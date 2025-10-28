Colillas y humedades: Aragón denuncia la desastrosa conservación de las pinturas de Sijena en Cataluña

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, y la experta y coordinadora técnica del grupo aragonés de trabajo para la planificación de la restitución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena, la conservadora-restauradora Natalia Martínez de Pisón, han reclamado este martes el cumplimiento de la sentencia que obliga a Cataluña a devolver las pinturas murales del monasterio de Sijena que se exhiben en el llamado Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Olloqui y la restauradora Martínez de Pisón se han explayado en las lamentables condiciones de conservación de las obras. En el análisis que se pudo hacer este verano a cargo del equipo del Gobierno de Aragón se detectó la presencia de importantes humedades así como diversos elementos en la parte no visible de la obra entre los que destacaban escombros, tornillería y también colillas de cigarrillo.

Olloqui y Martínez de Pisón han presentado dos informes en comparecencia ante la prensa. El primero es el informe técnico elaborado por los técnicos aragoneses el pasado mes de agosto a pesar de las escasas facilidades de los responsables del MNAC –que depende del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalidad y el Ministerio de Cultura–.

Los profesionales tomaron más de siete mil imágenes de alta resolución que han permitido generar modelos digitales para determinar el estado de conservación de las pinturas, los desperfectos, pliegues, fisuras y desconchones y las uniones de los bastidores. En el estudio se han dividido los murales en 72 subfragmentos que deberán ser desmontados para su traslado.

En cuanto al análisis químico, el estudio concluye que no existe ningún factor que impida el traslado de las obras a su emplazamiento original, en la sala capitular del monasterio oscense de Sijena, que ya ha sido acondicionada al efecto.

Los dos estudios han sido presentados en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca así como una petición para que el MNAC aporte toda la información requerida por el Gobierno de Aragón desde la llegada de las obras al museo hasta el presente. Y es que el lamentable estado de conservación y la falta de cuidados son tan evidentes que según los técnicos aragoneses las pinturas han sufrido el efecto de importantes humedades cuando ya estaban instaladas en la sala número 16 del museo barcelonés.

Filtraciones no comunicadas

Según ha explicado la experta Martínez de Pisón, en 2011 se llevaron a cabo algunas reformas en la sala 16, como mejoras en la iluminación y pintura de las paredes y "parece que se hicieron reparaciones para solucionar filtraciones, pero no se nos ha comunicado".

Además, en las imágenes obtenidas por los técnicos aragoneses se aprecia una gran suciedad y material de construcción en la parte trasera oculta de las pinturas con la sorprendente presencia de colillas. El abogado del Ayuntamiento de Sijena, Jorge Español, ya dio cuenta de la presencia de excrementos de paloma en algunos de los fragmentos, una información reconocida por el propio museo.

Las autoridades aragonesas urgen al juzgado para que ordene la ejecución de la sentencia arguyendo el grave riesgo que corren las obras mientras permanecen en Cataluña, donde parecen haberse desentendido por completo de la suerte de las pinturas murales tras la sentencia sobre su devolución, ratificada por el Tribunal Supremo.

Las autoridades catalanas responsables del MNAC y de la devolución de las obras son el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Los tres apoyan las maniobras dilatorias de los responsables del MNAC, quienes, por otra parte, no hacen más que presumir de que si no hubiera sido "por Cataluña", las pinturas expoliadas de Sijena durante la Guerra Civil ya no existirían.