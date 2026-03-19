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Cultura

El coleccionismo de cartas 'Pokémon' en China: ¿vale la pena o es tan duro como dicen?

La parte positiva del material chino es su calidad y que tiene cartas que no hay en otros sets. Los puntos débiles son los hits.

Hoy entramos de nuevo en el terreno de los idiomas. Reina el inglés, luego el japonés, que además tiene las mejores calidades posibles, y después llegan el español y el coreano. Pero ojo, también está el chino, que tiene grandes similitudes con el resto, pero también sus propias reglas.

El idioma influye en lo siguiente: cuanto mayor es el valor en el mercado, lógicamente, mejor es tu colección y mejores son las posibilidades de inversión. Pero hay un problema, la demanda es tan alta y la oferta insuficiente, que los precios se disparan. Nos centramos hoy en China.

La parte positiva del coleccionismo en China es que es de buena calidad y que tiene algunas cartas que no hay en otros sets. Son únicas de este país, con lo que eso supone para los coleccionistas. Además, ofrecen cajas o productos muy cuidados que añaden complementos como es el caso de esta edición que pueden ver al final del vídeo.

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"El coleccionismo en China está muy infravalorado y está teniendo un gran impacto poco a poco dentro del coleccionismo. Es parte del futuro de este TCG y no solo por sus artes sino también por su calidad. Muy pronto será uno de los idiomas que más se demanden", nos comentan desde Tomo Shop, colaboradores de la sección y referencia en la compra y venta de productos en el mercado asiático.

Los puntos débiles de este tipo de material son, sin duda, los objetivos en cuanto a hits. El ejemplo que les pongo es el que hemos vivido con una apertura de unos 20 sobres. Solo dos hits y ambos han sido cartas EX; es decir, ni una sola ilustración rara, por ejemplo.

Si eres un coleccionista de hits y esperas lo mejor en cada apertura lo vas a tener complicado. Lo máximo que hemos podido ver en otros vídeos parecidos con este material es de, como mucho, un hit importante: AR o SAR.

La parte positiva de este producto es que es 151, es decir, la primera y original hornada de Pokémon. Lo que todo el mundo recuerda. ¿Cuál puede ser un objetivo de coleccionismo? Hacerte con todos ellos. Las cartas promo de los tres iniciales —Bulbasaur, Squirtle y Charmander— son una gran manera de empezar a lo grande.

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