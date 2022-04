A Chaplin le gustaba Benny Hill

Cuando Benny Hill murió, el Daily Telegraph recordó que "no era sólo un comediante británico, sino el comediante más popular del mundo. La estrella de programas de televisión que se emitieron en más de 100 países y lograron audiencias que ni Charlie Chaplin igualó". Un Chaplin al que le gustaba el humor de Benny Hill (en su casa de Suiza tenía muchas grabaciones del show). El 20 de abril ha hecho 30 años de su muerte (nació en 1924). Y da un poco igual, no parece algo que recordar porque el humor de Benny Hill no es ahora aceptable por los santos sacerdotes (sobre todo, por las santas sacerdotisas de la corrección).

Como si no nos hubiera hecho reír, como si escuchar la música de su programa no nos activara la evocación de otro mundo. De otra época. De otra edad. Una en la que no nos importaba que se persiguiera a jovencitas ligeras de ropa y se pegara en la calva a un señor bajito y viejo (Jackie Wright). A mí ahora tampoco me molesta. Al fin y al cabo, las chicas no eran sometidas. Se reían y humillaban a esos tipos libidinosos. Benny Hill se había decidido por la televisión porque actuar en directo le provocaba hasta vómitos. La famosa música es 'Yakety Sax', escrita por Boots Randolph y James Rich. Antes de que existieran los memes de Twitter ya era un gran meme combinar el 'Yakety Sax' con cualquier escena de persecución. En cuanto al propio show, Benny Hill interpretaba (muchos personajes, incluidas mujeres), escribía e incluso dirigía, aunque nunca fue acreditado como director.

Benny Hill era gracioso, aunque Alfred Hawthorne Hill, su verdadero nombre, fuera un tío raro y un hombre infeliz. Su soltería fue sospechosa, pero no necesariamente por una supuesta homosexualidad sino por su timidez patológica con las mujeres. Declaró al Mirror, cuando le preguntaron por el asunto, que no quería una chica guapa y sofisticada, que quería una chica que trabajara en una oficina, en una fábrica o en una tienda. Por contestar algo. Otra vez fue mucho más chistoso. Dijo que si tuviera mujer tendría que comprarle vestidos y comida. Y eso era algo que no pensaba hacer. Vale que era un tacaño redomado que llevaba ropa hecha polvo y sucia, pero ahí tuvo gracia.

Ni se casó ni tuvo hijos. En los años 60 propuso matrimonio a la actriz Annette Andre, pero ella hizo como si no se hubiera enterado para no ofender. Parece que frecuentaba prostíbulos en Marsella, Hamburgo o Bangkok, pero tampoco es que ahí se diera una gran vidorra de hoteles caros. Pese a ser rico. Tenía al morir más millones que nuestro Rey.

Empezó en 1955 en la BBC y los últimos tres capítulos se emitieron el 20 de noviembre de 1968, 11 de diciembre de 1968 y 26 de diciembre de 1968. Estos fueron borrados cuando Benny Hill se fue a Thames Televisión en 1969, pero el resto está en el archivo. La nueva tanda de episodios, la que vimos en TVE, aunque no completa, es la que va de 1969 a 1989.

La cancelación del programa no se la tomó muy bien. Su salud empeoró. Fue encontrado en su casa el 20 de abril de 1992. Llevaba cinco días muerto en una butaca delante del televisor y rodeado de platos sucios. Su productor, Dennis Kirkland, estuvo días intentando conectar con él, trepó al tercer piso y lo descubrió.

El show de Benny Hill podía ser todo lo sexista y misógino que quieran. No vamos a olvidar que éramos así. Y somos. Hay en los pisos superiores del palacio real de Caserta (ocupado por los aliados en la Segunda Guerra Mundial) pintadas de los soldados. Podría pensarse que es vandalismo, pero también es Historia. No vamos a borrarlo. Pero qué demonios, Benny Hill era tan bueno como los Monty Python. Un genio del slapstick y de otras cosas. Casi todo visual, como el cine mudo. ‘Food Love Story’ es una maravilla (se puede ver en Youtube). No hay necesidad de señalar qué tienen unos de buenos y qué tiene el otro. Si Benny Hill hacía siempre lo mismo con variaciones, con Monty Python no sabías qué te ibas a encontrar. Pero, claro, Netflix no va a recuperar a Benny Hill. Peor para nosotros.