El universo digital de Leonardo da Vinci ha dado un salto histórico. Gracias a la última actualización de la plataforma Leonardotheka, impulsada por el Museo Galileo, ya es posible recomponer de forma virtual la mayor herencia manuscrita del genio renacentista, la cual terminó fragmentada y repartida a finales del siglo XVI. Este hito ha sido posible tras sumar al archivo unas 600 láminas repletas de asombrosas ilustraciones anatómicas, paisajísticas y figurativas que se custodian en la Colección Real de Windsor.

Este legado estaba disperso después de que el escultor Pompeo Leoni, en una desafortunada intervención, despedazase gran parte de los cuadernos y notas sueltas del toscano para reorganizarlos en dos grandes volúmenes. Por un lado, el Códice Atlántico —albergado en la Biblioteca Ambrosiana de Milán— concentró el material técnico-científico creado entre 1478 y 1519, abarcando desde matemáticas y mecánica hasta ingenios bélicos e hidráulicos. Por otro lado, las piezas enfocadas en el arte y la anatomía terminaron conformando los fondos de la Biblioteca Real de Windsor.

Un gran esfuerzo académico

El proyecto de la Leonardotheka nació en 2017 con el propósito de analizar a fondo el Códice Atlántico, el manuscrito más extenso de los que se conservan de Da Vinci. En este esfuerzo conjunto participaron entidades de la talla de la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, el Royal Collection Trust, la Biblioteca Leonardiana di Vinci, la Commissione Vinciana y LEOcode. Tras un sexenio de intenso trabajo por parte de expertos, informáticos y documentalistas, en 2023 se estrenó la primera fase de la web con transcripciones e imágenes en alta fidelidad de sus casi 1.200 folios.

La gran novedad, operativa desde este lunes, radica en la fusión de ambos bloques. Al integrar los 600 folios de Windsor con el Códice Atlántico, los usuarios tienen a su alcance un tercio de todos los escritos y dibujos supervivientes de Leonardo. "Los dos monumentales archivos digitales serán accesibles tanto de forma independiente como en un único recurso integrado con búsqueda cruzada", informan desde el Museo Galileo.

Para la entidad florentina, esta versión 2.0 "marca un desarrollo fundamental, anunciando el comienzo de una nueva temporada de estudios sobre la actividad artística, científica y literaria del genio de Vinci, al tiempo que promueve la reconstrucción oportuna de su biografía y la consulta de la tradición centenaria de estudios sobre sus códices que han sobrevivido".

Por su parte, Paolo Galluzzi, presidente emérito del Museo Galileo, destaca el impacto global de la plataforma, la cual "ofrece a los investigadores de todo el mundo oportunidades sin precedentes para explorar la vasta e invaluable riqueza de información contenida en los manuscritos de Leonardo da Vinci".