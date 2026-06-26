¿"tergiversar", "transgiversar" o "targiversar"? La RAE dicta sentencia

En el uso del español, el verbo tergiversar suele generar confusión por la aparición de variantes que circulan en redes sociales y conversaciones cotidianas, aunque no todas estén recogidas en la norma académica. Se trata de un término que significa dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos y también trastrocar o trabucar.

Una encuesta en Instagram sobre 'tergiversar'

La cuestión se planteó en una encuesta difundida en Instagram, donde se preguntó por la forma correcta de escribir el verbo entre varias opciones muy similares. La consulta giraba en torno a 'tergiversar', una palabra que, pese a su uso habitual, sigue generando dudas ortográficas.

Los resultados reflejaron una clara tendencia: el 90 % de los participantes eligió 'tergiversar', mientras que 'transgiversar' obtuvo un 6 % y 'targiversar' un 4 %.

La forma recogida por la norma y la causa de la duda

El Diccionario de la lengua española recoge únicamente 'tergiversar' como forma válida en el uso general del español. Las otras variantes, aunque aparecen en el uso informal o en redes sociales, no están registradas en los repertorios normativos.

Este tipo de confusiones suele deberse a la similitud sonora entre palabras o a la influencia de términos cercanos en forma y estructura. En el caso de 'tergiversar', la cercanía con otras combinaciones fonéticas puede dar lugar a variantes que se extienden en el uso oral o digital.