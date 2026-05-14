Los fans de 'Star Wars' contraatacan

El universo de Star Wars ha conseguido reunir y mantener toda una legión de seguidores desde que George Lucas estrenase la primera de las películas en la década de 1970. Tras ello, los lanzamientos y materiales relacionados con la saga no han parado de crecer. Ahora podemos sumergirnos de nuevo en su épica espacial con la exposición 'El Imperio Fan Contraataca'.

El Espacio Delicias - ubicado en el número 61 del Paseo de las Delicias con acceso por el Museo del Ferrocarril - acoge, hasta el 5 de julio, la mayor muestra del mundo realizada por fans y para fans. Este evento, que celebra los más de 40 años de trayectoria de 'La guerra de las Galaxias', reúne más de 600 objetos coleccionables y más de 50 esculturas únicas realizadas por auténticos entusiastas de la célebre space opera.

'The Fans Strike Back' es una iniciativa internacional que llega a Madrid como 'El Imperio Fan Contraataca' después de haber triunfado en otras ciudades como Londres, París, Nueva York, Berlín, Fráncfort, Melbourne y Los Ángeles.

La directora de comunicación de la promotora LetsGo y del Espacio Delicias, Elena Garrán, destaca en la entrevista mantenida en el programa Km0 de esRadio que "es la exposición de objetos privados más grande del mundo". Su llegada a Madrid, comenta Garrán, ha sido posible gracias a que "en LetsGo nos hemos asociado con la empresa alemana liderada por uno de los grandes coleccionistas y fans de Star Wars del mundo, Christoph Rahofer, que lleva 15 años atesorando objetos hechos por fans y también de colecciones privadas". También indica que otro rasgo especial de esta colección es que "allá donde va apela a la comunidad fan, a los makers, a coleccionistas y creadores para seguir incorporando objetos".Garrán también comenta que la muestra recoge "desde dioramas y figurines realizados en miniatura con una dedicación increíble hasta la pieza más grande que tenemos: la mítica nave podracer de Anakin Skywalker, realizada por un ingeniero aeronáutico francés con materiales reciclables con un tamaño de 6 metros". Garrán comenta que la exposición está "ordenada por áreas temáticas centrándose en los episodios cinematográficos del I al VI". Destaca que "hay casi mil piezas, no sólo pequeñas si no también a tamaño real, recreaciones de escenas, un pasillo dedicado a merchandising original de R2D2 desde los años 70 hasta la actualidad, también ediciones limitadas de figuras oficiales y auténticas rarezas de Lucasfilm que incluso llegan a valer 10.000 euros". Eso sí, "90% de la exposición está hecha por los fans y el 10% corresponde a dichos objetos oficiales muy especiales". Otro de los puntos fuertes según Elena Garrán "una recreación a tamaño real del trono del emperador en la Estrella de la Muerte".

'El Imperio Fan Contraataca' arrancó en Madrid con una gran estreno solidario en favor de CRIS Contra el Cáncer precisamente el Día Internacional de Star Wars, que se celebra cada 4 de mayo bajo el lema 'May the Fourth be with you'. Una cita a la que acudieron numerosos influencers y cosplayers y la que la mitad de la recaudación se destinó a la investigación contra el cáncer.

Podemos disfrutar, hasta el 5 de julio, del gran despliegue de 'El Imperio Fan Contraataca' de miércoles a domingos en el Espacio Delicias. Miércoles, jueves y viernes de 16:00 a 20:00 y sábados y domingos de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00. Una muestra para todos los públicos, con un tiempo aproximado de visita de una hora, en la que recorrer coleccionables únicos, creaciones artesanales, figuras a tamaño real, esculturas, fotografías, pósteres, vestuario y decorados, y en la que no faltarán los personajes icónicos de la saga y los vehículos más emblemáticos.