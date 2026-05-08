Abrimos la Elite Trainer Box de Caos Creciente, el nuevo set de Pokémon

Los entrenadores y coleccionistas de todo el mundo ya tienen una fecha marcada en el calendario. El próximo 22 de mayo de 2026, la nueva expansión del Juego de Cartas Coleccionables (JCC) Pokémon, titulada Megaevolución-Caos Creciente , aterrizará oficialmente en los establecimientos comerciales de España y el resto del mercado internacional.

Tras su exitoso debut en Japón hace meses, esta expansión supone el regreso triunfal de las Megaevoluciones al formato competitivo y coleccionista. Entre las cartas más esperadas destacan las versiones "ex" de Mega-Floette, Mega-Greninja, Mega-Pyroar y Mega-Dragalge, que prometen sacudir las estrategias actuales de juego gracias a su elevado nivel de potencia.

Novedades y rarezas

La colección no solo destaca por su jugabilidad, sino también por su valor artístico. La expansión introduce Pokémon ex Megaevolución en una categoría de rareza Rara Ultra, cuyas ilustraciones presentan un diseño innovador que muestra las siluetas de las formas originales de los Pokémon.

El set completo de Caos Creciente está compuesto por:

5 Pokémon ex Megaevolución y 5 Pokémon ex estándar.

y estándar. 11 cartas de rareza Rara Ilustración .

. 18 cartas de Pokémon y Entrenador de categoría Rara Ultra .

de Pokémon y Entrenador de categoría . 6 cartas de Pokémon y Partidario de Rara Ilustración Especial.

Torneos de prelanzamiento

Para los jugadores más impacientes, la acción comenzará antes de la fecha oficial. A partir del 9 de mayo de 2026, diversas tiendas independientes adscritas al programa Play! Pokémon organizarán torneos de prelanzamiento. Estos eventos permitirán a la comunidad probar las nuevas cartas y mecánicas en un entorno competitivo local dos semanas antes de que los productos lleguen a las estanterías de forma masiva.

La expansión estará disponible en los formatos habituales, incluyendo sobres de mejora, Cajas de Entrenador Élite y diversas colecciones especiales. Hemos abierto una ETB y dos cajas de combina y combate.