana Ondina Canibano, que tenía un papel secundario en la cinta. Al verlo, la intérprete le pidió una fotografía y lo que pasó después fue 'el escándalo'. La instantánea que tomó el fotógrafo desencadenó el enfado de los guardaespaldas, que le quitaron el carrete y la cámara. La actriz, enfadada, le arrojó una bebida al protagonista y acabaron forcejeando. La dirección del hotel llamó a la Policía. Cuando esta acudió, Sinatra se negó a colaborar con las autoridades y se atrincheró en su habitación, hecho que motivó su detención y una multa de 25.000 pesetas.

Castro se gana a los anticomunistas

El documento policial que ha desclasificado el archivo desvela que el informe de la Dirección General de Seguridad señala: "En la tarde de hoy, y para responder a ciertos cargos hechos al actor cinematográfico Frank Sinatra como consecuencia de la alteración del orden público con su conducta en la sala de fiestas del Hotel Pez Espada en Torremolinos, así como no prestar la debida obediencia a los funcionarios de policía, ha sido conducido a la Comisaría".

Además, según un boletín mensual del Servicio de Información de la Comisaría del Cuerpo General de Policía de Málaga, la detención "tuvo buena acogida en el público, más que por el incidente en sí, por el clima de fobia contra todo lo norteamericano".

La clave que explica por qué el público celebraba la detención se debe a un incidente cerca de La Habana. El barco mercante español 'Sierra de Aránzazu' tenía que atracar en el puerto de la capital cubana, pero antes de llegar sufrió el ataque de unas lanchas de la Contra, la milicia que trataba de derrocar a Castro y que recibía el apoyo del Gobierno de Estados Unidos. Debido a la muerte de tres tripulantes del navío español, el Gobierno envió una nota de protesta a Washington.

El informe explica: "Ha causado tal repugnancia la conducta de los Estados Unidos con respecto al hecho indicado que, como reacción, se ha observado que Fidel Castro ha ganado algunos puntos aun entre los más convencidos anticomunistas, que destacan la gallardía que ha mostrado al condenar el atentado y devolver el barco a España".

El investigador José Bernardo Cobos también firma un documento del Archivo Provincial de Málaga en el que detalla la historia.