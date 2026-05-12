Salvador Perpiñá es todo un referente de la pequeña pantalla por ser el guionista de exitosas series como 'Isabel', 'Los Serrano', 'Periodistas' o 'Reina Roja', entre otras. Tras haber publicado los libros de relatos 'Prácticas de Tiro', 'Contradiós' y 'Koniec', acaba de dar el salto a la novela negra con este título ambientado en el Madrid de 1966.

El 'El prisionero de la planta 15' tiene como protagonista a Víctor Cano, un excombatiente de la División Azul, superviviente de un gulag soviético y adicto a la morfina, que vive apartado del mundo, recluido en un apartamento del emblemático Edificio España. Un lugar que, siendo uno de los grandes representantes de la arquitectura franquista, también jugará un papel importante tanto como escenario como metáfora. El protagonista se ve inmerso en una historia de suspense cuando Virginia, una antigua amante, recurre a él para encargarle la búsqueda de su hija desaparecida. Para resolver el misterio, deberá abandonar su aislamiento autoimpuesto y enfrentarse a un mundo que ya le resulta ajeno.

El autor, entrevistado en el programa Km0 de esRadio, comenta que "haber sido guionista me da un sentido de la concisión y de la estructura, también el haber escrito relatos cortos". Por ello afirma que "es una novela reflexiva pero que se lee con agilidad". Respecto a la elección de la época, Perpiñá revela que "en la España de entonces, en la tonalidad gris del franquismo empiezan a abrirse unas grietas que apuntan al futuro, empieza a haber un cambio en las costumbres que viene por la música y las películas del extranjero y por una serie de cosas que hacen que ese Madrid oscuro y desesperanzado de la posguerra empiece a llenarse de cierto color, y siempre me han interesado todas las épocas de cambio y de paso de una era a otra". Alude al Edificio España diciendo que "siempre me fascinó, es como una isla en mitad de la ciudad, casi como una ciudad dentro de la ciudad", "me pareció irresistible y por eso tiene casi la presencia de un personaje, un sitio misterioso al estilo de los interiores opresivos de David Lynch".

Publicada por la editorial Harper Collins Ibérica en marzo de este año, 'El prisionero de la planta 15' aborda asuntos como la memoria, la redención y la culpa, y ahonda en el contraste entre los ambientes marginales y los círculos de la alta sociedad madrileña de los años 60. No en vano, el personaje de Dolores Rivera, la joven que ha desaparecido sin dejar rastro, es toda una figura de la élite de la capital. En su busca, Cano sólo contará con el apoyo de la joven y desafortunada actriz de provincias Estela. Un tándem en el que ambos se sienten perdidos, inmersos en una ciudad compleja y cambiante, y que se ve abocado a indagar tanto en el submundo de las bandas callejeras como en los núcleos donde se fragua y se ejerce el poder.