El plan más fresco: 15 exposiciones que podrás disfrutar este verano

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Marisol en el Centro Botín

Hasta el 25 octubre de 2026, podrá visitarse en el Centro Botín Marisol: Cuando todo está por comenzar, la primera retrospectiva dedicada a los dibujos de Marisol, que incluye su obra dibujada desde 1949 hasta el final de su vida, junto a esculturas, grabados, fotografías, películas y documentos procedente, en su gran mayoría, de la colección del Buffalo AKG Art Museum. Conocida simplemente como Marisol, fue una figura central de la escena neoyorquina de los años sesenta. Sus esculturas —figuras de madera a tamaño natural, retratos de personajes públicos, escenas familiares y sociales— la situaron en el centro de una cultura visual que empezaba a pensar el arte en relación con los medios, la política y la vida cotidiana.