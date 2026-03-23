El Lobezno de Daniel Way nos presentó al hijo de Logan, Daken

Ojo a los ingredientes de este plato en forma de cómic: Daniel Way, Steve Dillon, Mike Deodato Jr, Lobezno, Masacre, el hijo secreto de Logan llamado Daken, Charles Xavier, Capitán América, Bucky, flashbacks, un villano que asesinó a uno de los amores de la vida de Lobezno, acción, risas, sangre, macarrismo y todo ello en un solo cómic. Esto es el Lobezno de Daniel Way y tras sus dos primeros tomos, que ya reseñamos aquí, vamos con el tercero.

Antes de empezar con la reseña, apartado técnico del cómic: guion de Daniel Way, dibujo con Steve Dillon, Mike Deodato Jr., Yanick Paquette, Tommy Lee Edwards, Scot Eaton, contiene Wolverine: Origins 16-32, X-Men Original Sin, X-Men Legacy 217 y 218 y material de Wolverine 73 y 74, editorial Panini, tapa dura, 504 páginas y un precio de 49.95 euros.

Vamos con las garras de Adamantium

Un hijo perdido, Dillon y arcos de puro entretenimiento

Lo primero que quiero decir es que hace dos años ya hablamos de parte de este cómic. Sí, así es. Porque el señor Daniel Way ha hecho maravillas con Lobezno, pero también con Masacre/Deadpool. Pues bien, aquí se cruzan y eso siempre es una buena noticia, más si cabe desde que el mainstream juntó en la tercera parte de Deadpool al retornado Hugh Jackman en su mítico papel de Lobezno. De hecho la película se llamaba Deadpool vs Lobezno. Más claro, agua.

Debido a ese estreno en verano de 2024 y como suele ocurrir cuando una película se acerca, Marvel y compañía se pusieron las pilas en recuperar contenido de los personajes en cuestión. En ese caso Panini nos trajo una compilación de historias de Masacre (nombre por el que se conoce a Deadpool en los cómics españoles) firmadas por el guionista Daniel Way en este mismo formato Marvel Heroes.

En ese cómic que reseñamos en 2024 sale el arco en el que Lobezno y Masacre se enfrentan a muerte durante varias grapas para que finalmente aparezca de por medio el hijo, secreto por aquel entonces, de Lobezno. Daken es su nombre y como su padre tiene garras de hueso en las manos y más poderes mutantes. Lo que no tiene es Adamantium, pero debido a lo traumático de su pasado, el instinto asesino del padre es aún más bestia en el hijo.

Esa parte es sin duda la mejor del tomo y aunque esto empiece con una maravillosa aventura en la que viajamos al pasado para juntar a Logan con el Capitán América y Bucky, el grueso del cómic gira a esa revelación de paternidad de Lobezno y lo que ocurrirá después con el villano que originó que este padre no conociese a su hijo y que el hijo fuese huérfano de madre y por muchos años de padre.

El cómic es una maravilla. Way es entretenimiento puro y encima tienes gran parte de este Marvel Heroes dibujado por Steve ‘Predicador’ Dillon. Su dibujo es como siempre la mezcla perfecta entre diversión, sátira y calidad narrativa y eso hace que el cómic te lleve en volandas a una velocidad de crucero rápida y consistente. Cuando esa parte más cómic pasa encontramos más oscuridad en las tramas finales y encima aparecerán por el camino los X-Men con personajes como Charles Xavier en todo su esplendor.

Os dejo imágenes del apartado visual:

Si te gusta Lobezno, este cómic es para ti. No solo porque veremos de nuevo como es atormentado por su siempre doloroso pasado sino porque añadimos a la ecuación un hijo con la misma mala leche que el padre y con su odio llevado a la enésima potencia. La parte de Masacre aligera todo y no hay que olvidar un maravilloso primer arco en el pasado con el Capi. Esto es un win win de manual y encima se puede leer sin miedo a que los dos anteriores tomos de esta serie te falten en tu colección. Lo ideal es seguir toda la etapa de Way con lo anterior en tu comicteca, pero esto se puede leer aparte. Y sí, no acaba la cosa aquí. Habrá más.

Conclusión: tiene tantas cosas buenas que es complicado elegir lo mejor del cómic. Si te gusta Lobezno lo vas a disfrutar. Además es parte importante dentro del lore del personaje. Por supuesto los secundarios ayudan con clásicos de Marvel y encima tienes a Steve Dillon al dibujo. Pone Marvel Heroes pero es un Must Have. Si gustan, disfruten de la lectura.