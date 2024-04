The Palace podría ser un debut menos que aceptable para cualquier director, pero lamentablemente ha resultado ser una nota a pie de página en la filmografía del mismísimo Roman Polanski. El franco-polaco podría haber firmado su testamento fílmico con El oficial y el espía, premiada película que a su vez servía de testimonio y afirmación personal sobre su conflictiva vida judicial. Pero su película final va a ser esta sátira sobre las clases altas que se preparan para dar la bienvenida al siglo XXI en un hotel de los Alpes Suizos.



Como coral pedrorreta cómica, The Palace ofrece destellos de un director genial, cuyo oficio permite réplicas rápidas, una saludable desvergüenza y un apreciable ritmo a la hora de trenzar las múltiples historias de los variados personajes que la componen. Eso último es lo mejor de la película y, sin duda, la muestra del talento y oficio de su artífice. Sin embargo, la apariencia de película de streaming, su desigual reparto y el nulo desarrollo dramático de la historia (aspecto éste deliberado) se imponen, sin que Polanski, tan dotado para la comedia negra, sea capaz de canalizar el humor infantil hacia una sátira social mínimamente significativa.

Poco queda, por tanto, de la visión del director de El baile de los vampiros o La muerte y la doncella, que se pliega a una televisiva sucesión de sketches de humor burdo que, por otro lado, no aburren y están limpiamente presentados. Da la impresión de que, presentando The Palace por todos los festivales de cine relevantes el año pasado, desde Cannes hasta Berlín, Venecia o San Sebastián, Polanski ha querido burlarse ahora que se va de esas credenciales de autor que algunos le han retirado, y eso está muy bien. Pero el resultado es el que es y, sabedores de su talento, eso no hay manera de obviarlo.