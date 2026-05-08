'Lexikon', la palabra como sustancia vital

La compañía de vanguardia escénica El Conde de Torrefiel representa 'Lexikon' hasta el domingo 24 de mayo en el Teatro María Guerrero. La sala grande de este espacio integrante del Centro Dramático Nacional situado en el número 4 de la calle Tamayo y Baus acoge, de martes a domingos a las 20:00, esta propuesta multidisciplinar dirigida a provocar una experiencia sensorial en torno al lenguaje.

'Lexikon' se articula como una sucesión de siete escenas independientes, o pinturas vivas, unidas por un hilo temático conceptual: la palabra como elemento esencial y definitorio del ser humano, con sus posibilidades y limitaciones, su dualidad y su capacidad para construir mundos.

Todo ello combinando una amplia variedad de técnicas teatrales y tecnológicas cuyo protagonismo va alternándose entre la luz, el sonido, los elementos escenográficos y diversas disciplinas de artes vivas. Con un elenco de cinco actores, la obra va exponiendo una colección de cuentos al estilo del 'Decamerón' de Boccaccio o de 'Las mil y una noches'. Eso sí, ubicados en entornos y eventos actuales.

La cofundadora junto a Pablo Gisbert de El Conde de Torrefiel, Tanya Beyeler menciona, en la entrevista realizada en el programa Km0 de la emisora esRadio, que el subtítulo de la obra 'siete cuentos para el futuro' alude a sus "siete historias muy ligeramente distópicas que proponen un juego alrededor de la palabra, la imaginación y las posibilidades del teatro como arte que congrega a las personas para compartir un espacio y tiempo limitados". Beyeler, también coautora y codirectora de la obra, afirma que "nuestra idea inicial era establecer una metáfora entre lenguaje y sangre, dos flujos que conectan el cuerpo orgánico y la sociedad humana, o cuerpo político, respectivamente".

También integrante del grupo cinco actores y performers junto a Carmen Collado, Amalia Fernández, Ion Iraizoz y Mauro Molina, Tanya Beyeler revela algunos detalles de las diversas secuencias del las que se compone 'Lexikon'. Entre ellas, cuatro personas pintando un cuadro de Basquiat; el discurso de la toma de posesión de un miembro de la RAE; el viaje de dos turistas españolas a la muestra de arte contemporáneo Documenta de Kassel; la proyección de una película de cine experimental en Cannes; o una obra teatral realizada por robots.

Lexikon, que significa colección de palabras, resulta un término apropiado para esta pieza después de los 13 años que los intérpretes de las creaciones El Conde de Torrefiel llevan sin hablar sobre el escenario.

Variedad de lenguajes artísticos

El Conde de Torrefiel hace uso de múltiples lenguajes escénicos dándoles la misma importancia que a la palabra hablada. Cada secuencia está protagonizada por un elemento diferente, entre ellos la luz, el sonido o un recurso escenográfico o técnica concretos. Todo ello para ampliar la percepción y la experiencia sensorial de los espectadores.

En este montaje cabe destacar también la escenografía de Isaac Torres, la iluminación de Andrea Forlenza, el vestuario de Javier Muñoz, las máscaras y el atrezo de Mireia Donat Melús y el espacio sonoro a cargo de Rebecca Praga, así como la videoescena de María Antón Cabot, Teo Guillem y Carlos Pardo y la robótica de José Brotons Pla. Todos ellos aspectos clave de 'Lexikon' en su cometido de hacernos reflexionar acerca de qué nos define como humanos.