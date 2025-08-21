Indignación con Fotogramas por hablar de "conflicto armado vasco" en una película sobre ETA: "Es terrorismo"

Netflix ha publicado este miércoles el teaser tráiler de Un fantasma en la batalla, un thriller político centrado en ETA que marca el regreso del director Agustín Díaz Yanes, casi dos décadas después de su última gran producción, Alatriste. La película trata sobre Amaia, una joven guardia civil, pasa más de una década infiltrada en ETA para localizar zulos en el sur de Francia, en una historia inspirada en hechos reales de la lucha antiterrorista en España durante los años 90 y 2000.

La cinta está producida por J. A. Bayona y ha sido anunciada por la revista Fotogramas como una exploración del llamado "conflicto armado vasco", expresión empleada en varias ocasiones durante el artículo. La elección de esa fórmula ha generado numerosas críticas en redes sociales, sobre todo en X, donde muchos usuarios han señalado que calificar así la actividad de la banda ETA supone un blanqueamiento del terrorismo.

EXCLUSIVA: Casi veinte años después de revolucionar el cine español con 'Alatriste', el director explora el conflicto armado vasco en una producción de J. A. Bayona. https://t.co/3xXrtoGmEd — Fotogramas - Cine (@fotogramas_es) August 20, 2025

Entre los comentarios críticos, destaca el de Carmen Ladrón de Guevara Pascual, abogada y conocida defensora de los derechos de las víctimas del terrorismo, quien ha expresado: "En el País Vasco no hubo ningún conflicto armado. Hubo una organización terrorista, ETA, que asesinó a 853 personas y dejó más de 5.000 heridos. Además secuestró, chantajeó y amenazó a la sociedad española, y en particular a la vasca, durante décadas".

En el País Vasco no hubo ningún conflicto armado. Hubo una organización terrorista, ETA, que asesinó a 853 personas y dejó más de 5.000 heridos. Además secuestró, chantajeo y amenazó a la sociedad española, y en particular a las vasca, durante décadas. https://t.co/lBI11u6U8p — Carmen Ladrón de Guevara Pascual (@CarmenLdeG) August 20, 2025

Reacciones en redes: acusaciones de blanqueamiento

La expresión "conflicto armado vasco" ha sido objeto de una fuerte oleada de reproches por parte de ciudadanos, escritores, abogados y usuarios anónimos, que han rechazado tajantemente la forma de referirse a ETA en el artículo sobre el filme.

"¿Conflicto armado vasco? ¿Después de cientos de asesinatos en toda España, secuestros, Miguel Ángel, miles de víctimas colaterales por la particular limpieza étnica a base de I.R y atentados como el de Hipercor, por poner uno, tenéis la desvergüenza de llamarlo así?", ha escrito el usuario @iubi11.

Otros mensajes denunciaban directamente el uso del término como un intento de reescribir la historia reciente de España: "864 asesinados y vosotros hablando de conflicto armado. Sois unos HDLGP, no es de extrañar que la industria del cine sea, de largo, una de las más odiadas por los españoles", ha publicado el usuario @rieder_churfer.

Acusaciones de legitimación del terrorismo

El uso de la terminología también fue criticado por reducir a una cuestión de conflicto entre partes lo que numerosos usuarios describieron como una campaña de violencia unilateral por parte de una organización terrorista.

"No es conflicto armado, es terrorismo. Eran asesinatos nacionalistas", escribió el autor y editor Miguel Ángel de Rus, sumándose a la oleada de mensajes que acusaban a la promoción de la película de contribuir a la normalización del discurso de ETA.

También J.A. Bayona

Por su parte, J. A. Bayona, productor de la cinta, también ha hecho alusión a la historia protagonizada por la banda terrorista como "conflicto vasco": "Otra vez, en el centro, una mujer, un poderoso personaje femenino. Y más allá de ella, un país. Porque esta no es solo la historia de su protagonista —brutal Susana Abaitua—, sino la de una democracia joven enfrentándose a los que quizá fueron sus años más duros. Con su estilo seco y contenido, Tano [Díaz Yanes] logra momentos que te aprietan la garganta y que, para mí, están entre lo más potente que el cine español ha rodado sobre el conflicto vasco. Una película rotunda, destinada a perdurar no sólo en la historia de nuestro cine, sino en la memoria de todo un país".