Muere a los 56 años el actor Javier Manrique, conocido por sus trabajos con Álex de la Iglesia

El mundo del cine y la televisión está de luto. El actor Javier Manrique ha fallecido a los 56 años, según ha informado este viernes la Academia de Cine. Por el momento, se desconocen la causa de su fallecimiento.

El intérprete, nacido en 1968 en Lima (Perú), desarrolló una larga carrera en el cine, la televisión y el teatro, y fue especialmente conocido por su participación en películas dirigidas por Álex de la Iglesia y por su trayectoria en series españolas desde los años noventa.

Fallece el actor Javier Manrique, que participó en películas como Mi gran noche (en la imagen), Todo es mentira, El día de la bestia, Así en el cielo como en la tierra o Más que amor, frenesí. pic.twitter.com/cuwBI2XFFa — Academia de Cine (@Academiadecine) October 2, 2025

Carrera vinculada al cine y a Álex de la Iglesia

Manrique participó en varios proyectos cinematográficos del director vasco Álex de la Iglesia, entre ellos El día de la bestia, Las brujas de Zugarramurdi y Mi gran noche. Su presencia en estas producciones lo convirtió en un rostro familiar para los seguidores del cine español de género.

A lo largo de su carrera en el cine también trabajó en películas como Todo es mentira, de Álvaro Fernández Armero, Así en el cielo como en la tierra, de José Luis Cuerda, y Más que amor, frenesí, firmada por Alfonso Albacete, David Menkes y Miguel Bardem.

Presencia constante en la televisión española

En televisión, uno de sus papeles más destacados fue en la serie Jacinto Durante, representante, emitida en el año 2000 y dirigida por Antonio del Real, donde interpretaba a un mánager artístico de personajes anónimos. En la pequeña pantalla había comenzado su trayectoria con breves intervenciones en Farmacia de guardia, la serie creada por Antonio Mercero a comienzos de los años noventa.

Años más tarde apareció en capítulos de Camera café, donde interpretó al personaje de Lorenzo, así como en otras series populares como A las once en casa y Turno de oficio: diez años después.

Agencia de representación y trabajo tras las cámaras

Además de su labor como actor, desde hace más de una década dirigía su propia agencia de representación artística, Manrique Management, según consta en su perfil profesional. Esta faceta le permitió mantenerse vinculado al sector desde el otro lado de la industria, acompañando a nuevos talentos en su desarrollo profesional.

Su carrera artística comenzó a los 20 años y se mantuvo activa durante más de tres décadas, abarcando tanto proyectos audiovisuales como escénicos.