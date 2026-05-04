La bachata vuelve a ponerse de moda

El modelo y artista malagueño Álexx Risso y la cantante y compositora sevillana Dama colaboran en 'Déjalo'. Un cuidado y trabajado tema que ellos mismos etiquetan como "bachatón" en la que las guitarras características del género se combinan con el sonido contemporáneo de los sintetizadores. Todo ello para vestir una letra que trata sobre la complicada decisión de abandonar una relación que ya no suma.

Risso, figura emergente de la nueva ola de la bachata y los ritmos latinos, se caracteriza por su particular manera de combinarlos con el pop melódico. Por otro lado, Dámaris Abad, conocida como Dama, cuenta con una trayectoria que ya la ha consagrado en el género con temas como 'Mal acostumbrao' o 'El canto de la sirena'.

Entrevistados en el programa de Km0 de esRadio, Risso comenta que "pensaba que ella tardaría en contestar a mi propuesta, pero se apuntó sin dudarlo un segundo", a lo que Dama replica que "como artista y compositora lo tuve muy claro, porque desde el principio me encantó". Respecto a la bachata, Dama comenta que "desde que era niña escuchaba Juan Luis Guerra o al Grupo Aventura y era el estilo que más me llamaba la atención". Risso, en referencia al gran auge de los ritmos y estilos latinos provenientes del Caribe valora "que hayan llegado estos sonidos de fuera a nuestro país nos ha dado la oportunidad de que aquí salga una nueva ola de muy buenos artistas, compositores y productores con proyección tanto en España como en el extranjero".

Con el estreno de 'Déjalo', Alexx Risso y Dama nos presentan una canción que une la veteranía de una reina de la bachata con la frescura de un representante de la nueva ola de este estilo. Este lanzamiento llega en un momento en que la bachata está viviendo un resurgimiento en España, gracias a artistas que están fusionando el sonido dominicano clásico con la estética visual del estilo urbano europeo.

El videoclip, con una marcada estética cinematográfica, juega con luces y sombras para reforzar la carga dramática de la letra, aunque sin perder el característico halo sofisticado que acompaña siempre a las canciones de Dama.