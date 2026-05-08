'El otro lado de la cama' toma las tablas

Muchos recordarán el éxito que supuso 'El otro lado de la cama' para el cine español allá por 2002. No en vano, fue la película más taquillera de ese año y su sorprendente impacto encumbró a toda una generación de jóvenes actores. Comedia romántica y dramática, emotiva y divertida, que el director Emilio Martínez-Lázaro llevó a la gran pantalla y que ahora podemos volver a disfrutar en versión escénica musical en el Nuevo Teatro Alcalá.

Las canciones que los personajes cantan repentinamente en las escenas, cuyas letras están absolutamente relacionadas con la trama, suponen sin duda una de las claves de su éxito. Temas memorables de artistas como Kiko Veneno, Tequila, Mastretta, Los Rodríguez, Paloma San Basilio, José Luis Perales o Coque Malla, entre muchos otros, sirven para vestir, expresar y dar color a los sentimientos de los protagonistas.

El guion de 'El otro lado de la cama' sigue absolutamente vigente gracias a su forma de abordar, con mucho humor y también profundidad, asuntos como la infidelidad, los celos, el deseo, la inseguridad emocional y los límites de la amistad. Todo ello navegando a través del amor, del sexo y del humor con muchísima ironía y, por supuesto, también música.

En la adaptación teatral, que acoge la sala 2 del Nuevo Teatro Alcalá, la adaptación del libreto original de David Serrano ha corrido a cargo de Borja Rabanal, mientras que Joan Olivé dirige a las tres parejas implicadas en esta célebre historia de enredo. El actor Adrià Olay, que interpreta a Ernesto, ha comentado en la entrevista realizada en el programa Km0 de esRadio, que en esta versión "se han actualizado algunos aspectos y se ha centrado más en la comedia". Por otro lado, Olay afirma que "para mi, como actor, implica un despliegue físico bastante importante. Es una función que dura hora y cincuenta y que no se hace larga, ya que las escenas son muy rápidas y la gente está todo el rato muy conectada. Es un ejercicio actoral complejo porque tocas la comedia, también tienes momentos de drama, pero al final el drama se vuelve muy cómico. Es complejo y a la vez muy gustoso".

El actor que interpreta a Ernesto confirma que los nombres de los personajes se escogieron para homenajear a los intérpretes de la película original: Ernesto Alterio, Willy Toledo, Alberto San Juan, Paz Vega, Natalia Verbeke y María Esteve. Por otro lado, Adrià Olay también revela que "David Serrano, el autor del guion, siempre nos dio carta blanca para actualizar la historia y los personajes de la forma que quisiéramos, porque entendía que para el teatro había que darle un lavado de cara".

El joven y vitalista elenco que actúa, canta y baila en el escenario está conformado por Ariana Burguera, Ana Villar, Nuria Herrero, María Petri, Mónica Macfer, Adrià Olay, Agustín Otón y Ricky Mata. Representan 'El otro lado de la cama' de miércoles a viernes a las 20:30, los sábados a las 17:30 y 20:30 y los domingos a las 18:00, en el número 62 de la madrileña calle de Jorge Juan.