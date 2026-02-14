Leonardo Sbaraglia vuelve con Almodóvar en 'Amarga Navidad', su nueva película

Cada estreno de Pedro Almodóvar suscita ya el interés de sus seguidores y el próximo será el 20 de marzo, Amarga Navidad, que hace el número 24 en la filmografía del manchego. El anterior fue "La habitación de al lado", hace año y medio, que ganó el Festival de Venecia. Uno de los protagonistas masculinos es el argentino Leonardo Sbaraglia, que ya rodó con él "Los abrazos rotos", precisamente en la isla de Lanzarote, que es donde también se han filmado los exteriores de Amarga Navidad.

El título proviene de una ranchera de José Alfredo Jiménez, interpretada por Chavela Vargas, de quien Almodóvar fue siempre un encendido admirador, luego amigo.

En la trama de Amarga Navidad Leonardo Sbaraglia interpreta el personaje de un guionista y director cinematográfico, ¿trasunto, quizás, del propio Almodóvar?, cuyas vivencias se entremezclan con las de una directora de publicidad, representada por la actriz Bárbara Lennie, que pierde a su madre durante un largo fin de semana y se sumerge en sus tareas laborales para afrontar esa pérdida dolorosa. Hay drama y comedia en esta historia escrita como todas sus películas por el propio realizador. La frase publicitaria para promocionarla es que "La vida y la ficción están unidas de un modo indisoluble".

Asumió aparecer desnudo en Ámame

Leonardo Sbaraglia pertenece a una generación de actores argentinos que desde hace años llegan al cine después de una profunda carrera desarrollada primero en el teatro. Nació hace 55 años en Buenos Aires, hijo de una actriz y profesora de teatro, Roxana Randón. Tiene una biografía artística intensa tanto en el escenario como en el cine y la televisión.

A España ha venido a menudo, para rodar Plata quemada, Intacto (que le proporcionó un Goya al mejor actor de reparto), Deseo, Utopía, Carmen… En la escena, fue protagonista único de Los días perfectos, monólogo que estos días ha vuelto a representar en el teatro Cervantes bonaerense, consiguiendo con su puesta en escena ovaciones intensas de los espectadores, así como críticas favorables.

¿Qué hace Sbaraglia sobre las tablas él solo a lo largo de hora y media para no cansar al respetable y, al contrario, emocionarlo? La función está basada en una novela de Jacobo Bergareche, dramaturgo español radicado en Londres, que refleja las cartas que William Faulkner escribió a su amada durante un tiempo. Aborda el tedio de un matrimonio tras diecisiete años de convivencia; el amor, el desamor, la necesidad de reinventar la vida de dos enamorados.

Lo que acabamos de contar es la síntesis de esa novela. En la obra teatral, relacionada con tal relato, el protagonista encarnado por Leonardo Sbaraglia es un periodista que desde un hotel de Estados Unidos le escribe una carta a su esposa. Lo surrealista es que en la función ese personaje no cuenta ni con papel ni con pluma, bolígrafo ni lápiz, ni tampoco máquina de escribir. Viene a ser la plasmación de sus pensamientos, traducidos, sí, en unos folios que se muestran en una pantalla luminosa ante los espectadores.

La ambientación escénica se reduce a una silla, dos pantallas, hay un juego de luces. Sbaraglia está todo el rato descalzo.

No ha tenido problemas este actor para, si el argumento lo requería, salir desnudo en una película. Pero no como se decía en España durante la época del destape hace cuarenta o cincuenta años, cuando frívolamente quienes así aparecían en pantalla, normalmente mujeres, salían en cueros porque así figuraba en el guion. En la ocasión que contamos, Leonardo Sbaraglia figuró en una secuencia de "Ámame" tal y como su madre lo trajo al mundo. Película que en 2022 compitió en el Festival de Málaga. Era allí un homosexual desesperado porque no lo quería nadie cuando él mismo era incapaz de amar.

Sus verdaderos amores

Sbaraglia ha llevado siempre su vida sentimental de manera discretísima. Se sabe que, con dieciocho años, mantenía un romance con la actriz Cecilia Dopazo. Durante dieciséis años convivió con su única esposa hasta la fecha, a partir de 2001, la pintora Guadalupe Marín, con quien tuvo a una hija, Julia. Separado de ella, se emparejó más tarde con la productora y diseñadora gráfica Rebeca Riscosta, de veintinueve años. Se enamoraron durante un rodaje. Tan seguro estaba Leonardo de haber conocido a eso que siempre se llama "el amor de mi vida", que no vaciló en presentarla a su familia, aunque de momento no se han decidido a dar el sí ante un juez.