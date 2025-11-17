Sospechosos habituales es una de las películas más influyentes del thriller noventero. Dirigida por Bryan Singer y escrita por Christopher McQuarrie, que posteriormente triunfaría dirigiendo las últimas entregas de Misión Imposible para Tom Cruise, se estrenó en 1995 y pronto se convirtió en un clásico por su estructura narrativa fragmentada y uno de los giros finales más memorables de la historia del cine.

La película sigue a un grupo de criminales reunidos en una rueda de identificación, entre ellos Verbal Kint, un personaje interpretado por Kevin Spacey, que ganó el Óscar al Mejor Actor de Reparto, mientras que McQuarrie ganó el Óscar al Mejor Guion Original.

Mucho ha llovido desde entonces, incluyendo las dramáticas cancelaciones públicas de Spacey y el director, Bryan Singer, refugiado en Israel desde hace años. El realizador se vio envuelto en una enorme polémica por sus fiestas privadas donde habrían hecho acto de aparición menores, aunque nunca nada fue demostrado en la Justicia. Pero la carrera de Singer, que acababa de estrenar precisamente su film más exitoso, el biopic musical de Queen Bohemian Rhapsody, quedó oscurecida para siempre.

En el caso de Kevin Spacey, varias personas lo acusaron de agresión o comportamiento sexual indebido. Estas denuncias derivaron en consecuencias profesionales inmediatas: fue retirado de proyectos en curso, como House of Cards, y reemplazado digitalmente en Todo el dinero del mundo. Aunque Spacey ha negado algunas acusaciones y ha sido absuelto en varios procesos judiciales, su carrera continúa marcada.

Muchos espectadores y críticos han expresado incomodidad al revisitar la película, especialmente considerando que su trama gira en torno a manipulación, poder y engaño. Otros argumentan que la obra debe separarse de sus creadores.

En todo caso, el podcast de Par-Impar de esRadio incide no solo en esos aspectos sino también en la propia película, considerada una de las joyas de la narrativa post-moderna y, junto a otros thrillers como Memento, capaz de perpetrar todo un giro al género del relato noir clásico.