La huella de Picasso en Mingote: la exposición de "Pepasso"

El Museo Picasso-Colección Eugenio Arias, en Buitrago del Lozoya, acoge hasta el 7 de diciembre la exposición Picasso en la obra de Mingote, una propuesta que examina cómo la creación de Antonio Mingote se vio influida por el legado artístico de Pablo Picasso, desde sus primeras alusiones gráficas hasta su etapa más madura.

Un recorrido cronológico

La exposición, comisariada por Carlos Villanueva y Juan García Cerrada, se organiza de manera cronológica y plantea un itinerario que muestra cómo Mingote incorporó referencias picassianas a su trabajo a lo largo de los años. Según explicó la Comunidad de Madrid en un comunicado, esta influencia se percibe en el trazo, en el uso del color y en las alusiones directas al pintor malagueño.

La propuesta incluye tanto dibujos como óleos y se presenta de manera gratuita para todos los visitantes. El museo, que conserva la colección personal del barbero y amigo de Picasso Eugenio Arias, ofrece así una nueva lectura de la obra de Mingote en diálogo con la del autor del Guernica.

Primeras alusiones gráficas en los años cuarenta

El recorrido se abre con el primer dibujo en el que Mingote aludió directamente a Picasso. El 20 de febrero de 1949, en la revista La Codorniz, publicó un artículo ilustrado en el que lo nombraba como Pepasso. En esa pieza, utilizó el humor gráfico como fórmula para denunciar la indiferencia oficial hacia la obra del pintor malagueño.

Este periodo inicial refleja el descubrimiento personal de Mingote de la creación de Picasso. A partir de ese momento, se consolidó un compromiso firme con su figura, que se mantuvo hasta la muerte del artista en 1973. Un momento destacado de esa relación se produjo en 1971, cuando Mingote recordó públicamente el 90 cumpleaños de Picasso, en un gesto de homenaje y reivindicación.

Reinterpretación tras la muerte de Picasso

La segunda etapa de la exposición se centra en los años posteriores a la desaparición del pintor malagueño, en un contexto marcado por el fallecimiento de Franco y el inicio de la transición política en España. Fue entonces cuando el país comenzó a reconocer a Picasso como una figura esencial de su patrimonio artístico.

En este escenario, Mingote continuó evocando al artista y recurrió con frecuencia a su legado. Lo reinterpretó y lo incorporó activamente en su producción, recurriendo a alusiones directas y a reinterpretaciones humorísticas y gráficas que consolidaban su admiración hacia él.

Una sección final con óleos

La exposición incorpora además una sección complementaria que reúne una selección de óleos de la etapa más madura de Mingote. En estas obras se percibe de manera explícita el sello de Pablo Picasso, con un diálogo abierto entre la creación del dibujante catalán y la herencia plástica del artista malagueño.

Con esta propuesta, el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias ofrece a los visitantes una aproximación distinta a la figura de Antonio Mingote y a la manera en que Picasso se convirtió en un referente constante en su trayectoria creativa.