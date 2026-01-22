Cinco películas geniales que cayeron en el olvido injustamente

Todas ellas nacieron para ser cine comercial, pero por la razón que fuera no triunfaron. O eso, o el tiempo pasó y simplemente cayeron en el olvido. De la mano de Juanma González en un nuevo vídeo para el canal @LDCultura te ofrecemos una serie de películas que quizá te convendría desenterrar del baúl de los recuerdos.

Entre las películas que puedes encontrar en este breve listado tenemos una de las primeras de Dwayne Johnson (que brilla a bastante altura sobre otras posteriores), un título de terror con potencial de culto que pasó desapercibido debido a la pandemia; una adaptación de cómic que da en el clavo pero no tuvo suerte y un éxito de taquilla de los 90 que, sin embargo, ha caído en un relativo (e injusto olvido).

Te lo contamos todo en el vídeo. No te olvides de seguir el canal, dar tu "like" al vídeo y dejar tu comentario. Si le das a la campanita te podremos avisar de futuros vídeos y actualizaciones del canal.