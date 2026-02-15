Sergio Peris-Mencheta supera su grave enfermedad y reaparece dirigiendo una obra teatral

Sergio Peris-Mencheta ha vuelto a la vida. Él mismo se temió lo peor cuando en 2023 le diagnosticaron que padecía leucemia. Por fortuna, tras el tratamiento adecuado, la paciencia y la fe en que podía vencer la cruel enfermedad, está de nuevo dirigiendo una obra teatral, lleno de ilusiones. Cambiado en algunas cosas. Físicamente, más delgado y con la faz distinta.

Su reaparición escénica, como director solamente (él es asimismo actor con un brillante historial) se ha producido el pasado 6 de febrero, en el madrileño teatro Valle-Inclán, con la interesante obra "Constelaciones", de Nick Payne, que Sergio ha adaptado al español, y estará en cartel hasta el 29 de marzo. Como en los últimos tiempos sucede, con anticipación ya se vendieron entradas para los primeros días de la representación.

Entusiasmado Sergio Peris-Mencheta a su regreso al trabajo (no es para menos, sabiendo su doloroso enfrentamiento con su enfermedad) ha querido poner en escena una obra dramática a través de un novedoso experimento teatral. Hace diez años también tuvo buenas críticas por la obra "Cocina". Y es ahora quien en "Constelaciones", aborda una comedia romántica que, como en el caso por ejemplo de "Escenas de la vida conyugal", un matrimonio formado por un apicultor y una física cuántica van recordando los capítulos más interesantes de su convivencia, en la que como en la vida real, hay momentos felices y otros desgraciados. Hay entusiasmo y riesgo creativo en esta nueva etapa de su carrera.

Como el argumento en sí parece muy corriente, lo que "Constelaciones" plantea es la historia de una pareja a través de la teoría de los universos paralelos. Una misma relación sentimental puede desarrollarse de forma radicalmente distinta, dependiendo de circunstancias o coincidencias. Matrimonio enfrentado a sus años de convivencia en la que aparece la infidelidad, la enfermedad, el final… Una reflexión sobre el azar y el destino que conecta también con su propia experiencia vital.

Fue jugador internacional de rugby

Cuenta medio siglo Sergio Peris-Mencheta, madrileño, emparentado con una familia que en varias generaciones estuvo relacionada con la prensa, pionera en la creación de periódicos y en la fundación de una agencia de noticias. Pero a él no le llamó el interés por dedicarse a nuestra profesión y la de sus ancestros.

Hijo de padre madrileño y madre moscovita, Lola Barrios, hija de exiliados españoles en Rusia, estudió en el Liceo Francés de Madrid y Derecho y Ciencias Empresariales. Buen deportista y dada su constitución atlética, la de un grandullón de metro y ochenta centímetros de estatura y amplia complexión, fue jugador internacional de baloncesto. Por afición, que no es que pensara ser profesional. El deporte marcó una etapa importante de su juventud.

Estando en la Universidad Carlos III, se enamoró de una compañera, que lo animó a formar parte del grupo teatral del centro. Más interesado en ligarla, le hizo caso. Y su participación en funciones teatrales universitarias terminaron por decidir su futuro: no sería abogado pero sí actor. O director, llegada la ocasión. Como así fue. El teatro terminó imponiéndose como verdadera vocación.

La enfermedad

Cuando iba acabando el decenio de los pasados años 90 del anterior siglo Sergio Peris-Mencheta debutó en televisión, en una serie que tuvo mucha difusión, de la que surgieron futuros actores emergentes: "Al salir de clase". Una temporada estuvo hasta 1989. Y en el cine le fueron llegando papeles en "Tíovivo c. 1950" y "Luz de domingo", películas de José Luis Garci, entre otros más títulos, aunque fue en teatro donde tuvo más oportunidades. Su carrera avanzaba con paso firme entre televisión, cine y escenario.

Fue pareja de la conocida actriz Silvia Abascal y desde 2005 se emparejó con otra actriz, Marta Solaz, con la que contrajo matrimonio en 2017, padres de dos hijos. La estabilidad personal acompañaba a su consolidación profesional.

La genética iba a intervenir negativamente en su salud. Ya un abuelo y su propio padre padecieron la leucemia mielomonocítica crónica, que le detectaron a Sergio hace tres años. Tuvo que someterse a la quimioterapia y al trasplante de médula ósea, en Estados Unidos, donde residió ocho años, en Los Ángeles. Comenzaba entonces la etapa más dura de su vida.

Contaba en su libro de recuerdos "730 días" las secuelas que le produjo la enfermedad: neuropatía y constantes molestias. Náuseas continuas, llagas en su cuerpo, dolores en sus huesos. Un calvario físico y emocional que dejó huella.

Desde aquel dramático 2023 ha ido lentamente recuperándose, hasta valerse por sí mismo, desaparecidas ya las mayores dificultades para llevar una vida normal. Por supuesto, no ha conseguido borrar de su mente todos los sufrimientos que le han afectado. La recuperación ha sido lenta, pero firme.

Como aquel día que ante el espejo pudo verificar que su piel se había vuelto oscura debido a una complicación tras el trasplante de médula. Las células del donante atacan al cuerpo del receptor causándole una hiperpigmentación, o quemaduras, además de los tratamientos oncológicos y la falta de protección solar, que agrava la piel. Un cambio físico que también exigió adaptación psicológica.

El estreno de ‘Constelaciones’

Superado todo ese proceso médico y adaptándose a su vida normal, aceptando el cambio físico que podría afectarle psicológicamente, Sergio Peris-Mencheta preparó el estreno de "Constelaciones". Una de las novedades que decíamos incorporaba en el transcurso de cada función es que en el descanso, de media hora (nada corriente) se quedan en escena varios actores, que además son cantantes y músicos, interpretando una serie de piezas con diversos instrumentos. También a diario mutan distintos actores. En definitiva esos cambios parecen dar frescura a cada representación. Una apuesta escénica distinta que refuerza su regreso.

Mirando hacia atrás (sin ira, como tanto se acude al tópico) Sergio Peris-Mencheta se pregunta qué hubiera sido de él de no haber hecho frente a la leucemia; de si no la hubiera padecido. Porque, de acuerdo con una de las ideas de la obra, y también en el quehacer diario, nos preguntamos a menudo aquello de lo inesperado, de las casualidades, de eso que se dice es el destino. Y el de este buen actor y director, parece que le está favoreciendo de nuevo. La vida, como en "Constelaciones", ofrece siempre caminos inesperados.