Eduardo Rosales, más que un pintor de historia

2 / 8

El evangelista San Mateo

"Algunas de las obras no se habían visto hasta ahora y otras no se exponen desde hace años, que estaban en el almacén y se han visto muy pocas veces", remarcó el jefe de conservación de pintura del Siglo XIX del Prado, Javier Barón. / Imagen: El evangelista San Mateo, de Eduardo Rosales (c. 1873)