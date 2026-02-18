La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, aseguró este miércoles que el festival reconoce "la profunda ira y la frustración" por lo que ocurre en Gaza y "la urgencia que siente la gente de hablar y hacer oír su voz", en respuesta a la carta de 81 artistas que critican el silencio del certamen, pero también precisó que lo que se ha dicho es inexacto.

Más de 80 artistas -entre los que están Javier Bardem, Tilda Swinton, Adam McKay, Fernando Meirelles, Brian Cox, Mike Leigh o Nan Goldin- han firmado una carta abierta en la que condenan el silencio de la Berlinale y la censura a los artistas cuando se trata del conflicto en Gaza.

Muchos medios, entre ellos EFE, trataron de recabar la opinión del festival sobre la carta, sin recibir respuesta alguna. Y hoy, en una entrevista con la revista estadounidense Screen, Tuttle insistió en la independencia del festival y se mostró en contra de "la presentación de información errónea y afirmaciones inexactas sobre la Berlinale, sin pruebas y anónimas".

"Creemos que es justo discrepar, pero difundir información errónea es peligroso (...). Siempre estamos abiertos a dialogar. Rechazamos que nuestros programadores los hayan intimidado, que los hayamos silenciado", afirmó la responsable del festival.

"También queremos apoyar a quienes desean usar sus plataformas para expresarse sobre temas que les preocupan, incluyendo a quienes denuncian la violencia que continúa ejerciendo sobre la población de Gaza y la incapacidad de la política y la diplomacia para abordarla", agregó.

Además señaló que "no todo el mundo quiere hablar de este tema, por muy grave que sea en sus vidas".

En los 76 años de historia de la Berlinale, el festival "siempre ha defendido la inclusión, la diversidad de perspectivas y la comprensión" y ha apoyado "la libertad de expresión dentro de los límites de la legislación alemana".

Sobre porqué el festival no ha condenado las acciones del Estado de Israel en Gaza, Tuttle respondió que representan "a muchas personas con diferentes puntos de vista, incluyendo a muchas personas que viven en Alemania y que desean una comprensión más compleja de la posición de Israel que quizás la que tiene el resto del mundo actualmente".

"Mucho de esto está cambiando. La gente se está dando cuenta de que quizás la staatsräson (el compromiso de la legislación alemana con la seguridad de Israel, basado en su responsabilidad histórica por el Holocausto) nos impide tener conversaciones importantes sobre el gobierno que actualmente gobierna Israel. Es complejo, y esa es una de las razones por las que queremos darle espacio a esa complejidad".

Toda esta polémica se inició el primer día de esta 76 edición del festival, el jueves 12 de febrero, en la rueda de prensa del jurado, presidido por Wim Wenders, cuando un periodista recriminó a la Berlinale el mostrar su solidaridad con Irán o Ucrania, pero no con Palestina.

"No podemos entrar realmente en el ámbito de la política. Tenemos que mantenernos al margen de la política porque, si hiciéramos películas dedicadas a la política, entraríamos en ese ámbito de la política. Pero nosotros somos el contrapeso de la política. Somos lo contrario de la política. Tenemos que hacer el trabajo de la gente y no el trabajo de los políticos", afirmó Wenders.

La directora del festival apuntó la difícil tarea del jurado, con los que ha hablado del tema. "Hemos estado dando espacio a cómo se sienten todos y a si alguien quiere expresarse. Ahora mismo, no siempre ayuda hacerlo".

Tuttle se mostró confiada en que esta polémica se superará e instó "a todos los colegas que trabajan en la industria cinematográfica a que reflexionen detenidamente sobre las acusaciones y comprueben si consideran que hay pruebas suficientes para difundir las acusaciones sobre la Berlinale antes de compartirlas".

"Si publicas una carta abierta, asumes una gran responsabilidad: estás diciendo que crees que las afirmaciones que haces contra una institución son fundamentadas. No estoy segura de que eso haya sucedido siempre", agregó.