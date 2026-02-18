Tom Noonan, el actor, guionista y director conocido por sus papeles en cintas como Heat, Robocop 2, Hunter o El último gran héroe, ha fallecido a los 74 años.

Noonan murió el pasado sábado, 14 de febrero, según confirmó Fred Dekker, director de Una pandilla alucinante, filme de 1987 en el que participó Noonan dando vida al monstruo de Frankenstein. No se ha revelado la causa de la muerte.

"Con gran tristeza comunico el fallecimiento de Tom Noonan. La inolvidable interpretación de Tom como Frankenstein en Una pandilla alucinante es uno de los momentos más destacados de mi modesta filmografía, sin duda gracias al magistral maquillaje diseñado por Stan Winston, esculpido por Tom Woodruff Jr. y aplicado por Zoltan Elek.

"Impresionado por su interpretación de Francis Dollarhyde en Manhunter, de Michael Mann, quería desesperadamente que Tom leyera el guion y considerara el papel, pero sabía que conseguirlo era probablemente una apuesta arriesgada. No obstante, accedió a reunirse conmigo en su apartamento de Hollywood para hablar del papel", añadió el director que destacó que que Noonan era "proverbial caballero y erudito" y lamentó "la perdida de un gran talento". "Descansa en paz, Tom. Gracias por tu gran trabajo", concluye.

Nacido el 12 de abril de 1951 en Greenwich, Connecticut, y formado en la prestigiosa escuela de teatro de Yale, Tom Noonan saltó a la fama teatral en 1978 protagonizando 'Buried Child', la obra de Sam Shepard. Su físico imponente, con casi dos metros de altura, y sumirada perturbadora le señalaron rápidamente hacia el cine, donde debutó con pequeños papeles en 'Puerta del cielo' (1980) y 'Wolfen' (1981), entre otras.

Fue sin embargo su colaboración con Michael Mann en Hunter (1986), la que le dio verdadera popularidad. En el filme Noolan interpretó a Francis Dollarhyde, el asesino en serie conocido como el Dragón Dientes de Sierra, convirtiéndose en el primer actor en dar vida a un antagonista del universo de Hannibal Lecter en el cine.

El éxito de Hunter consolidó a Noonan como uno de los rostros de referencia de muchos villanos en los 80 y 90. Repitió ese registro en F/X: Efectos mortales (1986), encarnó al monstruo de Frankenstein en la mencionada Una pandilla alucinante (1987) y protagonizó uno de los papeles más recordados de su carrera como Cain en RoboCop 2 (1990).

Compartió planos con Arnold Schwarzenegger como el Destripador a las órdenes de John McTiernan en El último gran héroe (1993) y volvió a coincidir con Michael Mann en en el aplaudido thriller Heat (1995), donde interpretó a Kelso. Su rostro anguloso y su presencia magnéticamente inquietante le granjearon la fidelidad de directores que lo buscaban para roles donde la amenaza debía ser no solo física, sno también psicológica.

Además un actor de reparto memorable, Noonan fue también guionista, director, editor y compositor. En 1994 estrenó What Happened Was..., película que él mismo escribió, dirigió, protagonizó y montó a partir de su propia obra teatral. El filme ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance y el premio Waldo Salt al mejor guion.

En las últimas décadas, Noonan compatibilizó su faceta de actor con apariciones en obras de gran ambición artística. En cine destacan su papel en Nueva York en escena (Synecdoche, New York, 2008) de Charlie Kaufman, La casa del diablo (2009) o como la voz de prácticamente todos los personajes secundarios en la película de animación Anomalisa (2015), también de Kaufman.

En televisión apareció el series populares como Daños y perjuicios (2009-2011), Hell on Wheels: El infierno sobre ruedas (2011-2014), The Blacklist (2013-2014) o 12 Monos (2015-2018), en la que fue uno de los antagonistas principales durante cuatro temporadas. Su último trabajo en el cine fue El museo de las maravillas (2017), de Todd Haynes.