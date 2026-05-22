Llega a España Megaevolución-Caos Creciente, la nueva expansión de cartas Pokémon

Los entrenadores y coleccionistas de todo el mundo ya tienen esta fecha marcada en el calendario. Hoy 22 de mayo de 2026, la nueva expansión del Juego de Cartas Coleccionables (JCC) Pokémon, titulada Megaevolución-Caos Creciente , aterrizará oficialmente en los establecimientos comerciales de España y el resto del mercado internacional.

Tras su exitoso debut en Japón hace meses, esta expansión supone el regreso triunfal de las Megaevoluciones al formato competitivo y coleccionista. Entre las cartas más esperadas destacan las versiones "ex" de Mega-Floette, Mega-Greninja, Mega-Pyroar y Mega-Dragalge, que prometen sacudir las estrategias actuales de juego gracias a su elevado nivel de potencia

En Libertad Digital ya abrimos un ETB en exclusiva:

Novedades y rarezas

La colección no solo destaca por su jugabilidad, sino también por su valor artístico. La expansión introduce Pokémon ex Megaevolución en una categoría de rareza Rara Ultra, cuyas ilustraciones presentan un diseño innovador que muestra las siluetas de las formas originales de los Pokémon.

Las dos cartas más deseadas son el Mega Greninja SAR y la carta dorada del mismo Pokémon:

ICYMI: Check out these stunning full art reveals of Mega Greninja ex, Frogadier, and Froakie from #ChaosRising 💧 pic.twitter.com/ulxj46QABH — Pokémon TCG (@PokemonTCG) May 4, 2026

El set completo de Caos Creciente está compuesto por: