Netflix ha estrenado El Botín (The Rip), un thriller policial protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck en el papel de dos policías de Miami que encuentran una sustanciosa cantidad de dinero procedente del narcotráfico... y un robo que podría no ser lo que nadie espera.

Dirigida por Joe Carnahan, un veterano del género responsable de títulos como Narc o El Equipo A, el film es un entretenidísimo thriller a la antigua usanza donde destaca la química entre los dos actores y amigos... que, no en vano, producen la película a través de su sello Artist Equity, que aplica un reparto de los probables beneficios de la película de manera igualitaria entre todo su equipo artístico.

Privilegiando la ambigüedad, el suspense y las dudas sobre quién podría ser el traidor por encima de la propia acción (que tampoco falta), la película de Carnahan no está libre de pecados, pero supone una reinterpretación del modelo de Asalto al Distrito 13 que equilibra bien economía de medios y espectáculo... además de un reparto de clase A.

