Los libros antiguos resucitan en la capital

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Madrid vuelve a llenar de vida literaria el Paseo de Recoletos, desde Cibeles hasta la calle Almirante, con miles de ejemplares que harán las delicias de lectores, bibliófilos y coleccionistas.

48ª edición de este clásico evento primaveral se inauguró el jueves 30 de abril con la tradicional lectura del pregón, que este año corrió a cargo de la escritora y periodista Julia Navarro.

Así, todos los días de 11:00 a 21:00, hasta el domingo 17 de mayo, ya es posible dar un paseo por las casetas de las 37 librerías especializadas que participan, provenientes de todos los rincones de España. Una oportunidad excepcional para encontrar auténticas joyas bibliográficas y ediciones atípicas con precios de todo tipo. Además, todos los sábados habrá actividades especiales.

Con el apoyo oficial del Ministerio de Cultura y del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, este vistoso evento cultural resulta posible gracias a la Asociación de Libreros de Lance de Madrid, que organiza la feria desde 1977. Su presidenta, María José Blas, entrevistada en el programa Km0 de esRadio, revela que "tenemos ejemplares para todo tipo de lectores y para todos los bolsillos". También ha remarcado que "para un librero y ama los libros resulta obligatorio sacar los libros a la calle y contactar con los lectores", porque el libro es un objeto que hay que verlo, hay que ojearlo hay que sentirlo". María José Blas revela que "tenemos lista de espera para participar" y afirma que para las librerías "es importante que se sigan manteniendo este tipo de ferias para llegar a todo el mundo".

Homenaje a la editorial Calleja

El ilustrador vallisoletano Juan Berrio ha elaborado cartel de este año. Su diseño nos brinda un viaje nostálgico dirigido a celebrar el 150 aniversario de la Editorial Calleja. Una compañía fundamental para la infancia de numerosas generaciones. La imagen creada por rinde homenaje al vínculo entre abuelos y nietos a través de la lectura. El autor explica que "he decidido trabajar con una paleta de colores reducida para concentrar más la imagen del cartel y ,de alguna manera, emparentarlo con un tipo de cartelismo de los años cincuenta que me gusta especialmente, pero buscando una tonalidad alegre que nos remitiera a la estación del año en que se celebra".

Como marca la tradición de esta cita, la Asociación de Libreros de Lance edita todos los años un libro facsímil que atrae la atención de los visitantes como uno de los elementos especiales de cada edición. En esta ocasión, se ha escogido el catálogo de la Casa Editorial Saturnino Calleja de 1911, una pieza fundamental para entender la producción editorial española de principios del siglo XX.

El volumen, que cuenta con una introducción de Javier Lucas y Javier Ortega (Revive Madrid), es un deleite visual que demuestra que el universo Calleja fue mucho más allá de los libros infantiles. Además de cuentos infantiles, la editorial presentaba otras obras de divulgación científica y pedagógica como manuales prácticos, libros de moral y religión, compilaciones de historia, legislación y jurisprudencia o biografías. Siempre manteniendo la riqueza técnica y artística que caracterizó a la casa.

El editor, pedagogo y soñador burgalés Saturnino Calleja fue una de las figuras más singulares, visionarias y adelantadas del siglo XIX español. Logró transformar radicalmente el ámbito editorial publicando libros infantiles ilustrados que destacaron siempre por su imaginación, accesibilidad y capacidad didáctica. Su impulso en la renovación de los contenidos y métodos pedagógicos supuso un antes y un después. Por ello, está considerado como el fundador de la literatura infantil española tal como la entendemos.

Actividades especiales todos los sábados

Tras el éxito de las ediciones anteriores, este año la cita vuelve a contar con 'Los sábados de Recoletos'. Durante las mañanas de los tres sábados de la fiera, los ilustradores Juan Berrio y Raúl (Raúl Fernández Calleja) van a dibujar y a firmar carteles en la caseta de información.

Además, inscribiéndose en dicha caseta, se puede participar en los diferentes paseos históricos gratuitos guiados por Juan Carlos González de Carpetania Madrid.