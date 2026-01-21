El británico Tony Scott, considerado siempre por detrás de su hermano Ridley (Alien. El octavo pasajero, Blade Runner) fue un director asociado al cine de acción de los ochenta y noventa pero con una mentalidad artística muy poco explorada hasta ahora.

En el programa de esRadio Prohibido contar ovejas, conducido por Felipe Couselo, se abordó gran parte de la carrera de este realizador labrado en videoclips y anuncios comerciales que supo llevar la estética publicitaria a primer término con un estilo revolucionario.

Fallecido en trágicas circunstancias en 2012, Scott nació en 1944 en North Shields, Inglaterra. Tan atmosférico como su hermano Ridley, Tony apostó sin embargo por una estética más visceral y emocional, pensada para impactar directamente al espectador, y por personajes heroicos e independientes a la hora de narrar su género favorito, el thriller.

Su pasado como pintor y la procedencia de una familia de artistas marca a fuego la primacía de la estética en el cine de Scott. Así lo contaron Juanma González, Dani Palacios y Raúl Álvarez, invitados al programa dedicado a este director de enormes éxitos comerciales como Top Gun, Días de Trueno, Amor a quemarropa y Marea Roja, entre otras.

Tony Scott fue a menudo subestimado por la crítica, que durante años lo consideró un simple artesano del cine comercial. Sin embargo, con el tiempo, su obra ha sido reevaluada y reconocida por su innovación visual, su capacidad para mantener la tensión narrativa y su influencia en generaciones posteriores de cineastas. Su cine demostró que el entretenimiento popular puede ser estilísticamente audaz y emocionalmente poderoso.