Récord histórico de 'Los pecadores' mientras el cine español vuelve a los Oscar con 'Sirat'

La cinta de vampiros Los pecadores, de Ryan Coogler, batió el récord de la película más nominada en la historia de los Óscar con 16 candidaturas, en una edición marcada por el reconocimiento a la española Sirat y a la brasileña El agente secreto, que aspiran a dos y cuatro estatuillas, respectivamente.

La película de Coogler lidera en los apartados a mejor película, mejor actor (con Michael B. Jordan aspirando a su primer Óscar), y mejor actor y actriz de reparto, con Delroy Lindo y Wunmi Mosaku. Es vox populi que hacen falta afroamericanos para que la Academia privilegie una cinta de fantasía

Le sigue de cerca Una batalla tras otra, el éxito taquillero del aclamado director Paul Thomas Anderson que logró 13 nominaciones. Y ojo: menos nominaciones no significan que la película protagonizada por DiCaprio no acabe triunfando en la gala. En todo caso ambas comparten estudio, Warner Bros. Discovery, que lidera los Óscar con 30 nominaciones, un factor clave que -quién sabe- revalorizará el estudio de cara a su comprador Netflix (o al menos hará conservar el empleo a los ejecutivos Michel De Luca y Pamela Abdy, que han logrado un año estelar para David Zaslav).

La tercera en disputa sería Chloé Zhao por la fenomenal Hamnet, la gran tapada de las nominaciones, seguida de, Josh Safdie (Marty Supreme) y Joachim Trier (Valor sentimental).

El podio de cintas más nominadas lo completan tres películas con nueve nominaciones, entre ellas Frankenstein, el sueño cumplido del mexicano Guillermo del Toro, con 9 candidaturas, entre ellas a mejor actor de reparto para Jacob Elordi, en lo que sin embargo debe interpretarse no como un triunfo para el cine latino, y ni siquiera para el fantástico, sino para su compañía productora para streaming, Netflix.

También con nueve la noruega Valor sentimental, de Trier, que ha conseguido nada menos que tres candidaturas en las categorías de interpretación, para Renate Reinsve (actriz protagonista), Inga Ibsdotter Lilleaas (secundaria) y Stellan Skarsgård (secundario), y Marty Supreme, quizá el Oscar más ca ntado de la edición para un histérico Timohée Chalamet.

Y ahí, en el fondo, Hamnet, la producción de Amblin y Spielberg que se llevó un sorprendente Globo de Oro y que versa sobre cómo se gestó la mítica Hamlet, de William Shakespeare. En total ocho posibles premios, entre ellas las de mejor actriz para Jesse Buclkey, que interpreta a Agnes, la esposa del escritor.

Buckley ganó el Globo de Oro a mejor actriz de drama y Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada), el de comedia o musical. Será uno de los duelos más interesantes de los Óscar, con permiso del resto de nominadas: Emma Stone, que repite con Bugonia (quizá una de las sorpresas del día) Renate Reinsve y Kate Hudson (Sing Sung Blue).

En el apartado masculino, junto a Chalamet -en su cuarta nominación- y Jordan están Leonardo Dicaprio, que con la candidatura por 'One Battle After Another' ya acumula ocho; Ethan Hawke (Blue Moon) y el brasileño Wagner Moura (El agente secreto').

Hollywood se rinde ante Brasil

La nominación de Moura representa un nuevo hito para el cine brasileño, que ademas de colarse en la categoría a mejor película, peleará también por el Óscar a mejor película internacional y en el nuevo apartado a mejor casting. La película es la responsable de poner las cosas tremendamente difíciles a la nominación española..

Junto a Moura y Guillermo del Toro, completa las voces latinoamericanas de esta edición el puertorriqueño Benicio del Toro, quien buscará la segunda estatuilla de su carrera por su papel como St. Carlos, un sensei de kárate y protector de la comunidad indocumentada de Baktan Cross en Una batalla tras otra.

Las dos nominaciones de 'Sirat'

Las dos (previsibles) cine español saben a gloria en un cine patrio necesitado que, por mucho que se esfuerce en negarlo, necesita ese tipo de proyección Sirat se alzó con las dos más fuertes -había pasado el primer corte en cinco categorías-, a mejor película internacional y a mejor sonido.

Su director Oliver Laxe lo tiene difícil, no obstante, debido a dos "enemigas" de enorme fuerza, nominadas también como mejor Película. Nos referimos a la brasileña El agente secreto y la noruega Valor Sentimental. Otras contendientes son la terrible La voz de Hind (Túnez) y la francesa Un simple accidente, dirigida por el iraní Jafar Panahi, que cosechó además la candidatura a mejor guion original.

España vuelve a posicionarse entre las mejores proyecciones del cine internacional tras La sociedad de la nieve, el filme de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia de los supervivientes en el accidente de los Andes en 1972, que optó al Óscar hace dos años.

'Wicked' se va de vacío

Si algo ha sorprendido de estas nominaciones ha sido el vacío de la segunda parte del musical Wicked. La siquiera la actriz estadounidense Ariana Grande, contemplada entre las quinielas a la nominación a mejor actriz de reparto, ha recibido el reconocimiento de la Academia.

Tampoco en las categorías de mejor canción original, donde el k-pop ha comenzado a emerger con el fenómeno de Netflix Las Guerreras KPop se ha llevado todos los laureles como mejor película de animación y mejor canción original con la archiconocida "Golden".