Mayores danzan contra la brecha digital

La compañía madrileña CaraBdanza y Cruz Roja están logrando que un grupo de personas mayores, de entre 65 y 90 años, utilice el baile como forma de mejorar su día a día, su salud física y su estado anímico a la vez que expresan sus problemas en la sociedad actual. Este año, han enfocado esta actividad en cómo la brecha digital influye en el aislamiento de los más mayores bajo el título "Danza en el Eco Digital".

Fruto de este trabajo, 30 participantes de la iniciativa interpretarán una coreografía junto a 10 bailarines profesionales. Una obra que se estrenará el sábado 23 de mayo, a las 19:00, en el Centro Cultural Viñagrande de Alcorcón. El director de la compañía, Gonzalo Díaz, afirma en la entrevista mantenida en el programa Km0 de esRadio, que "el año pasado hicimos la primera edición con otro grupo social" también con el enfoque de "utilizar la danza como herramienta no sólo física, si no también emocional". Díaz indica que "la coreógrafa es Jessica Russo, que ha sido bailarina de la compañía desde sus inicios y ahora está a cargo de todos los proyectos sociales y pedagógicos". Insiste en que "siempre trabajamos a través del movimiento dándole expresión, primeramente a través de ejercicios, juegos y dinámicas que muestran que el propio cuerpo puede contar más allá de las palabras".

10 años sobre los escenarios

Creada por el coreógrafo y bailarín Gonzalo Díaz, la compañía caraBdanza ya ha cumplido una década de incesante actividad. A lo largo de este tiempo, ha reunido a una extensa agrupación de bailarines profesionales provenientes de los cinco continentes. Diez años en los que han subido a las tablas de teatros de toda España con una veintena de coreografías propias y adaptaciones obteniendo el reconocimiento del público, de la crítica y de los compañeros de profesión.